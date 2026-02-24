Παραδόθηκε στις Αρχές, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ο 64χρονος αλβανικής καταγωγής που καταγγέλθηκε για απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χρονης γυναίκας με αναπηρία, μέσα στο σπίτι της οικογένειάς της στην Κυψέλη.

Η μητέρα της 25χρονης κατήγγειλε το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ. όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί μέσω του κλειστού κυκλώματος καμερών, που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, ενώ μόλις επέστρεψε σπίτι είδε την κόρη της να κλαίει.

Η ίδια τον χτύπησε με ένα τηγάνι στο κεφάλι και στη συνέχεια τον κηνύγησε με μαχαίρι, ωστόσο ο 64χρονος κατάφερε να δραπετεύσει.

«Με βίασε όταν ήμουν 7 χρονών»: Σοκάρει η κόρη του 64χρονου

Την ίδια ώρα, η κόρη του 64χρονου καταγγέλλει ότι ο πατέρας της την είχε βιάσει στην ηλικία των επτά ετών. Μιλώντας στο MEGA, η κοπέλα αποκάλυψε ότι ο 64χρονος τη βίασε όταν ήταν μόλις επτά χρονών μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

«Όταν ήμουν επτά ετών, ο πατέρας μου με βίασε μια φορά στην Αλβανία, όταν όλοι έλειπαν από το σπίτι. Δεν τον κατήγγειλα ποτέ, φοβόμουν. Πλέον, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, τσακωθήκαμε πάρα πολύ άσχημα» δήλωσε αρχικά και συνεχίζει λέγοντας:

«Του ανέφερα πριν καιρό πάνω στον τσακωμό ότι με είχε κακοποιήσει σεξουαλικά κι εκείνος προσπάθησε να με βγάλει τρελή, ότι δεν ξέρω τι λέω και ότι τα βγάζω από το μυαλό μου».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κοπέλα κράτησε για χρόνια μυστικό τον εφιάλτη που, όπως λέει, έζησε στα χέρια του ίδιου της του πατέρα. Χαρακτηριστικά, όπως είπε, όταν αποφάσισε να τον καταγγείλει σχεδόν όλοι από την οικογένειά της και το κοντινό της περιβάλλον της γύρισαν την πλάτη.

«Ήθελα να τον καταγγείλω όμως επειδή, όπως μου είπαν, έχουν περάσει χρόνια δεν θα έβγαζε κάπου και πως δεν μπορούσα να το αποδείξω τώρα. Η μητέρα μου γνώριζε τι έκανε και δεν έκανε τίποτα γι’ αυτό. Δεν θέλω καμία επαφή με κανέναν τους. Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν όταν το ανέφερα στα αδέλφια μου… Κι εκείνοι πήραν το μέρος τους κι από τότε έχω κόψει επαφές μαζί τους».

