Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου διεξήχθη στη Λευκωσία μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση από το Παγκύπριο Κίνημα Ελευθερίας, με θέμα τις παράνομες εκλογές που θα γίνουν στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου. Είναι ίσως η μοναδική εκδήλωση που έγινε ποτέ -στις ελεύθερες περιοχές- για την παράνομη εκλογική διαδικασία, που εδραιώνει την κατοχή και το έγκλημα εις βάρος της Κύπρου. Οι νομικοί δρ Κλέαρχος Κυριακίδης και Σίμος Αγγελίδης και οι δημοσιογράφοι Κώστας Βενιζέλος και Αζίζ Σαχ, τοποθετήθηκαν γύρω από το θέμα και έθεσαν σοβαρά ερωτήματα για την Κυπριακή Δημοκρατία και την ηγεσία της.

Για το πώς διαχειρίζεται τις παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα, για το πώς αυτές οι ψευδοεκλογές εξυπηρετούν την εποικιστική αποικιοκρατία που εφαρμόζει η Τουρκία στα κατεχόμενα, για το ποιους εκπροσωπεί και ποιους (οφείλει να) εξυπηρετήσει ο εκάστοτε κατοχικός ηγέτης, αλλά και για το πώς η κάθε ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας διαχειρίστηκε τα δεδομένα και σύρθηκε σε συνομιλίες -επί ίσης τιμής- με παρανόμως «εκλελεγμένους», αυτόκλητους εκπροσώπους των Τουρκοκυπρίων.

Όλα αυτά είναι ερωτήματα που δεν ενδιαφέρουν όσους ανακάλυψαν έναν νέο Ακιντζί ή νέο Ταλάτ στα μάτια του Τουφάν Ερχιουρμάν, υποψηφίου του Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Δεν ενδιαφέρουν, επίσης, τις κυπριακές ηγεσίες που απλώς θέλουν και προσπαθούν να συνομιλούν με οποιονδήποτε επικρατήσει σε αυτή την παράνομη διαδικασία, αισθανόμενες πως συζητούν με την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων και όχι τον εκάστοτε εγκάθετο της Άγκυρας. Μα οι Τουρκοκύπριοι δεν εκπροσωπούνται ούτε από τον Τατάρ ούτε από τον Ερχιουρμάν ή κάποιο άλλο φρούτο του ψευδοκράτους.

Σημειώνεται το απόσπασμα της παρέμβασης του δημοσιογράφου Κώστα Βενιζέλου στην προαναφερθείσα εκδήλωση: «Σε αυτές τις λεγόμενες εκλογές, είναι σαφές πως καθοριστικός παράγοντας είναι οι έποικοι. Οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης επιλογής, κατώτερης κατηγορίας. Η Τουρκία, αντιμετωπίζει τους έποικους ως πρώτης κατηγορίας “πολίτες”, οι οποίοι σιγά-σιγά συμμετάσχουν και στις δομές του ψευδοκράτους. Τα στοιχεία που κατά καιρούς παρουσιάζονται αναφέρουν ότι σταθερά και συστηματικά παραχωρούνται “υπηκοότητες”. Κι αυτό γίνεται με εντολές της Άγκυρας, η οποία ενίοτε πιέζει όταν οι “διαδικασίες” δεν τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Γιατί, όμως, να γίνεται τούτο τη στιγμή που πρόκειται για μια υπηκοότητα που δεν αναγνωρίζεται; Αυτή η πρακτική συνδέεται με την τουρκοποίηση της περιοχής και την εκτόπιση των Τουρκοκυπρίων. Την αποξένωση των Τουρκοκυπρίων από τις δομές του κατοχικού καθεστώτος, που βαθμηδόν καθίστανται μειοψηφία. Αυτό, φαίνεται να επιβάλλει ο τουρκικός σχεδιασμός».

Σημειώνεται, επίσης, κομμάτι από την παρέμβαση του δημοσιογράφου Αζίζ Σαχ: «Οι λεγόμενες εκλογές που θα γίνουν στις 19 Οκτωβρίου 2025, δεν γίνονται για την ανάδειξη της “τουρκοκυπριακής ηγεσίας”. Το μόνο νόμιμο αξίωμα που απορρέει από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960 είναι η Αντιπροεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορεί όμως ένα νόμιμο αξίωμα να προκύψει από παράνομες εκλογές που γίνονται σε έδαφος υπό κατοχή; Μπορούν οι παράνομοι έποικοι που μεταφέρθηκαν στην Κύπρο μετά το 1974 να ψηφίζουν σε αυτές τις “εκλογές”»;

Συνεπώς, χρειάζεται να καταγγελθεί αυτή η παράνομη εκλογική διαδικασία και όχι να καρτερούμε -μέρα, νύχτα- έναν διαλλακτικό Τουρκοκύπριο, που δεν θα έχει πρόβλημα να συζητήσει για ΔΔΟ, χαλαρή ομοσπονδία, συνομοσπονδία ή δύο ιδρυτικά κρατίδια, όπως ο Ερχιουρμάν. Χρειάζεται να καταγγελθεί η ψήφος των εποίκων, στους οποίους λογοδοτούσε ακόμα και ο Ακιντζί και θα λογοδοτεί ο κάθε επόμενος κατοχικός ηγέτης. Κατά πως σημείωσε και ο Οζ Καραχάν στη συνέντευξη που έδωσε στον «Φ», δεν υπάρχει δίλημμα και δεν μπορεί να υπάρξει: «Η Τουρκία έχει παίξει αυτό το παιχνίδι πολλές φορές». Και οι κυπριακές ηγεσίες κατήντησαν πιόνια της.