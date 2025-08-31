«Παρατηρώ ότι τα κορίτσια σε διαγωνισμούς Πληροφορικής αλλά και Μαθηματικών είναι ελάχιστα», μου είπε η 15χρονη μαθήτρια της Ιδιωτικής Σχολής Φόρουμ Μαρίζα Πασπαλλή, που τον περασμένο μήνα επέστρεψε στην Κύπρο με χρυσό μετάλλιο, από τη Βόννη της Γερμανίας και την Πανευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πληροφορικής για Κορίτσια (EGOI). Πρόσθεσε τα εξής: «Σε όλους τους διαγωνισμούς όπου συμμετείχα, εκτός από την EGOI, ήμουν το μόνο κορίτσι στην κυπριακή ομάδα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Κύπρο. Τα κορίτσια είναι λίγα ή απουσιάζουν εντελώς, από όλες σχεδόν τις αποστολές».

Η μητέρα της Μαρίζας, Φανή Αθηαινίτου, «άνοιξε» το πλαίσιο της συζήτησης, επισημαίνοντας ότι «το ποσοστό κοριτσιών που επιλέγουν να σπουδάσουν και να εργαστούν στον τομέα της Πληροφορικής, παραμένει πολύ μικρό. Πιστεύω – είπε – ότι τα κορίτσια, πολλές φορές δεν ακολουθούν σχετικές καριέρες, όχι επειδή δεν έχουν το ταλέντο, αλλά επειδή λόγω στερεοτύπων, «σπρώχνονται» από μικρές, προς άλλες κατευθύνσεις και πολλές φορές, δεν έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν τον Προγραμματισμό, για να δουν αν είναι κάτι που θα τους άρεσε, ή στο οποίο θα ήταν καλές». Η ίδια πάντως, δεν ήταν μια από αυτές.

«Γνώρισα τον Προγραμματισμό σχεδόν τυχαία -ανέφερε – όταν μικροί παίζαμε με τον αδελφό μου παιχνίδια στον υπολογιστή και ανακαλύψαμε ότι αλλάζοντας μερικές γραμμές κώδικα, μπορούσαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι, να μειώσουμε τους «κακούς» και να αποκτήσουμε περισσότερες «ζωές». Μου άρεσε ο συνδυασμός λογικής και δημιουργικότητας, που είναι ο Προγραμματισμός και μεγαλώνοντας επέλεξα να σπουδάσω Πληροφορική. Βλέπουμε ότι συχνά, τα δώρα που προσφέρονται από ενήλικες σε μικρά κορίτσια, είναι μόνο αυτά που προωθούν τους στερεότυπους έμφυλους ρόλους (κουζίνες, κούκλες, βραχιόλια), ενώ τα αγόρια παίρνουν ως δώρα, παιχνίδια που προωθούν την Εξερεύνηση και τη Μηχανική. Δυστυχώς ο Προγραμματισμός, δεν διδάσκεται από νωρίς στα σχολεία και ελάχιστα κορίτσια εγγράφονται από τους γονείς τους, σε απογευματινά μαθήματα Προγραμματισμού. Έτσι, τα κορίτσια παίρνουν το μήνυμα από νωρίς, ότι αυτά τα θέματα δεν τις αφορούν, πριν να έχουν την ευκαιρία να τα γνωρίσουν και να αποφασίσουν από μόνες τους»…