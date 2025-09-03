Την ώρα που η Χαμάς προσπαθεί, ενεργοποιώντας την έξωθεν πίεση, να πετύχει το ακατόρθωτο πλέον, την αποτροπή της ισραηλινής κατάληψης της Πόλης της Γάζας, η Παλαιστινιακή Αρχή η οποία επιδιώκει το τέλος της Χαμάς ίσως περισσότερο και από το ίδιο το Ισραήλ, βρίσκεται ενώπιον φοβερών ανησυχιών ως προς τη συνέχεια.

Η πρώτη είναι η ανθρωπιστική. Είναι φανερό, ήταν εξ αρχής μάλιστα εξού και οι τότε εκκλήσεις στον Βενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει, ότι η Χαμάς δεν θα άφηνε με τίποτα τους αμάχους να φύγουν προκειμένου να συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινες ασπίδες προκειμένου να αποτρέψει έστω και την υστάτη το τέλος της. Εκεί τουλάχιστον. Διότι αλλού, κανείς δεν το εγγυάται. Οι πλείστοι δε, δεν το θεωρούν καν ως ενδεχόμενο.

Υπάρχουν πλέον βίντεο αλλά και μαρτυρίες τα οποία δείχνουν πως, για άλλη μια φορά, άμαχοι εμποδίζονται αλλά και εκτελούνται από τους τρομοκράτες όταν επιχειρούν να φύγουν. Σήμερα μάλιστα το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα μαρτυρίες ότι οι της Χαμάς βρίσκονται και στην «ασφαλή» έξοδο της Πόλης της Γάζας προς το νότο, και πυροβολούν εναντίον όσων καταφέρουν να φτάσουν ως εκεί.

Το Ισραήλ υπέδειξε – και σωστά – το πιο πάνω όπως και το γεγονός ότι τα εγκλήματα της Χαμάς σπανιότατα απασχολούν έστω τα διεθνή ΜΜΕ, όπως η παραμικρή δήλωση εις βάρος του Ισραήλ η οποία βγαίνει από το πουθενά. Αυτό όμως, δεν καλύπτει και το ουσιώδες που είναι η προστασία των αμάχων η οποία, όποια και να είναι η αιτία, δεν διασφαλίζεται.

Αυτά αφορούν την πρώτη ανησυχία της Ραμάλα. Η Παλαιστινιακή Αρχή έχοντας διαβάσει πιο προσεκτικά τις εξελίξεις, αντιλαμβάνεται όπως κάθε νοήμων άνθρωπος οπουδήποτε ότι, η επιχείρηση του Ισραήλ θα ολοκληρωθεί. Ιδανικά για την Ιερουσαλήμ με όσο το δυνατό λιγότερες απώλειες στρατιωτών αλλά και αμάχων λόγω της εξαιρετικά τρωθείσας εικόνας του Ισραήλ διεθνώς αλλά και, όπως κι ο Τραμπ προχθές υπέδειξε, όσο πιο σύντομα γίνεται. Ποιος όμως το ξέρει;

Με την Πόλη της Γάζας περικυκλωμένη είναι σίγουρα θέμα χρόνου. Το ερώτημα είναι πόσου και με τι κόστος σε ζωές. Θα έρθει όμως αυτό το τέλος. Και ούτε οι χρηματοδοτούμενοι από το καθεστώς Ερντογάν και ιδρύματα τα οποία σχετίζονται με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα στολίσκοι διαφόρων γραφικών και διψασμένων για προβολή όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ, ούτε κάποια άλλη δύναμη μπορεί να σταματήσει την προέλαση, όταν μάλιστα ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει τη ξεκάθαρη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Και εδώ έρχεται η δεύτερη ανησυχία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η ενδεχομένως και σκόπιμη διαρροή στη Washington Post του σχεδίου Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Γάζα προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην Παλαιστινιακή Αρχή η οποία ήλπιζε να έχει τον πρώτο λόγο στη μορφή της λύσης που θα δινόταν μετά τον πόλεμο. Παρότι η δημοτικότητα της Φάταχ δεν υπερβαίνει το 20%, του δε Αμπάς δεν φτάνει καν σε διψήφιο αριθμό η Π.Α. επένδυε στο γεγονός της ανυπαρξίας κάποιας άλλης Αρχής μη τρομοκρατικής.

