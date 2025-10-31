Όποτε στερεύω από έμπνευση –το παθαίνουν αυτό όσοι γραφιάδες έχουν καθημερινή «υποχρέωση»– ανοίγω το παλιό μου σεντούκι και βγάζω από εκεί, πολύτιμα αποφθέγματα.

Άλλοι φυλάνε χρυσές λίρες και κοσμήματα στα σεντούκια τους, εγώ τα λόγια σοφών ανθρώπων. Τα οποία, μάλιστα, θέλω να μοιράζομαι και με άλλους. Γι’ αυτό και είμαι ευγνώμων για ετούτο το βήμα.

Ιδού, λοιπόν, ό,τι αλίευσα σήμερα:

> Παρ’ ότι μέγας λάτρης της όπερας, πάντα γελάω με αυτά τα δύο αποφθέγματα. Από Άγγλους, βεβαίως, που έχουν την υπέροχη βρετανική ειρωνεία στην άκρη της γλώσσας τους.

«Δεν με νοιάζει σε ποια γλώσσα τραγουδιέται η όπερα, αρκεί να μην είναι γλώσσα που γνωρίζω» – Σερ Έντουαρντ Άπλετον (1892-1965), Βρετανός πειραματικός φυσικός που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1947 «για τις έρευνές του στη φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας, ειδικά για την ανακάλυψη του λεγόμενου στρώματος Άπλετον».

«Όπερα είναι όταν κάποιος μαχαιρώνεται στην πλάτη κι αντί να πεθάνει, τραγουδάει» – Χένρι Λούις Mένκεν (1880-1956), Αμερικανός δημοσιογράφος, διηγηματογράφος και κριτικός τέχνης.

«Όποτε κάποιος μιλάει για την αγάπη που έχει στην πατρίδα, είναι ολοφάνερο ότι περιμένει ανταπόδοση γι’ αυτό» – Ξανά, Χένρι Λούις Μένκεν.

«Αν αισθάνεσαι μοναξιά όταν είσαι μόνος, μάλλον έχεις κακή παρέα» – Ζαν-Πολ Σαρτρ (1905-1980), Γάλλος φιλόσοφος και θεατρικός συγγραφέας.

«Πατριωτισμός είναι όταν η αγάπη για τους δικούς σου ανθρώπους έρχεται πρώτη. Εθνικισμός είναι όταν το μίσος για τους άλλους έρχεται πρώτο» – Σαρλ Ντε Γκολ (1890- 1970).

«Δεν έχω μιλήσει στην πεθερά μου τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες. Δεν της αρέσει να την διακόπτουν» – Κεν Ντοντ (1927- 2018), Άγγλος κωμικός και ηθοποιός και τραγουδιστής.

«Καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος τρελάθηκε, αν προσέξεις ότι ο καλύτερος ράπερ είναι λευκός, ο καλύτερος γκόλφερ μαύρος, ο υψηλότερος στο NBA Κινέζος, ένας Ελβετός πήρε το American Cup, η Γαλλία κατηγορεί την Αμερική για υπεροψία, η Γερμανία δεν θέλει να εμπλακεί σε πόλεμο και οι τρεις πιο ισχυροί άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες ονομάζονται Μπους, Ντικ, και Κολόν (σ.σ.: Προσθέστε και τον Trump, αλλάζοντας το u με a, και γίνεται «Αλήτης»! – Ξανά, Κεν Ντοντ.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μας στέλνει επιστροφές φόρων ύψους $600. Αν τα ξοδέψουμε στο Walmart, τα λεφτά θα πάνε στην Κίνα, αν τα ξοδέψουμε για βενζίνη, θα πάνε στους Άραβες. Αν αγοράσουμε έναν υπολογιστή, θα πάνε Ινδία. Αν ψωνίσουμε φρούτα και λαχανικά, θα πάνε στο Μεξικό, στην Ονδούρα και στην Γουατεμάλα. Αν πάρουμε ένα καλό αυτοκίνητο, θα πάνε στην Γερμανία τα λεφτά. Αν αγοράσουμε κάτι άχρηστο, τα λεφτά θα πάνε στην Ταϊβάν. Τίποτα δεν πρόκειται να βοηθήσει την αμερικανική οικονομία. Ο μόνος τρόπος για να κρατήσουμε τα χρήματα στη χώρα μας είναι να τα ξοδέψουμε σε πόρνες και μπύρες, αφού αυτά είναι τα μόνα που παράγονται ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ έχω κάνει το καθήκον μου, σειρά σας τώρα» – Ανώνυμος, σε γκράφιτι σε τοίχο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Νέας Υόρκης.

Και δύο για τον δρόμο, όπως λέμε:

«Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να εμποδίζει τους πολίτες να κάνουν λάθη. Είναι δουλειά των πολιτών να εμποδίζουν την κυβέρνηση να κάνει λάθη» – Ρόμπερτ Τζάκσον (1892-1954). Αμερικανός δικηγόρος, πολιτικός και μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Και: «Η καλύτερη κυβέρνηση είναι αυτή που κυβερνά λιγότερο» – Τόμας Τζέφερσον (1743-1826), τρίτος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.