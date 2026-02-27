Ο στρατιωτικός Ματάν Άνγκρεστ περιέγραψε τα βασανιστήρια που, όπως ανέφερε, υπέστη από τη Χαμάς, όταν πιάστηκε όμηρος μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Άνγκρεστ υπηρετούσε σε εξειδικευμένη μονάδα αρμάτων με απόρρητο εξοπλισμό, ενταγμένη στην 7η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, κοντά στο Nahal Oz.

Ήταν ο μοναδικός επιζών από το πλήρωμα του άρματος κατά την επίθεση. Οι συνάδελφοί του, ο λοχαγός Ντάνιελ Πέρεζ, ο ανθυπασπιστής Ιτάι Τσεν και ο λοχίας Τομέρ Λίμποβιτς, σκοτώθηκαν, ενώ οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ξύπνησα στη Γάζα σε κάποιο σπίτι και δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου ούτε να κουνήσω το χέρι μου – το χέρι μου είχε καεί», είπε αρχικά στο Channell 12 o Άνγκρεστ το βράδυ της Πέμπτης.

«Άνοιξα τα μάτια μου και οκτώ άτομα κάθονταν μπροστά μου. Άρχισαν να με ρωτούν πράγματα όπως “από πού σε απήγαγαν; Πού υπηρετείς;”, αλλά μου μιλούσαν στα αραβικά και δεν μπορούσα να καταλάβω», συνέχισε.

שורד השבי מתן אנגרסט בריאיון ראשון ובלעדי ל"עובדה": "אמרתי לעצמי – יכול להיות שעלו עליי"https://t.co/uQBaufl9lq | @Uvda_tweet pic.twitter.com/OgOeUkoywt — החדשות – N12 (@N12News) February 26, 2026

«Κάποιος ήρθε σε μένα με δύο καλώδια και τα έβαλε στα τραύματά μου. Ένιωσα σαν να με διαπερνούσε ηλεκτρικό ρεύμα. Φώναξα από τον πόνο και τότε μου το ξαναέκανε» θυμήθηκε ο Ισραηλινός στρατιωτικός. Σύμφωνα με το ισαρηλινό κανάλι, τα μέλη της Χαμάς γνώριζαν ήδη ότι ο Άνγκρεστ ήταν σε άρμα που περιείχε απόρρητο εξοπλισμό συστημάτων και γνώριζαν ότι, ως μοναδικός επιζών, θα μπορούσε να τους δώσει πληροφορίες που θα βοηθούσαν σε μελλοντικές τρομοκρατικές επιθέσεις

«Στις πολύ σκληρές ανακρίσεις, συνέχιζαν να με ρωτούν πράγματα που ήταν απόρρητα. Πράγματα όπως “μπορεί ο οδηγός να σκοτώσει; Έχει όπλο;” και εγώ συνέχιζα να τους λέω ότι ο οδηγός είναι σαν ένας κανονικός οδηγός. Με βασάνισαν όσο περισσότερο μπορούσαν. Το ηλεκτροσόκ είναι ένα τραύμα που θα με συνοδεύει για πάντα. Η μακρύτερη ανάκριση διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας με ανάγκασαν να αποκαλύψω πράγματα της κατηγορίας “die and don’t tell” (μτφ. πέθανε αλλά μην μιλήσεις)» είπε ο Άνγκρεστ.

"אם מגלים עליי עוד דברים – זה הסוף שלי. פשוט הסוף": שם בשבי, מתן אנגרסט ידע שמחבלי חמאס מתיייסים אליו אחרת. הלוחם שנחטף מהטנק בשדה הקרב, מצא את עצמו בעשרות חקירות. עכשיו הוא מספר איך נשמעו השיחות בשבי עם גלי ברמן, רגע לפני שנלקח לעוד חקירה. הנה קטע ששידרנו הערב:@eyalgonen1 pic.twitter.com/g1gq20RPKc February 26, 2026

Ο Ισραηλινός στρατιωτικός περιέγραψε, τέλος, τη στιγμή που έμαθε από τις συνομιλίες των τρομοκρατών ότι οι τρεις συνάδελφοί του από το πλήρωμα του τανκ δολοφονήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου: «Κλείδωσα τον εαυτό μου σε ένα δωμάτιο μόνος, εκεί καταλαβαίνεις ότι όλα τελείωσαν. Σκεφτόμουν μόνο αυτούς και όλα όσα είχαμε ζήσει μαζί».

