Για μια ακόμη φορά έκαναν τη μικρή αλλά τόσο λατρεμένη μας πατρίδα, ρεντίκολο. Μάλιστα, αυτή τη φορά άνευ λόγου και ουσίας. Επειδή έτσι κάπνισε σε κάποιους που φοράνε στολή και κρατάνε γκλομπ. Μαζεύτηκαν 100 άτομα έξω από το υπουργείο Εξωτερικών σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας για την ισραηλινή αναχαίτιση του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Και κατάφεραν τελικά οι αστυνομικοί να μετατρέψουν το χώρο σε… Γάζα!

Πραγματικά πρόκειται για κατόρθωμα. Μιλάμε για 100 άτομα, που ούτε επιθετικά αντικείμενα κρατούσαν, ούτε επιθετικές διαθέσεις είχαν. Ανέμιζαν 2-3 σημαίες της Παλαιστίνης. Φώναξαν και 2-3 συνθήματα. Και όμως, χρειάστηκαν αστυνομικοί με εκείνες τις στολές που τους βλέπεις και σε πιάνει τρέμουλο. Με κράνη, εξαρτήσεις, ασπίδες, γκλομπ και σπρέι πιπεριού! Κανονική αντιτρομοκρατική ομάδα δηλαδή.

Οι διαδηλωτές προτάσσουν ότι χωρίς καμία πρόκληση, οι αστυνομικοί με την τρομακτική εμφάνιση άρχισαν να ασκούν βία. Η Αστυνομία από την πλευρά της ισχυρίζεται ότι οι διαδηλωτές δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις τους και γι’ αυτό χρησιμοποίησαν «ανάλογη βία και χρήση ατομικού σπρέι, αφού στην προσπάθεια απώθησης των συμμετεχόντων, δέχθηκαν σπρωξίματα και αντίσταση».

Έχει περισσότερη σημασία, όμως, τι έγραψε ένας ανεξάρτητος, τρίτος παράγοντας. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Μασιμιλιάνο Σφρεγκόλα, ο οποίος κάλυπτε την εκδήλωση για λογαριασμό της εφημερίδας Il Manifesto, έγραψε: «Ήταν μια σκόπιμη επίθεση από την αστυνομία. Ήταν απρόκλητη και εντελώς χωρίς λόγο». Προσθέτοντας ότι στα χρόνια που καλύπτει διαδηλώσεις ανά την Ευρώπη δεν είχε δει ποτέ τόσο «ερασιτεχνική αντίδραση από αστυνομία».

Υπενθύμιση στήλης: Στα επεισόδια στη Λεμεσό, κάποιοι κουκουλοφόροι τα έκανα γης μαδιάμ και απειλήθηκαν ζωές αλλά οι αστυνομικοί απλώς παρακολουθούσαν!

Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν πως ήσαν παραταγμένοι στο πεζοδρόμιο και ξαφνικά τους ζήτησαν οι αστυνομικοί να κατεβούν στο δρόμο. Μάλιστα, αναρωτήθηκαν γιατί έπρεπε να κλείσουν κατ’ αυτό τον τρόπο το δρόμο. Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί σταματούσαν τα αυτοκίνητα και τα έστρεφαν πίσω.

Η Αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι διαδηλωτές απέκοψαν και τις δύο λωρίδες της τροχαίας, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο και παρακωλύοντας την κυκλοφορία. Αυτό ισχυρίστηκε χθες, μετά το σάλο που προκλήθηκε. Προχθές, όμως, αμέσως μετά τα επεισόδια, λειτουργός Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, ανέφερε στο ΚΥΠΕ: «Κάποια στιγμή εισήλθαν οι διαμαρτυρόμενοι εντός του δρόμου, αποκόπτοντας τη μία λωρίδα, η Αστυνομία απέκοψε και τη δεύτερη λωρίδα, για την ασφάλεια των ιδίων και άλλων που χρησιμοποιούσαν τον δρόμο».

