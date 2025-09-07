Συγκλονίζει κυριολεκτικά τον Ελληνισμό η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας. Μία ματιά να ρίξει κανείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) των δύο χωρών και στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), αντιλαμβάνεται αμέσως ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα και την Κύπρο ανησυχούν σφόδρα με τις συνεχείς υποχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία.

Η προσπάθεια που έγινε για να επιρριφθούν οι ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν «αγοράστηκε» από την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι άνθρωποι υποψιάζονται δικαιολογημένα ότι κάτι βαθύτερο υπάρχει σε τούτη τη σοβαρή υπόθεση πέραν του βαρύτατου οικονομικού κόστους, καθώς η κυπριακή οικονομία μπορεί να επιβαρυνθεί με ένα ποσό της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και (νέα) προσφυγή της Κύπρου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Τα χρήματα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα εξασφαλιστούν χωρίς να κινδυνεύσει η εύθραυστη κυπριακή οικονομία. Θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι στο νησί, οι οποίοι εάν πραγματικά το έργο πραγματοποιηθεί για εθνικούς και στρατηγικούς λόγους, θα κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα και από το οικονομικό κόστος είναι το γεωπολιτικό ρίσκο. Δεν «κομίζουμε γλαύκα εις Αθήνας» αν υποστηρίξουμε ότι η Αθήνα και η Λευκωσία τρέμουν την κατοχική Τουρκία.

Και καλά η Κύπρος διαθέτει στρατιωτικές δυνάμεις για να αμυνθεί για μερικές εβδομάδες στην πολεμική μηχανή της Τουρκίας. Η Ελλάδα; Η Μητέρα Πατρίδα καυχιέται ότι με τους πρόσφατους εξοπλισμούς κυριαρχεί επί της Τουρκίας. Γιατί φοβάται;

Δεν δικαιολογούνται αυτοί οι φόβοι, αντίθετα στέλνουν λάθος μηνύματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό -ειδικά προς την Άγκυρα- ότι η Αθήνα φοβάται να υποστηρίξει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της, αλλά και να παλέψει για τα στρατηγικά της συμφέροντα.

Αποφασίστηκε εδώ και καιρό ότι πρέπει να προηγηθούν οι έρευνες για να τοποθετηθεί το καλώδιο που θα ενώνει ηλεκτρονικά την Κύπρο και την Ελλάδα. Έπρεπε αυτό να συμβεί τον περασμένο Απρίλιο. Ζητήθηκε μία αναβολή μέχρι τον Ιούλιο, την οποία η Λευκωσία έκανε δεκτή. Ο Ιούλιος πέρασε και όταν η κυπριακή κυβέρνηση έθεσε το θέμα στην ελληνική, η απάντηση ήταν ότι απαιτήθηκε και νέα αναβολή μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ειπώθηκε ότι λόγω των τραγικών επετείων της πρώτης και της δεύτερης εισβολής, η Ελλάδα δεν ήθελε να ερεθίσει την Τουρκία.

Θα δούμε εάν τον Σεπτέμβριο θα υλοποιηθεί η υπόσχεση και θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση. Εύχομαι να διαψευστώ, και η Ελλάδα να αποβάλει επιτέλους τα φοβικά της σύνδρομα απέναντι στην Τουρκία.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η Άγκυρα απλά απειλεί διότι γνωρίζει πως γρυλίζοντας η Ελλάδα θα κάνει πίσω, όπως συνέβη στην Κάσο, για ένα ζήτημα που δεν αφορούσε καν την Κύπρο. Η πόντιση του καλωδίου αφορούσε τη διασύνδεση της Κρήτης με τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Υπάρχει κανείς που δεν γνωρίζει τι συνέβη στην Κάσο; Υπάρχει κανείς που πιστεύει ότι η Ελλάδα υποστήριξε τα συμφέροντα της στην ελληνική θάλασσα του Αιγαίου; Η Αθήνα, διά του υπουργείου των Εξωτερικών, υποχώρησε.

Όταν λοιπόν δεν υποστηρίζει τα συμφέροντα της στο Αιγαίο, θα τα υποστηρίξει στη Μεσόγειο για να ξεκινήσει η ηλεκτρονική ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα; Ας μην κοροϊδευόμαστε…

Μου προκάλεσε τεράστια εντύπωση ότι η Αθήνα έσπευσε να εκμεταλλευθεί την εντελώς αψυχολόγητη δήλωση του υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο. Για δεύτερη φορά σε ένα μήνα, ο κύριος υπουργός που αφήνει τη γλώσσα του και πάει περίπατο, αμφισβήτησε τη βιωσιμότητα του έργου, που αναμένεται να κοστίσει 1,9 δισ. Ευρώ, και το οποίο πιστεύεται ότι θα βγάλει το νησί από την ενεργειακή απομόνωση. Ήταν ένα μεγάλο λάθος. Έτσι κι αλλιώς οι διαπραγματεύσεις για τέτοια στρατηγικά θέματα πρέπει να είναι απόρρητες. Αντίθετα ο κ. Κεραυνός τις έκανε φέιγ βολάν. Και όχι μόνο αυτό. Καθημερινά διαρρέει κρατικά μυστικά για να στηρίξει τις ανεδαφικές θέσεις του.

