Τι τους φέραμε τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες; Αφού η Κύπρος είναι γεμάτη εμπειρογνώμονες. Δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, κατά το Ματθαίου Ευαγγέλιο.

Με το που έδωσαν το πόρισμά τους ξεκίνησαν οι δικοί μας εμπειρογνώμονες να αναπτύσσουν την επιστημοσύνη τους. Ειδικά για τα αποτσίγαρα. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι αυτό θα γινόταν. Αλλά, ακούω και σοβαρούς ανθρώπους να αναπτύσσουν θεωρίες ως ειδικοί και εκπλήττομαι. Όπως μιλούν οι σοφοί του διαδικτύου μιλούν και οι σοφοί της πολιτικής και της πυρόσβεσης. Και στα ΜΜΕ, αλλά και στη Βουλή ακόμα!

Το ερώτημα είναι πόσο καιρό ήταν εκεί τα αποτσίγαρα, έλεγε ένας στο ΡΙΚ χτες. Το ερώτημα είναι γιατί βρέθηκαν δυο αποτσίγαρα, μήπως κάποιος άδειασε το τασάκι του, έλεγε άλλος. Το ερώτημα είναι πώς και δεν κάηκαν εντελώς τα αποτσίγαρα και περίμεναν τους Αμερικάνους να τα βρουν, έλεγε ο τρίτος.

Είναι όλοι ειδικοί στα καυτά ερωτήματα. Στις απαντήσεις έχουν λίγο πρόβλημα. Δηλαδή, τι νομίζουν πως έκαναν οι Αμερικάνοι; Περπατούσαν στην καμένη περιοχή κι εκεί που βρήκαν αποτσίγαρα έκατσαν κι έγραψαν έκθεση για την αιτία της πυρκαγιάς; Προσωπικά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι που μέσα σε πέντε μέρες (οι δικές μας έρευνες διαρκούν μήνες και μήνες) εντόπισαν από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά με ακρίβεια ενός ποδιού (30Χ30 εκατοστά). Αυτό δεν έγινε με θεωρίες και όπως κόψει ο νους του καθενός. Έγινε με επιστημονική γνώση και επιστημονική τεκμηρίωση. Αποκλείοντας άλλες πιθανές αιτίες παρέμειναν τα (καμένα φυσικά) αποτσίγαρα, που εντόπισαν σε αυτό το ένα πόδι όπου ήταν το σημείο ανάφλεξης.

Αν ήταν στην Αμερική είναι σίγουρο ότι θα εντόπιζαν και ποιος πέταξε τα αποτσίγαρα. Αλλά, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να εντοπιστούν. Άλλη ιστορία αυτή, όμως. Το θέμα, λοιπόν, είναι αν θα ειρωνευτεί και θα υποβαθμίσει κανείς το πόρισμα των δέκα (!) εμπειρογνωμόνων, που εκδόθηκε μετά από εξειδικευμένη έρευνα και με στοιχεία, που δεν περνούν καν από το μυαλό μας (όπως για παράδειγμα η σημασία του σπινθήρα που έγινε σε καλώδιο της ΑΗΚ). Αν το κάνει αυτό είναι υποχρεωμένος να αρκεστεί στο πόρισμα του Αρχιπύραρχου της Πυροσβεστικής, Νίκου Λογγίνου, ο οποίος την ώρα που μαινόταν η πυρκαγιά δήλωνε ότι πρόκειται για ξεκάθαρο εμπρησμό διότι υπάρχουν μάρτυρες που είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από δύο σημεία, σε απόσταση 100 μέτρων το ένα από το άλλο και συγκεκριμένα κάτω από γεφύρι όπου υπάρχει σκυβαλότοπος.

Αυτοί οι μάρτυρες εξαφανίστηκαν όταν ήρθαν οι Αμερικάνοι. Και ο σκυβαλότοπος. Και το γεφύρι. Πώς διάολο τα αγνόησαν όλα αυτά οι Αμερικάνοι ερευνητές και κατέληξαν ότι με βάση τη συστηματική επιτόπια διερεύνηση, την ανάλυση μαρτυριών, βίντεο και φωτογραφιών, και την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ανατολική πλευρά του δρόμου που συνδέει τη Μαλιά με το Άρσος. Πώς έδειξαν το σημείο ανάφλεξης με ακρίβεια 30Χ30 εκατοστών στην άκρη του δρόμου; Κουτουρού; Το έκαναν διότι διαθέτουν εργαλεία, μεθόδους, γνώση, εμπειρία, που οι δικοί μας εμπειρογνώμονες θα αποκτήσουν σε καμιά εκατοστή χρόνια.

Ας σοβαρευτούμε, τουλάχιστον, μπας και αποκτήσουμε λίγη γνώση να έχουμε για το μέλλον. Διότι, τα υπόλοιπα είναι γνωστά, δεν χρειάζονται να μας τα πουν οι Αμερικάνοι. Αλλά, παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια. Όπως το ότι υπάρχει κόντρα Πυροσβεστικής και Τμήματος Δασών για τις αρμοδιότητες τους. Ότι υπάρχουν αστοχίες από τα πτητικά μέσα, βλάβες, ελλείψεις, μίζες… Ότι απουσιάζει ο κεντρικός συντονισμός για να υπάρξει οργανωμένη διαχείριση μιας κρίσης. Ότι πάντα όλες οι υπηρεσίες ξεκινούν τον αμανέ της έλλειψης προσωπικού όποτε κατηγορούνται για ανικανότητα. Ότι στα χωριά της υπαίθρου δεν υπάρχει ούτε καθοδήγηση, ούτε μέσα, ούτε άνθρωποι για να αντιδράσουν γρήγορα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ούτε καν καθαριότητα της εύφλεκτης ύλης από ξηρά βλάστηση. Αυτά πότε θα αντιμετωπιστούν;

Ιδίως, όμως, γνωρίζουμε (και από μελέτες δικών μας επιστημόνων) ότι ο κίνδυνος και η εκρηκτικότητα των πυρκαγιών κλιμακώνεται χρόνο με το χρόνο και θα συνεχίσει να επιδεινώνεται. Αντί να βαρέσουν συναγερμό και να δουν πώς θα τον αντιμετωπίσουμε κάνουν όλοι επίδειξη πνεύματος. Μέχρι την επόμενη τραγωδία.