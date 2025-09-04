Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία απευθύνθηκε με ρηματική διακοίνωση προς τις ΗΠΑ ζητώντας συγκεκριμένα οπλικά συστήματα τα οποία ενδιαφέρουν την Κύπρο. Αυτό έγινε καθώς, όπως είναι γνωστό, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν συμπεριλάβει τη χώρα μας σε προγράμματα τους, σύμφωνα με τα οποία μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να εξασφαλίζει αμυντικό εξοπλισμό από πλεονάζοντα αποθέματα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

ΑΥΤΟ, όπως είναι γνωστό, είναι αποτέλεσμα της απόφασης των ΗΠΑ για άρση του εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Κύπρο. Επρόκειτο, τότε, για απόφαση ( το εμπάργκο), η οποία ήταν άδικη για τη χώρα μας. Πλήρωνε κόστος το θύμα της εισβολής και όχι ο θύτης, ο εισβολέας, η κατοχική Τουρκία. Τούτο, όμως, έχει ξεπεραστεί σε σχέση με το θέμα της απαγόρευσης πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια εξέλιξη, αποτέλεσμα πολλών προσπαθειών, που έγιναν σε διάφορα επίπεδα. Από την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και την ομογένεια στις ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτή η νέα εξέλιξη; Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει προ ημερών δηλώσει ( συνέντευξη στο Plus Channel), πως: «Μέσα στα προγράμματα τα οποία μας έχουν συμπεριλάβει οι ΗΠΑ, έχουμε ήδη προχωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα, αιτηθεί συγκεκριμένο αμυντική εξοπλισμό που ενδιαφερόμαστε για να αγοράσουμε από τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών».

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και με αυτές τις κινήσεις δεν αλλάζουν τα ισοζύγια δυνάμεων. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταγωνιστούμε την κατοχική Τουρκία στο πεδίο αυτό. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες της, αλλά και τις δικές μας. Ωστόσο, την ίδια ώρα, είναι προφανές ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι υποχρεωμένη να ενισχύει και να αναβαθμίζει συνεχώς την αποτρεπτική της δύναμη.

ΑΥΤΟΣ είναι μονόδρομος για κάθε χώρα, ιδιαίτερα για κράτη, όπως είναι η Κύπρος, της οποίας εδάφη της είναι υπό κατοχή. Ενισχύουμε την αμυντική ικανότητα και στεκόμαστε απέναντι στις δυνάμεις κατοχής.

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ πλευρά αντιδρά! Ενοχλείται! Αυτή είναι διαχρονική στάση της Τουρκίας. Κατέχει εδάφη της Κύπρου και… διαμαρτύρεται. Έχει καταστήσει την κατεχόμενη Κύπρο ένα απέραντο στρατόπεδο, αναβαθμίζοντας συνεχώς στρατιωτικές υποδομές και παρουσιάζεται «ενοχλημένη».

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία, όσο χρόνο εδάφη της θα είναι υπό κατοχή θα ενισχύει την αμυντική της ικανότητα και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο, ούτε και θα πάρουμε την άδεια κανενός. Τούτο είναι ξεκάθαρο. Και από τις ΗΠΑ και από αλλού θα εξοπλιζόμαστε για την άμυνα μας.