Η Αθήνα που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, φοβούμενη να πράξει τα αυτονόητα, στα οποία συμφώνησε και να προστατεύσει το έργο και στρατιωτικά, άδραξε την ευκαιρία που της έδωσε ο κ. Κεραυνός, και ξεκίνησε μία απαράδεκτη εκστρατεία εναντίον της Κύπρου, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι «σκότωσε» ένα σημαντικό έργο, το οποίο -πρέπει να σημειώσουμε- ότι υποστηρίζεται από τη διεφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τράμπ.

Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Το βασικό ερώτημα είναι αυτό: Μπορεί η Ελλάδα να προστατεύσει στρατιωτικά το έργο του καλωδίου; Και αν η Αθήνα το αποδείξει στην πράξη, μπορεί η Λευκωσία να πληρώσει το ποσό που της ανήκει; Όταν απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα θα γνωρίζουμε την πλευρά που ευθύνεται για τη μη κατασκευή του εθνικού και στρατηγικού αυτού έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Αθήνα κυριαρχεί μία Ελίτ, που αποτελεί την ισχνή μειοψηφία, αλλά μπορεί και αποφασίζει, και η οποία κυριαρχείται από πολύ αρνητικά αισθήματα για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Με αφορμή τις αψυχολόγητες και απαράδεκτες δηλώσεις του κ. Κεραυνού βρήκε την ευκαιρία να ξεσπάσει ξανά εναντίον της Κύπρου. Η δικαιολογία της Ελίτ είναι γνωστή και επαναλαμβανόμενη: Γιατί (δήθεν) να είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα να προστατεύει την Κύπρο; Να δώσω την απάντηση εγώ: Διότι η Χούντα των Αθηνών που κυβερνούσε την Ελλάδα τον πικρό Ιούλιο του 1974 ήταν αυτή που κατέστρεψε το νησί. Έχετε υποχρεώσεις απέναντι στους Ελληνοκύπριους… Όσο πιο γρήγορα το καταλάβετε, τόσο το καλύτερο και για την Ελλάδα. Η Αθήνα και η Λευκωσία είναι καταδικασμένες να προχωρήσουν μαζί στους «αιώνας των αιώνων»…

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ Ι: Ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του κ. Πάρι Μάρκου, ως αριστίνδην υποψήφιου στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του 2026. Την ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος του κόμματος της κυπριακής Δεξιάς, κ. Αννίτα Δημητρίου.

Για όσους δεν γνωρίζουν πρόκειται για ένα ταξίαρχο εν αποστρατεία και γιο του ήρωά Τάσου Μάρκου. Για πολλούς από εμάς είναι ένας ήρωας εφάμιλλος των ηρώων της ΕΟΚΑ (1955-59).

Εάν μου επιτρέπει ο ταξίαρχος, θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση: Συμφωνεί με την απαράδεκτη θέση του ΔΗΣΥ υπέρ της φιλοτουρκικής Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας; Διότι ο ήρωας πατέρας του πολέμησε για την Ελευθερία της Κύπρου, όχι για να τεθεί ολόκληρη η Κύπρος υπό τη σφαίρα επιρροής της ισλαμικής Τουρκίας… Εάν επιθυμεί μπορεί να μας απαντήσει;

Η κ. Δημητρίου προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ανθρώπους όπως ο κ. Πάρις Μάρκου για να σταματήσει την αιμορραγία του ΔΗΣΥ προς το ακροδεξιό και εθνικιστικό ΕΛΑΜ, που παρουσιάζεται ως «πατριωτικό» κόμμα. Δεν έχει καταλάβει ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Όπως το πάει θα φορτώσει στον κυπριακό λαό, σε υψηλή θέση, το εξαδελφάκι της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Τα συγχαρητήρια μας…

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ ΙΙ: Μπορεί και να αδίκησα τον εκ Πάφου ομογενή μεγαλοπαράγοντα (με την καλή έννοια χρησιμοποιώ τη λέξη), Σάββα Τσίβικο. Πρέπει να σημειώσω ότι η μεγάλη ελληνοαμερικανική οργάνωση ΑΧΕΠΑ, υπό την προεδρία του Πάφιου επιχειρηματία, άρχισε να ασχολείται σοβαρά με τα εθνικά θέματα, και ειδικά με το Κυπριακό. Αυτό πρέπει να του πιστωθεί.