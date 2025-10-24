Στήσανε που λέτε οι ληστές ολόκληρη σκάλα, ενιάμιση η ώρα το πρωί, ανέβηκαν στον πρώτο όροφο του Λούβρου, έσπασαν το παράθυρο, πήραν από το μουσείο βασιλικά κοσμήματα διακοσμημένα με διαμάντια και ζαφείρια αμύθητης αξίας -σπάζοντας θωρακισμένες προθήκες- και έφυγαν με σκούτερ χωρίς κανείς να προλάβει να αντιδράσει. Ήτανε, είπε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, «επαγγελματίες, άριστα οργανωμένοι κακοποιοί». Άφησε, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρίσκεται πίσω από τη ληστεία ξένη δύναμη.

Την ίδια περίπου ώρα, δυο μέρες προηγουμένως, από ένα βανάκι που προπορευόταν ενός πολυτελούς οχήματος που κινείτο σε δρόμο της Λεμεσού, ανοίχτηκε πυρ και δολοφονήθηκε ο συνοδηγός του οχήματος. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, να εγκαταλείψουν και να κάψουν το βανάκι χωρίς να προλάβει κάποιος να αντιδράσει. Κι οι πολίτες, από εκείνη τη μέρα, διερωτώνται πόσο ασφαλείς μπορούν να νοιώθουν αν με τόση ευκολία κάποιοι μπορούν να δολοφονούν ανθρώπους μέσα στο δρόμο ή στα μπαλκόνια τους ή στο περίπτερο και να καταφέρνουν να διαφεύγουν.

Συμβαίνουν όμως και εις Παρισίους, μας είπε ο υπουργός Δημοσίας Τάξης. «Και στο Λούβρο μέρα έγινε η ληστεία». Κι όπως και εκεί, εισαγόμενο είναι το έγκλημα και μετεξελίσσεται. Και δεν πρόκειται ποτέ να παταχθεί. Μας το είπε ξεκάθαρα. Ενώ ο Μακρόν είπε στους Γάλλους πως οι αρχές ασφαλείας θα κάνουν τα πάντα για να επιστραφούν πίσω τα κλοπιμαία. Φυσικά, μεταξύ κυνικού και λαοπλάνου, είναι προσωπικά γούστα το τι επιλέγει κάποιος. Αν και στην πραγματικότητα δεν είναι θέμα επιλογής. Ότι λάχει στον καθένα.

Και μην τολμήσει κανείς να μιλήσει ξανά για παραίτηση του κυρίου Χαρτζιώτη γιατί το έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα προ πολλού: «Η παραίτηση θα ήταν μία δειλή και εύκολη πράξη, που ικανοποιεί τον λαϊκισμό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανευθυνότητα, από το να γυρίσεις την πλάτη και να πεις ότι θα πρέπει να αναλάβει ο επόμενος». Δεν τη γύρισε την πλάτη λοιπόν. Έμεινε για να χαρτογραφήσει το έγκλημα. Κι ανακάλυψε πως κάποιων ο τρόπος ζωής δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα τους. Κι έστειλε μέλη της ΜΜΑΔ και της ΖΗΤΑ στην παλιά Λευκωσία οι οποίοι ελέγχουν τους ντελιβεράδες για να δουν αν τα εισοδήματα τους συνάδουν με τον τρόπο ζωής τους.

Παρέμεινε στις επάλξεις για να αντιμετωπίσει μια τεράστια πυρκαγιά και να μας πει πως ευτυχώς δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες, εκτός από το ζεύγος των ηλικιωμένων. Παρέμεινε για να μας πει πως οι καταγγελίες για βιασμό στις φυλακές ήταν υπερβολικές. (Μάλλον επρόκειτο περί ερωτικής σχέσης, κατά την αντίληψη του υπουργού). Παρέμεινε για να μας πει πως και στο Παρίσι πρωί πρωί με την αυγούλα ληστεύουν το Λούβρο.