Ποιος λέει την αλήθεια, η Αστυνομία προχθές, ότι οι διαδηλωτές απέκοψαν τη μια λωρίδα ή η Αστυνομία χθες, ότι οι διαδηλωτές απέκοψαν και τις δύο λωρίδες; Ας αποφασίσουν μεταξύ τους για να μην εκτίθενται…

Ασχέτως τι ένθεν και ένθεν υποστηρίζουν, μεγαλύτερη αξία έχει τι γράφει ο Ιταλός δημοσιογράφος: «Τίποτα δεν δικαιολογούσε τη χρήση βίας, απλώς για να αδειάσει ο δρόμος για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αφού δεν υπήρξε καμία απολύτως επικοινωνία».

Υπενθύμιση στήλης: Στα επεισόδια στη Λεμεσό, κουκουλοφόροι τα έκανα γης μαδιάμ και απειλήθηκαν ζωές, ενώ η τροχαία στους πέριξ δρόμους είχε καταστεί ιδιαιτέρως επικίνδυνη αφού άνθρωποι έτρεχαν να γλυτώσουν. Οι αστυνομικοί, όμως, παρέμειναν απλοί θεατές!

Η Αστυνομία ισχυρίζεται: «Με την άφιξη της αντιοχλαγωγικής ομάδας της Αστυνομίας, έγιναν εκ νέου συστάσεις στους συμμετέχοντες με σκοπό να μετακινηθούν ώστε να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία, ωστόσο, αυτοί δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις των μελών μας και ως εκ τούτου, τα μέλη μας παρενέβησαν χρησιμοποιώντας ανάλογη βία και χρήση ατομικού σπρέι».

Σημασία και αξία, ωστόσο, έχει τι έγραψε στο ρεπορτάζ του ο ανεξάρτητος παρατηρητής, Ιταλός δημοσιογράφος: «Δεν υπήρχαν ομάδες δυνητικά υψηλού κινδύνου. Δεν υπήρχαν πανό ή συνθήματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αντισημιτικά. Απολύτως τίποτα. Ήταν από τις πιο ήπιες διαδηλώσεις και ήταν γεμάτη παιδιά και ηλικιωμένους. Η πιο “προκλητική” κίνηση των διαδηλωτών ήταν ότι στράφηκαν προς τη γραμμή της αστυνομίας και φώναζαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» κουνώντας παλαιστινιακές σημαίες. Αυτό ήταν το πιο ακραίο πράγμα που είδαμε».

Υπενθύμιση στήλης: Στα επεισόδια στη Λεμεσό, κουκουλοφόροι τα έκανα γης μαδιάμ και απειλήθηκαν και ζωές αλλά οι αστυνομικοί απλώς παρακολουθούσαν!

Και προσθέτει ο Σφρεγκόλα: «Δεν επιχείρησαν καμία μορφή επικοινωνίας με το πλήθος. Ήταν πλήρως εξοπλισμένοι με κάθε αντιδιαδηλωτικό εξοπλισμό, αλλά δεν είχαν ντουντούκα. Δεν έδωσαν καμία προειδοποίηση. Τίποτα. Ξεκίνησαν από το πουθενά».

Από το πουθενά κύριε υπουργέ της Δημοσίας Τάξεως. Από το πουθενά κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας. Τα κατορθώματά της Αστυνομίας κάνουν ξανά το γύρο του κόσμου. Κι εκθέτουν κι εσάς, αλλά αυτό είναι πρόβλημα δικό σας. Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι εκθέτουν την Κύπρο.

Στις 12 Ιουλίου 2025, μια μέρα μετά που 28 φωστήρες βουλευτές ψήφισαν τον περιβόητο νόμο έκτρωμα για τις διαδηλώσεις, η στήλη προειδοποιούσε: «Υπό τον αόριστο όρο της «εύλογης υποψίας», νομιμοποιήθηκε με τις ψήφους 28 βουλευτών (μόλις η μισή Βουλή) η κατάχρηση της εξουσίας και περιορίστηκε το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της ελευθερίας έκφρασης».

Στη φιλοσοφία την οποία αποπνέει εκείνος ο νόμος-έκτρωμα οφείλονται τα προχθεσινά επεισόδια. Και έπεται η συνέχεια. Ούτε καν το ηχηρότατο χαστούκι του ΟΑΣΕ δεν συγκίνησε τις Αρχές αυτού του δύσμοιρου τόπου…