Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίστηκε τις τελευταίες μέρες να επιμένει στη σημασία της συνεννόησης που είχε με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Δεν ξέρουμε τι συμφώνησαν. Ξέρουμε τι έλεγε η κοινή δήλωση που έκαναν μετά από εκείνη τη συνάντηση: «Σε σχέση με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου».

Σημαίνει κάτι ιδιαίτερο το «παραμένουν απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας»; Όταν λένε «παραμένουν», σημαίνει πως θεωρούν και οι δύο πως ήταν προσηλωμένοι στο έργο και πριν τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Ναι, αλλά τίποτε θετικό δεν έχει βγει εδώ και πολλούς μήνες από αυτή την προσήλωση.

Ούτε και διέρρευσε ο,τιδήποτε που να επιτρέπει αισιοδοξία πως εκείνη η συνάντηση βοήθησε να ξεπεραστούν κάποια προβλήματα και να έλθει πιο κοντά κάποιου είδους συνεννόηση για να βγει από το αδιέξοδο το πολυσυζητημένο έργο.

Αντίθετα, οι τελευταίες αντιπαραθετικές δηλώσεις εμφανίζουν τις σχέσεις των δύο πλευρών, για αυτό το ζήτημα, να επιδεινώνονται.

Χθες, ερωτήθηκε για πολλοστή φορά για το θέμα ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Και αυτή τη φορά απέφυγε να επαναλάβει όσα στην Ελλάδα προκαλούν αναφυλαξία σε εμπλεκόμενους.

Δεν είπε πως είναι μη βιώσιμο το… τιμημένο, ούτε πως δεν ξέρει κανείς πόσα θα στοιχίσει και πότε θα τελειώσει.

Ο κ. Κεραυνός είπε μόνο πως «ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχουν τοποθετηθεί πάνω στο θέμα που λέγεται GSI» και δεν έχει κάτι να προσθέσει.

Σημαίνει κάτι αυτή η δήλωση; Μίλησαν οι αρχηγοί (και είπαν πως είναι προσηλωμένοι στην υλοποίηση του έργου), άρα αποσύρονται όλα όσα -διαφορετικά- είχαν δηλωθεί μέχρι πρόσφατα; Δεν ξέρουμε.

Είπε πάντως ο Πρόεδρος στη συνέντευξη στη HuffPost, και πρέπει να σημειωθεί, ότι το έργο, από την στιγμή που πέρασε από την αξιολόγηση της ΕΕ και εγκρίθηκε, βεβαίως και είναι βιώσιμο. Αλλά, όσο καθυστερεί, επηρεάζεται η βιωσιμότητά του αρνητικά. Άλλαξε κάτι στη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Αν άλλαζε, όμως, δεν θα ανακοινωνόταν πως θα δοθούν τα 25 εκατ. για να σταματήσει ο ΑΔΜΗΕ να τρίζει τα δόντια και να απειλεί θεούς και δαίμονες; Αλλά και για να αντιληφθούν όλοι πως δεν είναι 25 που χρειάζεται ο ΑΔΜΗΕ από την Κύπρο, αλλά πολλαπλάσια;

Είχαμε και μια άλλη εξέλιξη χθες, αλλά ούτε και αυτή ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική. Απαντώντας σε ερωτήσες του ΚΥΠΕ, η Κομισιόν ανέφερε πως «προσδοκούμε όλες οι πλευρές να δεσμευτούν για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου. Κατά βάση, οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση είναι προς ζημία των ίδιων των εμπλεκομένων μερών».

Τι θεωρεί καθυστέρηση η Κομισιόν; Δεν μας είπε. Εννοεί την καθυστέρηση της Κύπρου να πληρώσει τα 25 εκατ. που προβλέπει το Πλαίσιο Κατανόησης του 2024; Είναι αυτή η μόνη -και η πιο ουσιαστική- καθυστέρηση, για ένα έργο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ; Θεωρεί -άραγε- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστέρηση και τις συνεχείς αναβολές στην έκδοση navtex από την ελληνική Κυβέρνηση για να γίνουν επιτέλους οι βυθομετρήσεις;

Δεν είναι λογικό να εννοεί και τις δύο παραμέτρους; Είναι. Επιμένει όμως -ή τουλάχιστο επέμενε μέχρι πρόσφατα- η Κομισιόν να δίνει την εντύπωση πως το μόνο που την ενοχλεί είναι ό,τι ενοχλεί τον ΑΔΜΗΕ: Το ότι δεν πήρε ακόμα ζεστό χρήμα από την Κύπρο. Αν όμως τώρα η Κομισιόν είναι έτοιμη να πει το φυσιολογικότατο «ε μα και σεις καλέ μας κ. Μανουσάκη, δεν πολυβιάζεστε για τις έρευνες στα διεθνή ύδατα», θα το δούμε πολύ σύντομα.

Σήμερα, πάντως, πραγματοποιείται στην Αθήνα το «Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Φόρουμ Κύπρου – Ελλάδας», με τη συμμετοχή του υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου. Και από την Ελλάδα μαθαίνουμε πως είναι αρκετά πιθανό να διευθετηθεί και συνάντηση του κ. Παπαναστασίου με τον ομόλογό του της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου. Θα είναι η πρώτη συνάντηση αρμοδίων αξιωματούχων των δύο χωρών μετά τις… φασαρίες της περασμένης Κυριακής. Αναμένουμε με ενδιαφέρον.