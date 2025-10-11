ΔΕΝ μπορεί παρά να είναι σημαντική εξέλιξη η συμφωνία για τη Γάζα. Η σημαντικότερη εξέλιξη της τελευταίας περιόδου στο διεθνές πεδίο. Σημαντική γιατί πρωτίστως σταμάτησε ένας πόλεμος, με τραγικές συνέπειες.

ΔΕΝ μπορούμε, ωστόσο, να κάνουμε λόγο για οριστική επίλυση του Μεσανατολικού. Τούτο δεν μπορεί να το ισχυρισθεί κανένας καθώς αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δεν συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Για την ακρίβεια απέχει από την πραγματικότητα μια τέτοια εκτίμηση. Κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, έχει επιλυθεί το Μεσανατολικό. Ακόμη και το πρόβλημα της Γάζας, παραμένει ανοικτό καθώς υπάρχουν εκκρεμότητες επί του εδάφους.

Η ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ, που συμφωνήθηκε, προφανώς και συνιστά μια καλή εξέλιξη. Δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Παραμένει, ωστόσο, η εκεχειρία εξαιρετικά εύθραυστη. Κι αυτό γιατί μέσα από τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα εμπλεκόμενα μέρη υπάρχουν ζητήματα, που θα πρέπει να διευκρινιστούν και είναι σημαντικά και καθοριστικής σημασίας για το τι μέλλει γενέσθαι. Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τη Χαμάς, που παραμένει προφανώς στην μεγάλη εικόνα; Ποιο θα είναι το εύρος των εδαφών της Γάζας που θα βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο; Αυτά και μια σειρά άλλα ερωτήματα προφανώς και θα πρέπει να απαντηθούν καθώς είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της συμφωνίας αλλά πρωτίστως της περιοχής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ υπήρξε πανηγυρικό κλίμα με την ανακοίνωση της συμφωνίας. Κι αυτό γιατί στο βάθος όλοι βλέπουν την ανάγκη ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

ΚΙ αυτό γιατί η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Αίγυπτο εκ των πραγμάτων δημιουργεί ευκαιρία, για μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία. Αυτό μπορεί να γίνει, εάν και εφόσον αξιοποιηθεί η ευκαιρία και δεν τορπιλιστεί η συμφωνία από ακραίους ή από σκόπιμες ενέργειες από εκατέρωθεν κοντόφθαλμους αξιωματούχους.

Η ΠΡΩΤΗ φάση της συμφωνίας εάν και εφόσον υλοποιηθεί πλήρως, έστω και αντιμετωπίζοντας δυσκολίες, θα επιτρέψει να γίνουν και τα επόμενα βήματα. Η δεύτερη φάση και βαθμηδόν θα δημιουργηθούν οι συνθήκες και τα δεδομένα για κάτι ευρύτερο.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ απέδειξε ότι οι ευκαιρίες είτε αξιοποιούνται είτε χάνονται με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους λαούς της περιοχής και ευρύτερα.

ΕΝΑ παράθυρο ευκαιρίας έχει ανοίξει. Ελπίζουμε να μην κλείσει και να ανοίξουν κι άλλα. Πολύ περισσότερα.