ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ η πραγματοποίηση της συνάντησης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, που χρονικά τοποθετείται το τρίτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου.

ΕΝΟΨΕΙ τούτου, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελ Ολγκίν Κουεγιάρ, βρίσκεται στην Κύπρο σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί πρόοδος προ της συναντήσεως της Νέας Υόρκης. Ή να προετοιμαστεί το έδαφος ώστε να υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις στη Νέα Υόρκη μετά τη συνάντηση. Και ο πλέον αισιόδοξος δεν προβλέπει ότι θα προκύψει αποτέλεσμα.

ΔΥΣΚΟΛΟ το εγχείρημα της, αλλά αξίζει μια ακόμη προσπάθεια. Φτάνει, όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, να τίθενται τα δεδομένα σε μια σωστή διάσταση. Να αγγίζουν τις πραγματικότητες, όχι εκείνες που θέλει να επιβάλλει η κατοχική πλευρά. Αλλά εκείνες, οι οποίες στηρίζονται στους διεθνείς κανόνες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή θα πρέπει να είναι, άλλωστε, και η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών.

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, στην τελευταία άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις για υλοποίηση συγκεκριμένων, χαμηλής πολιτικής, μέτρων. Δεν φαίνεται να υπήρξε σημαντική πρόοδος στο πεδίο αυτό. Εκείνο, το οποίο φαίνεται να έχει γίνει είναι να καθαριστούν κοιμητήρια.

ΔΕΝ τίθεται ψηλά ο πήχης καθώς υπάρχει και η άποψη ότι ενόψει των λεγόμενων εκλογών στα κατεχόμενα, που θα διεξαχθούν στις 19 Οκτωβρίου, από τουρκικής πλευράς τίποτε δεν θα γίνει, ούτε βήμα, μέχρι τότε. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει απόλυτα.

Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ Τουρκία δεν καθορίζει πολιτική αναλόγως ποιος ηγείται του παράνομου μορφώματος. Μπορεί ασφαλώς οι «υποψήφιοι» να κινούνται με προεκλογικές λογικές, αλλά η ουσία βρίσκεται στις αποφάσεις της Άγκυρας.

ΘΕΛΟΥΜΕ να ελπίζουμε πραγματικά όπως αυτό το ταξίδι της Μαρίας Άνχελ Ολγκίν Κουεγιάρ, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Το ελπίζουμε, αν και το θεωρούμε απομακρυσμένο. Άλλωστε αυτή είναι και η εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών. Δεν θεωρούν ότι θα προκύψει οτιδήποτε από αυτό το ταξίδι, ούτε και από τη συνάντηση της Νέας Υόρκης.

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ, όμως, να επισημάνουμε και το σημαντικό, που αφορά τη διαχρονική στάση του Διεθνούς Οργανισμού στο Κυπριακό.

ΟΣΟ υιοθετείται από τα Ηνωμένα Έθνη η λογική των ίσων αποστάσεων, που πάντα λειτουργεί σε βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς και υπέρ της κατοχικής δύναμης, βήματα προς τα εμπρός δεν θα γίνονται. Βήματα προς τα πίσω γίνονται. Κι αυτή η λογική δεν βοηθά ποσώς τις προσπάθειες στο Κυπριακό. Κι αυτό γιατί αποθρασύνει την κατοχική πλευρά.