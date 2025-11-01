Ένας καινούριος κομματάρχης στην Κύπρο ψάχνει μέσω αγγελιών υποψήφιους για τις βουλευτικές εκλογές, ενώ την ίδια ώρα στην Ολλανδία, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, οι αρχές της χώρας κάλεσαν τον κόσμο να μην ψηφίσει βάσει του τι θα τους πει η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη πρότεινε είτε το ακροδεξιό Κόμμα (PVV) του Γκέερτ Βίλντερς είτε το αριστερό GroenLinks-PvdA, αγνοώντας πλήρως τα κεντρώα κόμματα.

Δεν ξέρουμε πως πήραν τις αποφάσεις τους οι Ολλανδοί, αλλά εν τέλει προέκυψε ισοπαλία ανάμεσα στο ακροδεξιό κόμμα και το φιλελεύθερο D66 (το οποίο δεν ψήφισε το chatGPT), με νικητή να αναδεικνύεται το D66 το οποίο εκτόξευσε την παρουσία του στη Βουλή από 9 έδρες σε 26, σε αντίθεση με το ακροδεξιό PVV που έχασε 11 έδρες. Κι έτσι, ανάλογα με τις συνεργασίες που θα υπάρξουν, ενδέχεται ο Ρομπ Γέτεν, ένας 38χρόνος ανοικτά ομοφυλόφιλος, να είναι ο επόμενος Ολλανδός πρωθυπουργός.

Ο Γέτεν θεωρείται πως κατάφερε να κερδίσει χάρη στη θετική ατζέντα που πρόταξε, υιοθετώντας -λίγο αλλαγμένο- το σλόγκαν με το οποίο ο Ομπάμα είχε κερδίσει τις εκλογές: Το «Yes we can» μετατράπηκε σε «Είναι εφικτό». Και δεν ακολούθησε τα χνάρια της ακροδεξιάς, αλλά αντίθετα διαφοροποιήθηκε. Κατηγόρησε τον ακροδεξιό αντίπαλό του ότι “καπηλεύεται” την ολλανδική ταυτότητα και “σπέρνει τον διχασμό”. Δεσμεύτηκε να επενδύσει σε προγράμματα ένταξης υποδεχόμενος όσους πραγματικά διαφεύγουν από τον πόλεμο ή τη βία, αλλά απελαύνοντας τα «σάπια μήλα». Όσοι δε θα παραμείνουν θα πρέπει απαραίτητα να μάθουν τη γλώσσα.

Λίγο πάρα δίπλα, στην Ιρλανδία, τις ίδιες μέρες, οι ψηφοφόροι επέλεξαν με μεγάλο ποσοστό (64%) μία 68χρονη που υπόσχεται «ειρήνη, ουδετερότητα, ενότητα, συμπερίληψη». Για να επιτευχθεί η νίκη συσπειρώθηκαν για πρώτη φορά όλες οι αριστερές δυνάμεις από τον Σιν Φέιν μέχρι τους Εργατικούς και τους Σοσιαλδημοκράτες. Θεωρείται υπέρμαχος της Eπανένωσης της Ιρλανδίας της προστασίας του κλίματος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του δικαιώματος όλων σε αξιοπρεπή κατοικία ενώ τάσσεται ανοικτά κατά της γενοκτονίας στη Γάζα. Σύμφωνα δε με αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος το 83% των ψηφοφόρων της Κόνολι ήταν νέοι ηλικίας 18 έως 34 ετών.

Με άλλα λόγια, ακόμα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οι άνθρωποι χρειάζονται προτάσεις, χρειάζονται ανθρώπους που θα τους εμπνέουν, πολιτικούς που θα έχουν κάποια αντιπρόταση στα όσα λέει η ακροδεξιά κι οι μιμητές της, οι κλόουν, οι σηκωθείτε πάνω και όσοι επενδύουν στο θυμό της κοινωνίας.