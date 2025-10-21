ΤΟ αποτέλεσμα της παράνομης ψηφοφορίας στα κατεχόμενα έφερε την αλλαγή στην ηγεσία του κατοχικού καθεστώτος. Ο Τουφάν Ερχιουρμάν, όπως είναι γνωστό, κέρδισε και θα διαδεχθεί τον Ερσίν Τατάρ, ο οποίος ήταν το απόλυτο φερέφωνο της Άγκυρας.

ΔΕΝ πρέπει να αναμένονται ανατροπές. Προφανώς και δεν εκφράζουν οι δυο μονομάχοι της περασμένης Κυριακής την ίδια πολιτική, τόσο στο Κυπριακό όσο και στα άλλα ζητήματα. Ωστόσο, είναι σαφές πως η κατοχική Τουρκία θέτει όρια. Με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία, αφήνει μεν περιθώρια ελιγμών στους εκάστοτε εγκάθετους της, πλην όμως δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση να υιοθετούνται πολιτικές, οι οποίες πλήττουν ή επηρεάζουν τους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς της Άγκυρας.

ΕΑΝ θα είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν η εξαίρεση αυτό μένει να το διαπιστώσουμε στη συνέχεια, στην πράξη και επί της ουσίας. Στην περίπτωση, δηλαδή, που θα ξεκινήσουν συνομιλίες για το Κυπριακό και δεν θέσει ο Ερχιουρμάν τις εκ προοιμίου προϋποθέσεις, που εγείρει η Άγκυρα, για αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας και ίσου διεθνούς καθεστώτος. Εάν, συνεπώς, εγκαταλείψει τους όρους αυτούς, που δεν ήταν του Τατάρ, αλλά της Άγκυρας, τότε θα διαπιστωθεί διαφοροποίηση. Θα υπάρξει ρήξη με την Τουρκία.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και ο νέος ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος γνωρίζει πως λειτουργεί το ψευδοκράτος και ότι υπάρχει πλήρης εξάρτησή του από την Τουρκία.

ΣΥΝΕΠΩΣ, όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος και όχι από τις διακηρύξεις και τις βαρύγδουπες εξαγγελίες. Όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος κι όχι από τους πανηγυρισμούς ένθεν κακείθεν της κατοχικής γραμμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παράνομης ψηφοφορίας στα κατεχόμενα, έθεσε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να διεξαχθεί ένας διάλογος στο Κυπριακό. Πλαίσιο, που δεν αποτελεί όρο της Λευκωσίας. Αλλά αφορά το πλαίσιο, που καθορίζεται από τις διαχρονικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

ΟΠΩΣ επισήμανε ο Πρόεδρος, «η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος της οποίας είναι και θα συνεχίσει να είναι η Κυπριακή Δημοκρατία».

ΒΑΣΙΚΟ μήνυμα είναι πως το μόνο όχημα μιας συμφωνίας ήταν και είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι το σήμερα και το μέλλον της χώρας. Υπενθυμίζεται προς όλους, κυρίως στα κατεχόμενα, ότι είναι το κράτος, που παρέχει σε όλους ευρωπαϊκό διαβατήριο.