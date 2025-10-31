Όταν στις αρχές του χρόνου άρχισε να προβάλλεται στη Βρετανία η σειρά Adolescence, με θέμα τη νεανική εγκληματικότητα, έγινε σχετική συζήτηση στη Βουλή και ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε πως η σειρά θα πρέπει να προβληθεί στα σχολεία με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων. Να καταλάβουν πως η βία έχει επιπτώσεις όχι μόνο στις ζωές των θυμάτων αλλά και στις δικές τους.

Τόσο η δήλωση του πρωθυπουργό, όσο πρωτίστως η δημιουργία της σειράς, δεν ήταν τυχαία. Η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κύμα εφηβικής εγκληματικότητας. Από bulling μέχρι επιθέσεις με μαχαίρια, βιασμούς και δολοφονίες.

Οι δημιουργοί της σειράς επέλεξαν να τοποθετήσουν στη σειρά του θύτη (ενός 13χρόνου που δολοφόνησε ένα κορίτσι γιατί τον απέρριψε) ένα παιδί από μία συνηθισμένη οικογένεια. Ούτε διαλυμένη, ούτε περιθωριακή, ούτε με ιστορικό ενδο-οικογενειακής βίας, ούτε με μεταναστευτική ταυτότητα. Γιατί η πραγματικότητα δείχνει πως το προφίλ των παιδιών που εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια δεν είναι αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα στο μυαλό μας.

Τόσο ο σκηνοθέτης όσο και ο σεναριογράφος ανέφεραν πως οι ίδιοι δεν έχουν απαντήσεις αλλά θέλησαν να βάλουν έναν καθρέφτη στην κοινωνία και να πουν “ας ρίξουμε μια ματιά για να δούμε τι συμβαίνει”.

Η εφηβική βία είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την Κύπρο. Ευτυχώς όχι στο βαθμό που συμβαίνει σε άλλες χώρες. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως πρέπει να επαναπαυόμαστε. Για αυτό και οι Αγλαντζιώτες πολύ καλά έκαναν να δημοσιοποιήσουν το επεισόδιο ξυλοδαρμού παιδιού και γονέα που συνέβη μάλιστα στην αυλή σχολείου. Μόνο που η αντίδραση τους έγινε αφορμή για άλλο ένα ρεσιτάλ ξενοφοβίας, λόγω της ταυτότητας των δραστών του συγκεκριμένου επεισοδίου. Κι αυτό μας εμποδίζει να δούμε την πραγματικότητα και να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα προφανώς και δεν θα λυθεί ούτε κι αν δεν μείνει ούτε ένας ξένος στην Κύπρο. Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα θα πρέπει να κατανοήσουμε τις αιτίες που το γεννούν. Τι είναι αυτό που πυροδοτεί τη βία ανάμεσα σε έφηβους;

Το επεισόδιο της Αγλαντζιάς ακολούθησε το κάψιμο σχολικής αίθουσας στο Στρόβολου και έπειτα καυγάς σε σχολείο στη Λεμεσό με μαθητή να καταλήγει στο νοσοκομείο. Μπορεί πάντα να συνέβαιναν καυγάδες μεταξύ μαθητών, όπως προσπαθεί να πει η υπουργός Παιδείας, ωστόσο καλό είναι να δούμε τις σημερινές διαστάσεις του προβλήματος, χωρίς ιδεοληψίες ή προσπάθεια υποβάθμισης του τι συμβαίνει.