Η κλεψύδρα αδειάζει όχι μόνο για το άνοιγμα των σχολείων και την έναρξη μίας ακόμη σχολικής χρονιάς, αλλά και για ένα άλλο ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί έντονα τον τομέα της Εκπαίδευσης. Για το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το οποίο διαχρονικά ακούγαμε αλλά δεν βλέπαμε. Ή μάλλον, βλέπαμε γιατί διαβάζαμε και δημοσιεύαμε τις κατά καιρούς προτάσεις που ετοιμάζονταν, έστω κι αν δεν αξιώθηκε μία από αυτές να πάει στη Βουλή και να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Βλέπετε, υπήρχαν και υπάρχουν διαφωνίες επί σημείων που περιλήφθηκαν στις προτάσεις που ετοιμάστηκαν. Μοναδική συμφωνία όλων ότι το σύστημα αξιολόγησης πρέπει να αλλάξει. Συμφωνούν σε αυτό, αλλά δεν τα βρίσκουν στα παρακάτω.

Ψάχνοντας λίγο το θέμα των συζητήσεων γύρω από ένα νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών, το οποίο όλοι προκρίνουν, βρήκα ρεπορτάζ και άρθρα αρμοδίων, στα οποία γίνεται λόγος για συζητήσεις που φέτος αγγίζουν τα 19 (!) χρόνια!!! Σχεδόν 20 χρόνια, λοιπόν… ακόμα λίγο και θα λέμε για ένα θέμα που χρονίζει ότι έγινε «της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών». Το αξιοσημείωτο δε, στο όλο θέμα είναι πως σήμερα το υφιστάμενο έχει ηλικία 50 ετών! Και θέλουν να το αλλάξουν τα τελευταία περίπου 20 χρόνια. Επομένως, όταν το σύστημα ήταν 30 χρόνων είχαν εντοπιστεί στρεβλώσεις και αδυναμίες εξ ου και κρίθηκε τότε αναγκαία η αλλαγή του. Σκεφτείτε τώρα, με επιπλέον 20 χρόνια στην πλάτη του τι χρειάζεται. Σήμερα που τα δεδομένα έχουν άρδην αλλάξει, που ο τρόπος εκπαίδευσης αλλά και οι ανάγκες της δεν είναι οι ίδιες… Κι όμως, άκρη δεν βρίσκουμε.

Η τελευταία (προς το παρόν τουλάχιστον) προσπάθεια που γίνεται είναι αυτή που «τρέχει» τώρα. Και που για να είμαστε ειλικρινείς, αν δεν είχε πάρει μια δεύτερη ευκαιρία μετά την πρωτοβουλία της επιτροπής Παιδείας της Βουλής για να επιστρέψουν στο τραπέζι του διαλόγου υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις αυτούς τους δυο μήνες του καλοκαιριού, ίσως τώρα να μιλούσαμε για ένα νέο ναυάγιο μιας ακόμη προσπάθειας. Κι αυτό διότι, τον Ιούνιο οι δύο πλευρές έσπευσαν στην επιτροπή Παιδείας με τη δική τους γραμμή και φυσικά με διαφωνίες και αντίθετες απόψεις επί συγκεκριμένων σημείων.

Τώρα, απομένουν περίπου δυο εβδομάδες για να δούμε τις γραπτές τοποθετήσεις του υπουργείου Παιδείας επί των σημείων που ίσως έχει «πειράξει» έπειτα των επισημάνσεων των οργανώσεων, αλλά και αυτές των οργανώσεων για τα δικά τους σημεία στα οποία ίσως να έκαναν κάποιες υποχωρήσεις. Γιατί, όπως ξαναγράψαμε, για να έχει αποτέλεσμα αυτή η προσπάθεια και να γεφυρωθούν οι διαφορές δεν χρειάζεται επιπλέον χρόνος, αλλά η διάθεση των εμπλεκομένων για ένα βήμα παραπέρα. Διαφορετικά, θα συζητούν ατέρμονα για άλλα τόσα χρόνια.