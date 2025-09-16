«Η Ελλάδα που αντιστέκεται. Η Ελλάδα που επιμένει. Κι όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει». Όπως τραγουδά ο μέγας Σαββόπουλος στο «Τσάμικό» του από το εμβληματικό του άλμπουμ «Τραπεζάκια Έξω», που πραγματικά το έχω …λιώσει. Ένα τραγούδι που περιγράφει μια Ελλάδα που είναι ανθεκτική, που επιμένει στις αξίες της και που δεν υποκύπτει.

> Αυτή η Ελλάδα είναι τα παιδιά που οδήγησαν την Εθνική Μπάσκετ στην 3η θέση του Eurobasket 2025. Που είχαν όλη τη χώρα μαζί τους. Και πόσο συγκινητικοί ήταν και οι «γίγαντες» μιας άλλης εποχής, όχι πολύ μακρινής, που έβαλαν γερά θεμέλια σε τούτο το άθλημα.

Άθλημα, που έβαλε τα πρώτα θεμέλια με τη χρυσή πεντάδα της ΑΕΚ που πήρε το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης στις 4 Απριλίου 1968, νικώντας τη Σλάβια Πράγας με 89-82 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και κατέκτησε τον ευρωπαϊκό τίτλο. Ο αγώνας συγκέντρωσε ρεκόρ προσέλευσης άνω των 80.000 θεατών στο Καλλιμάρμαρο, μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό. Και ένα ρεκόρ προσέλευσης, που δεν έχει «σπάσει» ποτέ σε αγώνα μπάσκετ.

ΥΓ: Ειρήσθω εν παρόδω, μολονότι δεν είμαι οπαδός των τραγουδιών της Αννούλας Βίσση, δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι είναι show-woman από τις λίγες στην Ελλάδα, έχει φωνάρα, ξέρει να κρατά τον κόσμο στα πόδια του και είναι αεικίνητη. Φίλοι μου που μένουν στο Παγκράτι, που «συνορεύει» με το Καλλιμάρμαρο και που είχαν αράξει στις βεράντες τους με μπίρα με πίτσες και σουβλάκι, μου ’παν ότι απόλαυσαν Βίσση εκ του μακρόθεν! Μπράβο της. Είναι μεγάλη σταρ.

Όλο και χειρότερα…

Φανταστείτε τη Μέση Ανατολή ως μια τεράστια χειροβομβίδα, με έναν, επίσης, μεγάλο κρίκο-περόνη, μέσα στον οποίο φανταστείτε άπειρα δάχτυλα που θέλουν να την τραβήξουν…

Έκτακτη συνάντηση αραβικών και ισλαμικών κρατών πραγματοποιήθηκε χθες στο Κατάρ σε απάντηση στην αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στην πρωτεύουσά του, την Ντόχα την περασμένη εβδομάδα.

Ένα σχέδιο ψηφίσματος που είδε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters καταδικάζει αυτό που αποκαλεί «εχθρικές πράξεις του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, της εθνοκάθαρσης (και) της λιμοκτονίας», οι οποίες, όπως λέει, απειλούν «τις προοπτικές ειρήνης και συνύπαρξης». Το Ισραήλ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τέτοιους ισχυρισμούς.

Δεν είναι σαφές ποιες πρακτικές αποφάσεις θα μπορούσαν να ληφθούν, από τα αραβικά κράτη καθώς οι έγκυροι δυτικοί αναλυτές και ανταποκριτές που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, λένε ότι οποιοδήποτε είδος στρατιωτικής αντίδρασης/ απάντησης είναι εκτός συζήτησης.

Νωρίτερα χθες, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ-Θάνι, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει να εφαρμόζει «διπλά μέτρα και σταθμά» και να τιμωρήσει το Ισραήλ.

Κάτι που, επί του παρόντος τουλάχιστον, δεν φαίνεται καν ως προοπτική.

Εδώ, μάλιστα, θα πρέπει να εστιαστεί κάποιος πάλι στην πλήρως αποστασιοποιημένη, έως και απαθή στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο στη Γάζα, που σήμερα μετράει 711 ημέρες από τα αντίποινα του Ισραήλ έπειτα από τη σφαγή περίπου 1.200 ανθρώπων, αμάχων, ανδρών, γυναικών, ηλικιωμένων και μικρών παιδιών, την 7ης Οκτωβρίου 2023.

Δεν αρκούν οι παραινέσεις…

Εδώ στην Ελλάδα, οι χαβαλέδες ψευδοφοιτητές της Αριστεράς (ανάθεμα αν ξέρουν τι πραγματικά σημαίνει «Αριστερά» – θα μπορούσαν να ρωτήσουν ή και να διαβάσουν ώστε να καταλάβουν πόσο απέχουν από τον «όρο»), ετοιμάζονται να καταλάβουν και να διαλύσουν τις πανεπιστημιακές, με πρόφαση τη Χαμάς. Την οποία υποστηρίζουν άκριτα…

Αφού έχουν τόση τεστροστερόνη μέσα τους, δεν πάνε να εκτονωθούν σεξουαλικά, ή να παίξουν μπασκετάκι σε ένα από άπειρα γηπεδάκια που έχουμε σε διάφορα οικόπεδα, σε όλη την Αθηνα.

Χίλιες φορές να γίνουν Αντετοκούνμπο και Σλούκας, παρά Μπιν Λάντεν και Χαμάς!