Το θέμα είναι πως, η πάγια θέση του Ισραήλ ότι η Παλαιστινιακή ηγεσία δεν μπορεί να ανταποκριθεί έχει γίνει πλέον πεποίθηση και στους υπόλοιπους Άραβες, κάτι που είχε φανεί και στη Σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου πρόσφατα.

Το σχέδιο Τραμπ το οποίο αποκάλυψε η Washington Post, ήρθε να επιβεβαιώσει πως, αν μη τι άλλο, η Παλαιστινιακή Αρχή, δεν προορίζεται να είναι μέρος της επόμενης μέρας στη Γάζα.

Με βάση το σχέδιο η περιοχή θα κλείσει, οι Παλαιστίνιοι θα μεταφερθούν «προσωρινά» σε άλλες χώρες και όσοι θέλουν, θα μπορούν να μείνουν σε «ασφαλείς κλειστές περιοχές» στη Λωρίδα. Το τελευταίο και ως εγγύηση κατά το σχέδιο ότι δεν εκδιώκονται μόνιμα οι Παλαιστίνιοι. Στη συνέχεια, η περιοχή προορίζεται να γίνει «τουριστική» και «κέντρο υψηλής τεχνολογίας».

Η Ραμάλα, όπως αποκαλύπτουν αραβικά ΜΜΕ, είναι καχύποπτη και ανησυχεί ότι επιδίωξη είναι ο οριστικός ενταφιασμός της δημιουργίας Παλαιστινιακού Κράτους κάτι που πρωτίστως θα σημάνει το τέλος της ίδιας της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο Μαχμούτ Αμπάς φέρεται να έχει ήδη συστήσει ομάδα για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη, όμως, σε συνθήκες ανυποληψίας εντός των Παλαιστινιακών εδαφών αλλά και στον αραβικό κόσμο δύσκολα θα μπορέσει να κάνει κάτι.

Επίσης με το 1/2 των κατοίκων της Γάζας να δηλώνει πρόθυμο να φύγει και μάλιστα όχι προσωρινά – χωρίς φυσικά να φαντάζεται όταν το είπε πως ο προορισμός είναι το Σουδάν, η Σομαλιλάνδη, η Λιβύη και άλλες ανάλογες χώρες – η θέση της Π.Α. αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο.

Τα περί τουριστικού κέντρου, είναι ανοησίες καθώς κανένας εχέφρων άνθρωπος δεν θα ήθελε να πάει εκεί για… διακοπές μετά από δύο χρόνια πολέμου, με 80.000 τόνους εκρηκτικών να έχουν εκραγεί, με επικίνδυνα χημικά στο έδαφος, τον αέρα και το νερό από τις εκρήξεις, με έως και 55 εκατομμύρια τόνους συντριμμιών και με 130,000 κυβικά μέτρα ακατέργαστων λυμάτων να καταλήγουν στη θάλασσα… κάθε μέρα.

Συνεπώς και με τα πιο πάνω να αποτρέπουν και τον εποικισμό της Γάζας, από την επόμενη μέρα δεν θα λείπει μόνο η Παλαιστινιακή Αρχή αλλά και όλοι οι άλλοι. Όσο για τα μέλη της Χαμάς που θα επιβιώσουν από τον πόλεμο δεν προβλέπεται να ζήσουν για πολύ χωρίς όπλα. Για αυτό θα φροντίσουν οι υπόλοιποι Παλαιστίνιοι, οι οποίοι έζησαν την τυραννία της τρομοκρατικής οργάνωσης για 19 χρόνια και κατόπιν την οριστική καταστροφή της Γάζας, λόγω των κτηνωδιών των μελών της Χαμάς.

Το τι θα είναι η Γάζα, είναι ένα ενδιαφέρον αν και νοσηρό παιγνίδι του καθενός με τη φαντασία του.