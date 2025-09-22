ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ αύξηση στις κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών καταγράφεται στην Κύπρο για το 2025( από την αρχή του χρόνου μέχρι την 31η Αυγούστου).

Τα επίσημα στοιχεία από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σύμφωνα με τον διοικητή της, Χρίστου Ανδρέου, επιβεβαιώνουν πως η εντατικοποίηση των στοχευμένων επιχειρήσεων σε πύλες εισόδου της Δημοκρατίας, έχει φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας.

Η ΑΥΞΗΣΗ αυτή δεν μπορεί να σημαίνει αυτόματα πως περίπου ό,τι διακινείται εντοπίζεται από τις διωκτικές αρχές. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί εν πολλοίς η ενίσχυση των μηχανισμών κατάσχεσης. Είναι σίγουρο ότι κυκλοφορούν πολύ περισσότερα ναρκωτικά από αυτά που έχουν κατασχεθεί. Κι αυτό επιβάλλει συνεχής ενεργοποίηση και ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα. Τούτο σημαίνει πως η ΥΚΑΝ θα πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζει και να ενισχύει τις μεθόδους της καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο.

ΤΑ στοιχεία, που παρουσίασε στο Κυπριακό Πρακτορείο ο κ. Αντρέου, είναι ενδεικτικά. Σημειώνεται η καλή δουλειά που γίνεται και τούτο προφανώς και αναγνωρίζεται από όλους.

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι παράλληλα, θα πρέπει να απασχολήσει και μια σοβαρή παράμετρος του κεφαλαίου αυτού. Ο κ. Ανδρέου ανέφερε στο Κυπριακό Πρακτορείο ( και τις προάλλες στον «Φ»), ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι στα ναρκωτικά εμπλέκονται πλέον και ένας σημαντικός αριθμός νέων ανθρώπων. Είναι δε σαφές πως εκείνο που απασχολεί έντονα τις Αρχές, είναι η εμπλοκή ολοένα και μικρότερης ηλικίας προσώπων σε υποθέσεις κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ εντοπίζονται στα σχολεία. Εντοπίζονται εκτός των σχολείων με χρήστες αλλά και κάποιες φορές και διακινητές ανήλικους. Τούτο εάν δεν αντιμετωπισθεί προφανώς και στη συνέχεια, όταν ενηλικιωθούν, αυτοί οι ίδιοι θα δρουν ανεξέλεγκτα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ γίνονται. Όλες οι ενέργειες κρίνονται και εκ του αποτελέσματος και αυτό προφανώς το γνωρίζουν οι αρμόδιοι. Ο Διοικητής της ΥΚΑΝ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Έγκαιρης Παρέμβασης. Η Υπηρεσία, όπως συναφώς αναφέρθηκε, ενίσχυσε τις δράσεις πρόληψης. Ο Χρίστος Ανδρέου ανέφερε πως ότι 205 άτομα ηλικίας 14–24 ετών παραπέμφθηκαν το 2025 σε θεραπευτικά κέντρα( από τους 205 οι 143 είναι εξαρτώμενοι). Αριθμός προδήλως μεγάλος.

Η ΕΠΩΔΟΣ είναι πάντα η ίδια όταν συζητείται το πρόβλημα των ναρκωτικών. Να προσπαθήσουμε όλοι για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο. Εύκολο να το αναφέρει κανείς, δύσκολο να υλοποιηθεί. Παρόλα αυτά οι προσπάθειες πρέπει να γίνονται συστηματικά και μεθοδικά από όλους, πρωτίστως βέβαια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.