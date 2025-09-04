Γιατί μια φατρία μαφιόζων να θέλει λείψανα αγίων; Μια εγκληματική οργάνωση που πουλά ναρκωτικά, πουλά προστασία, εκβιάζει γιατί να θέλει να αποκτήσει λείψανα που ανήκουν –κατ’ ισχυρισμό ιερωμένου- στον Άγιο Λάζαρο;

Τις τελευταίες μέρες η ελληνική αστυνομία έχει εξαρθρώσει ένα εγκληματικό κύκλωμα που δρούσε στην Κρήτη, τα πλοκάμια του οποίου έφταναν παντού: Σε υπουργούς, σε δικαστές, σε ιερωμένους, σε πανεπιστήμια, σε δομές υγείας… Όπως μεταδίδεται από την Ελλάδα, η δικογραφία ανέρχεται σε 1800 σελίδες. Διάλογοι που έχουν αποκαλυφθεί σοκάρουν τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τους ανθρώπους που συνδιαλέγονται.

Η οργάνωση, με επικεφαλής δύο αδέλφια, φέρεται να ασχολείτο με τη διακίνηση ναρκωτικών, με παράνομη πώληση όπλων, με εκβιασμούς και χρηματισμούς λειτουργών της δικαιοσύνης ώστε υποθέσεις να πέσουν στα μαλακά, με εξασφάλιση και πώληση πανεπιστημιακών πτυχίων, με το ξέπλυμα χρήματος και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Ανάμεσα στ’ άλλα ανέλαβε να προωθήσει, στη θέση μητροπολίτη, αρχιμανδρίτη. Κι η πληρωμή τους για την εξυπηρέτηση αυτή δεν θα ήταν σε χρήμα, αλλά τα λείψανα του Αγίου Λαζάρου τα οποία ο συγκεκριμένος αρχιμανδρίτης είχε, όπως ισχυριζόταν, στην κατοχή του. Μάλιστα σε έναν διάλογο που είχαν, ακούγονται να ρωτούν τον αρχιμανδρίτη: «Δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα;» και εκείνος εξανίσταται και απαντά «σας παρακαλώ, μην λέτε χαζομάρες, φυσικά και είναι γνήσια, τα έχω φέρει από την Κύπρο».

Να αναφέρουμε πως ο μητροπολίτης Κιτίου ερωτηθείς για την πιθανότητα να είναι όντως γνήσια τα λείψανα δήλωσε πως όσο είναι ο ίδιος μητροπολίτης (από το 2019) ουδέποτε παραχωρήθηκαν σε οποιονδήποτε τα λείψανα του Αγίου τα οποία φυλάσσονται σφραγισμένα εντός της λειψανοθήκης στο ναό της Λάρνακας. «Εάν υπήρξε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια από άλλους εκκλησιαστικούς φορείς στο παρελθόν, αυτό δεν το γνωρίζει η Μητρόπολη Κιτίου», είπε αφήνοντας μας με την απορία για το τι έγινε (αν έγινε) στο παρελθόν.

Ανεξάρτητα όμως από τη γνησιότητα ή όχι των λειψάνων, τι τα ήθελε μια μαφιόζικη οργάνωση; Για να τα περιφέρει μήπως από ναό σε ναό κερδίζοντας από τους πιστούς που θα έστεκαν ουρά για να τα προσκυνήσουν; Είναι τόσο μεγάλος ο τζίρος ώστε να ενδιαφέρει ακόμα και εμπόρους ναρκωτικών;

Πολλές φορές έχει επικριθεί η πρακτική αυτή που εκμεταλλεύεται τα αισθήματα των πιστών. Η Εκκλησία ωστόσο δεν θέτει ένα τέλος, αφήνοντας τον καθένα να περιφέρει από κάρες μέχρι παντούφλες.

(Για την ιστορία να αναφέρουμε πως ο εν λόγω αρχιμανδρίτης, υπό τον εκβιασμό για δημοσιοποίηση προσωπικών του στιγμών, φέρεται να έγινε συνεργάτης πουλώντας εκκλησιαστική γη σε εξευτελιστικές τιμές η οποία στη συνέχεια πωλείτο σε αστρονομικές τιμές).