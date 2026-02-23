Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του 64χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος καταγγέλθηκε για απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χρονης ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της οικογένειάς της στην Κυψέλη και παραμένει άφαντος.

Η μητέρα της 25χρονης, Κατερίνα Μπεκιάρη, έχει περιγράψει τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν, επιστρέφοντας στο σπίτι, αντίκρισε τον άνδρα πάνω από την κόρη της. Όπως ανέφερε, άρπαξε ένα μεγάλο τηγάνι και τον χτύπησε στο κεφάλι, προσπαθώντας να τον απομακρύνει και να προστατεύσει το παιδί της.

Η ιατροδικαστική εξέταση, σύμφωνα με την ίδια, έδειξε ότι δεν υπήρξε κακοποίηση, γεγονός που –όπως είπε- δεν περίμενε.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που προβλήθηκε στο MEGA δείχνει τον 64χρονο να ξεκλειδώνει την εξώπορτα του διαμερίσματος με κλειδιά και να εισέρχεται στον χώρο, κλειδώνοντας πίσω του. Στα πλάνα καταγράφεται επίσης και η συμπλοκή με τη μητέρα, με τους δύο να πέφτουν στο πάτωμα, τον άνδρα να τη χτυπά και εκείνη να αντιδρά.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Γειτόνισσα του 64χρονου κατήγγειλε στον τηλεοπτικό σταθμό: «Ηρθε η κοπέλα, η κόρη και μου έλεγε ότι επιχείρησε να τη βιάσει. Μου έλεγε ότι πήγε να τη βιάσει ο πατέρας της, εγώ όμως δεν το πίστεψα. Εγώ τον (…) τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια. Τον είδα μία μέρα που έφερνε ένα ανάπηρο κοριτσάκι, το έφερε με το καρότσι και του λέω “ρε (…) πού το πας το κορίτσι”. Έμενε όμως εδώ αυτός τότε, εδώ σε αυτό το σπίτι, δεν είχαν φύγει ακόμα και μου λέει “πάω να την κάνω μπάνιο γιατί τους έχουν κόψει το νερό”. Και την ανέβαζε πραγματικά με το καροτσάκι επάνω μου έκανε εντύπωση».

Όπως έχει γράψει από το Σάββατο (21/2) το protothema.gr ο 64χρονος φέρεται να είχε γνωριστεί με τη μητέρα της 25χρονης σε συσσίτιο εκκλησίας. Η καταγγελία έγινε από τη μητέρα, η οποία ανέφερε ότι διαπίστωσε το περιστατικό μέσω καμερών που υπήρχαν στο σπίτι και έσπευσε άμεσα να επιστρέψει.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, όταν προσπάθησε να καλέσει την αστυνομία, δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές.

Μετά το συμβάν, ο 64χρονος διέφυγε και αναζητείται.

