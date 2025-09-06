Η κάθοδος των Αμερικανών στην Κύπρο για να διερευνήσουν τα αίτια πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της ορεινής Λεμεσού, εκτός από το να προκαλέσει εντυπώσεις κατάφερε να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση κι αντί να ψάχνουμε πώς να μην καούμε στην επόμενη πυρκαγιά ψάχνουμε το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Το οποίo αποτελεί φυσικά ένα θέμα, αλλά όχι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί πρώτιστα.

Οι Αμερικανοί βρήκαν με εκπληκτική ακρίβεια το ακριβές σημείο και απόδειξη αυτού αποτελούν δύο αποτσίγαρα που διασώθηκαν αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα των τσιγάρων και προκαλώντας μυριάδες σχόλια από όσους εντυπωσιαστήκαμε για άλλη μια φορά από τις ικανότητες των Αμερικάνων. Την εκδοχή των αποτσίγαρων προσυπογράφει και η Αστυνομία, ενώ η Πυροσβεστική επιμένει στην αρχική της θέση πως πρόκειται για εμπρησμό. Κι από τη στιγμή που υπάρχει διχογνωμία, η κοινή γνώμη τείνει να επικεντρώνεται στο ποια εκδοχή είναι πιο πειστική.

Σε τι θα μας βοηθήσει όμως αν καταλήξουμε πέραν πάσης αμφιβολίας στην αιτία; Έχει περάσει ενάμιση μήνας κι όλη η φαιά ουσία και ενέργεια αναλώνεται στο πώς προκλήθηκε η φωτιά κι όχι στο γιατί δεν έγινε κατορθωτό να ελεγχθεί έγκαιρα ώστε να μην πάρει τις διαστάσεις που πήρε καίγοντας 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκατοντάδες σπίτια, δύο ανθρώπους, κτηνοτροφικά υποστατικά, ζώα, αυτοκίνητα και ότι άλλο βρέθηκε στο πέρασμα της φωτιάς.

Είναι πλέον κατανοητό πως η κλιματική αλλαγή και η ξηρασία που έχει επιφέρει σε διάφορες περιοχές, ανάμεσα στις οποίες και η Κύπρος, κάνει τις πυρκαγιές πιο συχνές και πιο επικίνδυνες; Τι κάνουμε για αυτό; Ποια μέτρα προωθούνται; Ποια μέσα αντιμετώπισης τους θα αποκτήσουμε και πότε; Πώς προστατεύονται οι άνθρωποι;

Πάντα θα υπάρχουν εμπρηστές, πάντα θα υπάρχουν απερίσκεπτοι –είτε καπνιστές είτε άλλοι– πάντα θα υπάρχουν ατυχήματα. Το θέμα είναι να μπορούμε να περιορίζουμε στο μεγαλύτερο δυνατόν βαθμό την καταστροφή. Αντί όμως να μιλάμε για αυτά, έχουμε αναδείξει σε πρώτο θέμα συζήτησης το πώς άρχισε η φωτιά.

Την ίδια ώρα, ανακαλύπτουν οι Υπηρεσίες πως πλείστα σπίτια και υποστατικά που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές δεν είχαν τελική άδεια ή είχαν τροποποιήσεις που δεν ήταν σύμφωνες με τους όρους της άδειας. Και για τον λόγο αυτό θα τιμωρηθούν. Μπορεί αυτήν τη στιγμή να είναι άστεγοι αφού έχουν χάσει το σπίτι τους, αλλά δεν θα τύχουν της ίδιας βοήθειας που θα τύχουν άλλοι που βρίσκονται στην ίδια θέση με αυτούς. Κι όμως, καθημερινά ακούμε για εκατομμύρια που θα διατεθούν για αποκατάσταση των πυρόπληκτων. Όλα αυτά, όμως, αποτελούν λεπτομέρειες. Η προσοχή επικεντρώνεται σε δύο αποτσίγαρα.