Δεν είναι τυχαίο, ίσως, που η επίθεση κατά ενοικιαστή κατοικίας, με πρώτο ύποπτο τον ιδιοκτήτη, συνέβη στη Λεμεσό. Όταν το ενοίκιο για ένα μονάρι είναι 1200 ευρώ (όπως γράφτηκε πρόσφατα) ο κάθε ενοικιαστής που κατάφερε κάποια στιγμή να βρει σπίτι σε «τιμή ευκαιρίας» δεν θέλει να το εγκαταλείψει. Αλλά και να θέλει προφανώς δεν βρίσκει άλλη στέγη σε κάπως λογικό ενοίκιο. Ούτε καν στα πέριξ της πόλης. Ο κάθε ιδιοκτήτης δε, ακούει τις τιμές ενοικίων και νοιώθει ριγμένος. «Γιατί να μην τον διώξω αυτόν και να το νοικιάσω σε άλλον με πιο πολλά λεφτά;» σκέφτεται. Φυσικά, από την εν λόγω σκέψη μέχρι την οργάνωση γκανγκστερικής επίθεσης κατά του ενοικιαστή, μεσολαβούν πολλά.

Σαφώς και δεν είναι ένα συμβάν που μπορεί να γενικευτεί. Αντανακλά όμως ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο διαρκώς διογκώνεται. Ζούμε σε μια εποχή που ενώ το απόθεμα κτισμάτων στον τόπο μας ισοδυναμεί με κάμποσα εκατομμύρια πληθυσμού (θα μπορούσε δηλαδή να στεγάσει εκατομμύρια ανθρώπους) υπάρχει πρόβλημα στέγασης. Το ούτε καν ένα εκατομμύριο των ντόπιων δεν μπορεί να εξασφαλίσει στέγαση, ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, σε τιμή που να μπορεί να αποπληρώνει με τα εισοδήματα που έχει.

Η είδηση της βίαιης επίθεσης, έρχεται μια μέρα μετά τη δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων διεθνούς έρευνας, σύμφωνα με την οποία στην Κύπρο σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση υπερπλουσιών. Στην έκθεση με θέμα «Ανισότητα πλούτου στον 21ο αιώνα: χώρες όπου οι πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι από το 2000», καταδεικνύεται πως στην Κύπρο, το μερίδιο πλούτου των υπερπλούσιων αυξήθηκε από 12,8% σε 33,3% μεταξύ 2000 και 2023.

Οι αναλυτές της έκθεσης σημειώνουν ότι η Κύπρος κατέγραψε μία από τις πιο απότομες αυξήσεις στη συγκέντρωση πλούτου στην Ευρώπη. Όπως καταγράφεται στην έκθεση «μεταξύ 2007 και 2020, το πρόγραμμα «χρυσό διαβατήριο» της χώρας προσέλκυσε πλούσιους ξένους επενδυτές και αύξησε τις τιμές των ακινήτων. Με αποτέλεσμα μια μερίδα να επωφεληθεί, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία πληρώνει τη νύφη ποικιλοτρόπως. Ένα τίμημα είναι και αυτό: να μην μπορείς να εξασφαλίσεις στέγη τη στιγμή που το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζεις θυσιάζεται για να κτιστούν επαύλεις, συγκροτήματα, πύργοι, ξενοδοχεία…

Και αν νομίζουμε πως το πρόγραμμα των χρυσών διαβατηριών τερματίστηκε απατώμαστε. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν σχετικής ερώτησης της Αλεξάνδρας Ατταλίδου, μετά την τροποποίηση του νόμου, παραχωρήθηκε υπηκοότητα σε 208 πολίτες τρίτων χωρών που εργοδοτούνται σε εταιρείες υψηλής ειδίκευσης και σε 65 εξαρτώμενα τους, ενώ βρίσκονται υπό εξέταση άλλες 360 αιτήσεις της ίδιας κατηγορίας. Με άλλα λόγια άλλαξε το πελατολόγιο. Χαρακτηρίζονται μάλιστα διάνοιες οι νέοι πελάτες της κυπριακής υπηκοότητας.