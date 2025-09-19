Φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 20 χρόνια (αν διασωθεί ο πλανήτης κι αν επιβιώσουμε και εμείς). Να παρακολουθώ ιστορικά ντοκιμαντέρ με τα εγγόνια μου και να με ρωτάνε «αν ξέραμε οι άνθρωποι εκείνης της εποχής (της τωρινής δηλαδή) τι γινόταν στη Γάζα». Αν υπήρχε πληροφόρηση, αν έβγαιναν εικόνες προς τα έξω. «Φυσικά», είναι η απάντηση, «ήταν η εποχή της υπερπληροφόρησης. Όλα γίνονταν γνωστά. Από τη μια άκρη της γης μέχρι την άλλη. Ξέραμε με κάθε λεπτομέρεια τι φορούσε η γυναίκα του πλανητάρχη όταν συναντήθηκε με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Είχαμε δει τη γυναίκα του Γάλλου προέδρου να τον χαστουκίζει. Τίποτα δεν περνούσε απαρατήρητο».

Κι αφού υπήρχε τόση πληροφόρηση, πως περνούσε απαρατήρητο το τι γινόταν στη Γάζα. Δεν είδατε πως σκοτώνονταν άνθρωποι, πως ισοπεδώνονταν τα σπίτια τους; Όλους αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους που αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, με όποιο μέσο είχαν, ακόμα και με τα πόδια, δεν τους είδατε; Πως νοιώθατε; Πως μπορεί να διεξαγόταν μια τέτοια κτηνωδία και να μην υπήρχε καμία ουσιαστική αντίδραση;

Στα ερωτήματα αυτά δεν θα υπάρχει καμία απάντηση. Όπως για χρόνια εμείς δεν κατανοούσαμε πως ήταν δυνατόν να στέλνονται άνθρωποι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, να καίγονται σε φούρνους, να αφήνονται να πεθάνουν από την πείνα και τις κακουχίες, χωρίς να παρεμβαίνει μια δύναμη για να τους σώσει, έτσι δεν θα καταλαβαίνουν κι οι επόμενες γενιές πως ήταν δυνατόν να αφεθεί να διαπραχθεί η γενοκτονία ενός λαού. Σε κανέναν που δεν το ζει δεν είναι κατανοητό πως βιώνουν οι υπόλοιποι τόσο μεγάλα δράματα να συμβαίνουν δίπλα τους κι αυτοί να είναι αμέριμνοι ή ανίκανοι να κάνουν κάτι.

Το αφήγημα του Νετανιάχου πως ο στόχος ήταν η απελευθέρωση των Ισραηλινών που πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς, δεν θα είναι αποδεκτό στα βλέμματα των μετέπειτα που θα μαθαίνουν την ιστορία. Θα φαντάζει παντελώς ακατανόητο πως σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι (65000 μέχρι σήμερα), πως ακρωτηριάστηκαν χιλιάδες άλλοι, πως ισοπεδώθηκε μια ολόκληρη πόλη και εκδιώχθηκαν όλοι οι κάτοικοι της για να απελευθερωθούν 50 ή 200 άνθρωποι που πιάστηκαν όμηροι σε μια φρικτή και βάρβαρη επίθεση κατά ανθρώπων που διασκέδαζαν σε μια συναυλία. Ήδη το αφήγημα ξεθωριάζει: Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ μιλώντας σε συνέδριο real estate στο Τελ Αβίβ είπε πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ, προκειμένου να αξιοποιηθεί η ανοικοδόμηση της Γάζας ως «επιχειρηματικό σχέδιο». «Έχει καταρτιστεί business plan και βρίσκεται στο τραπέζι του προέδρου Τραμπ για το πώς όλο αυτό μπορεί να μετατραπεί σε real estate bonanza», δήλωσε, σύμφωνα με το Associated Press, ο Ισραηλινός υπουργός.