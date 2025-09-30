Γράφαμε πριν μια βδομάδα ότι τόσο ο Ερσίν Τατάρ όσο και Τουφάν Ερχιουρμάν επαναλαμβάνουν με κάθε ευκαιρία ότι είναι ιδρυτικοί εταίροι της Κυπριακής Δημοκρατίας και δεν την χαρίζουν στους Ελληνοκύπριους.

Ο Τατάρ τα έλεγε και στην Ολγκίν (15/9/2025): «Ως ιδρυτικοί εταίροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, διατηρούμε την παρουσία μας σε αυτό το νησί με τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα». Κι ο Ερχιουρμάν σε όλες τις ομιλίες του: «Είμαστε ένας από τους δύο συνιδρυτές αυτού του νησιού. Οι Τουρκοκύπριοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ελληνοκύπριους» (21/8/2025). Πολλές φορές και με ιδιαίτερο φανατισμό. Όπως σε μια άλλη ομιλία (23/9/25) που έλεγε: «Ο Χριστοδουλίδης θα βγει και θα πει: “υπάρχουν υδρογονάνθρακες έχουν στον νότο και αν υπάρξει λύση, οι Τουρκοκύπριοι θα πάρουν το μερίδιό τους”. Όχι! Θα ξέρουν ότι είμαι εταίρος σε όλα σε αυτό το νησί. Είμαι εταίρος στην Πάφο, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα. Κανείς δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό».

Σε αυτή την περίπτωση είναι εταίρος σε όλα ο Ερχιουρμάν, διότι αν μοιράσουμε την Κύπρο και πάρουν αυτοί την ΑΟΖ τους κι εμείς τη δική μας, ξέρει ότι υδρογονάνθρακες γιοκ για τους Τ/κ. Γιατί βρίσκονται στην ΑΟΖ της απ΄ εδώ πλευράς. Οπότε, σου λέει, «είμαι εταίρος στην Πάφο, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα». Τι υποκρισία! Να τα λένε έτσι αυτοί που πολέμησαν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να πολεμούν την Κυπριακή Δημοκρατία! Και να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι όσα δικαιώματα έχουν τα έχουν επειδή τους τα αναγνωρίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Αλλά, όταν τα γράφει ο Σενέρ Λεβέντ, τι νόημα έχουν τα δικά μας λόγια. Τα έγραφε χθες στην στήλη του (Πολίτης και Αβρούπα), για να τα δουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μπας και ξεστραβωθούν. Γι΄ αυτό τον αντιγράφουμε κι εμείς εδώ:

«Έχει ημερολόγιο ο Νιχάτ Ερίμ. Ιστορικό ημερολόγιο. Κοιτάξτε τι έγραψε στο ημερολόγιό του στις 22 Μαρτίου 1960: “Ήρθαν να με συναντήσουν οι δρ Κιουτσιούκ, Ραούφ Ντενκτάς, βουλευτές και σύμβουλοι. Είπαν ότι όταν υπογράφονταν οι συμφωνίες της Ζυρίχης τις αποδέχτηκαν υπό τον όρο να τούς δίδεται βοήθεια 2 εκατομμύρια στερλίνες ετησίως, ότι τώρα δεν έρχεται αυτή η βοήθεια και ότι θα ρύθμιζαν την πολιτική που θα ακολουθούσαν έναντι του Μακαρίου αναλόγως του κατά πόσο θα έρθει αυτή η βοήθεια. Ο δε Ραούφ Ντενκτάς είπε: “Αργά ή γρήγορα αυτό το κράτος δεν θα προχωρήσει και δεν πρέπει να προχωρήσει. Σύμφωνα με αυτό να ενεργήσουμε. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε πολιτική φιλίας προς τους Ελληνοκύπριους. Αν θέλει, η κυβέρνηση να αναθέσει σε άλλους αυτή την υπόθεση“. “Αυτά να τα πείτε στην Άγκυρα, όχι σε εμένα”, τού απάντησα”.

Αυτές οι γραμμές χαρίζονται σε όσους λένε ότι “οι Ελληνοκύπριοι μάς έδιωξαν από την Κυπριακή Δημοκρατία”. Να μην ξεχνιέται ότι ο Ραούφ Ντενκτάς είναι αυτός που είπε “δεν πρέπει να προχωρήσει αυτή η Δημοκρατία”».

Πόσες φορές το είπε αυτό ο Τατάρ και άλλοι Τουρκοκύπριοι πολιτικοί. Ότι έδιωξαν τους Τ/κ ένοπλα οι Ε/κ από την Κυπριακή Δημοκρατία. Πόσες φορές λένε ότι οι Ελληνοκύπριοι σφετερίζονται την Κυπριακή Δημοκρατία και ουδέποτε θα μπουν κάτω από την ομπρέλα της οι Τουρκοκύπριοι. Διότι, όσα κι αν άλλαξαν στον κόσμο και στην Κύπρο από την δεκαετία του 1960, το μόνο που δεν άλλαξε είναι αυτό που τους κληροδότησε ο Ντενκτάς και το συνεχίζουν. Και δεξιοί και αριστεροί. Και Γκρίζοι Λύκοι και απόγονοι της ΤΜΤ και προοδευτικοί συνεργάτες των Ελληνοκυπρίων. Ότι «αργά ή γρήγορα αυτό το κράτος δεν θα προχωρήσει και δεν πρέπει να προχωρήσει». Τα λόγια του Ντενκτάς από το 1960. Τι στο καλό μας λένε σήμερα ότι είναι ιδρυτικοί εταίροι; Σε μια Δημοκρατία που θεωρούν εκλιπούσα!

Αχ, βρε Σενέρ, τι βρωμιά είναι γύρω μας! Αύριο θα γιορτάζουν οι Ελληνοκύπριοι την Κυπριακή Δημοκρατία και οι Τουρκοκύπριοι ούτε που θα το πάρουν χαμπάρι. Αλλά, είναι ιδρυτικοί εταίροι και θέλουν, λέει, το μερίδιο τους. Για να το χαρίσουν στους έποικους και στην Τουρκία.