Είναι συνήθης η τακτική, εμπλεκόμενοι στην πολιτική και ευρύτερα στο δημόσιο και πολιτικό βίο, όποτε ένα δημοσίευμα τους ενοχλεί ή τους ασκεί κριτική, να επιλέγουν να επιτίθενται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με χαρακτηρισμούς, ακόμη και με συκοφαντίες.

Αυτή την πεπατημένη ακολούθησε και ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, εξ αφορμής ενός παραπολιτικού σχολίου που έγραψα και αφορούσε δικές του καταγγελίες, το οποίο δημοσιεύθηκε την Τρίτη 23/9, τόσο στον έντυπο Φιλελεύθερο όσο και στο philenews. Ένα παραπολιτικό σχόλιο το οποίο κάκιζε το γεγονός ότι ο κ. Φαίδωνος αντί να προβεί σε καταγγελία στις αρχές της Δημοκρατίας, επέλεξε να προβεί σε δημόσιες δηλώσεις.

Το εν λόγω σχόλιο ήταν στη βάση πληροφοριών που είχα υπόψη μου σύμφωνα με τις οποίες: Βρετανική εφημερίδα είχε ζητήσει να πάρει συνέντευξη από ανώτατο αξιωματούχο της χώρας με αφορμή τις καταγγελίες του δημάρχου Πάφου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από τα καρτέλ των ναρκωτικών. Και το αίτημα είχε σταλεί από δημοσιογράφο τουρκικής καταγωγής.

Στη βάση αυτών των πληροφοριών, επέλεξα να γράψω ένα σύντομο σχόλιο με το οποίο κάκιζα τις ενέργειες του κ. Φαίδωνος γιατί, αντί να προχωρήσει και να καταθέσει τις πληροφορίες που έλεγε ότι είχε στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, προτίμησε το δημόσιο θόρυβο, γεγονός το οποίο είχε αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί η χώρα του.

Οι πληροφορίες έφτασαν κοντά μου, έγραψα ένα μικρό κείμενο περίπου 150 λέξεων και το έδωσα προς δημοσίευση. Όπως συνηθίζεται τόσο στον Φιλελεύθερο όσο και σε άλλες εφημερίδες, το παραπολιτικό σχόλιο υπογράφεται με τα αρχικά μας και είναι εύκολο να εντοπιστεί ο συγγραφέας του. Ως εκ τούτου, ήταν εύκολο να αντιληφθεί ο καθένας που το διάβαζε ποιος εκ των συντακτών του Φιλελεύθερου είχε γράψει το συγκεκριμένο σχόλιο.

Ωστόσο, ο κ. Φαίδωνας, αντί να απευθυνθεί σ’ αυτόν που υπέγραφε το κείμενο και στο κάτω-κάτω να ζητήσει εξηγήσεις για όσα αναφέρονταν σε βάρος του, επέλεξε μια άλλη τακτική με προφανή αλλότρια κίνητρα. Με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αντί να τα βάλει με εκείνον που είχε γράψει το κείμενο – και έχει κάθε δημοκρατικό δικαίωμα να το πράξει – προτίμησε να επιτεθεί κατά του νέου μεγαλομετόχου του Φιλελεύθερου, αφήνοντας σκιές και με προφανή πρόθεση να τον πλήξει.

Κατέληξε στο συμπέρασμα, ο κ. Φαίδωνος, ότι το συγκεκριμένο κείμενο γράφτηκε με υπόδειξη του μεγαλομετόχου ή ότι εδώ στον Φιλελεύθερο τον έχουμε βάλει στο στόχαστρο. Κι αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά προσπάθεια φίμωσης, απαράδεκτη για έναν πολιτικό. Επιτίθεται κατά του εκδότη για να δημιουργήσει πρόβλημα στον δημοσιογράφο. Ύπουλη τακτική, που δείχνει και την ποιότητα του πολιτικού.

Αν και αποφεύγω να απαντώ στα όσα γράφονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην προκειμένη περίπτωση οφείλω να απαντήσω στον κ. Φαίδωνος, και να υπογραμμίζω πως ούτε τον ίδιο ούτε κανένα άλλο έχω θέσει στο στόχαστρο. Ως προς τον ισχυρισμό του ότι το κείμενο γράφτηκε καθ’ υπόδειξη, οφείλω να τον πληροφορήσω πως μετά από 35 χρόνια στο επάγγελμα, εκ των οποίων τα 20 στον Φιλελεύθερο, δεν δέχομαι να μου επιβάλλουν τι να γράψω. Αυτό υπάρχουν πολλοί που με γνωρίζουν για να του το επιβεβαιώσουν εάν θέλει να τους ρωτήσει. Από τη στιγμή που υπογράφω ένα κείμενο αναλαμβάνω και την ευθύνη του. Και στον Φιλελεύθερο είχα και έχω αυτή την ελευθερία, όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου. Κι αυτό φαίνεται καθημερινά διότι τα κείμενά μας είναι δημόσια.

Εκείνο που έμαθα είναι να ρωτώ, να μαθαίνω και να γράφω. Κυρίως, έχω μάθει να μην ρωτώ κανένα όταν θα διατυπώσω μια άποψη, από την ώρα που είναι προσωπική και φέρει την υπογραφή μου. Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να μου επιβάλει πώς να σκέφτομαι.

Παράλληλα, με την ενέργεια του ο κ. Φαίδωνας προσπάθησε, με τον θόρυβο που προκάλεσε με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, να προκαλέσει αρνητικό κλίμα τόσο για μένα (επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που είχα σχολιάσει αρνητικά ενέργειές του) όσο και για το σύνολο των δημοσιογράφων του Φιλελευθέρου. Προφανώς, θεωρεί ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα με φιμώσει ή θα μου επιβάλει τη δική του αντίληψη και θέση.

Είναι πολύ καλά γνωστές οι φιλοδοξίες του κ. Φαίδωνα, και το σέβομαι, επειδή δεν είναι κακό. Όμως, χρησιμοποίησε πολύ λάθος τακτική για να πετύχει αυτούς τους στόχους.

Πρέπει να μάθει να πολιτεύεται σωστά και όχι μέσα από βαρύγδουπες δηλώσεις, ιδίως όταν αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Πρωτίστως, πρέπει να μάθει να ανέχεται την κριτική. Κριτική την οποία προσωπικά θα συνεχίσω να του ασκώ όταν κρίνω ότι πράξεις και ενέργειές του είναι λανθασμένες. Έχω άποψη και το δικαίωμα στον Φιλελεύθερο να την εκφράζω ελεύθερα, χωρίς παρεμβάσεις και υποδείξεις.

Γι’ αυτό ας ψάξει αλλού να πουλήσει μαγκιά ο κ. Φαίδωνος…