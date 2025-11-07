Η Αλέκα Παπαρήγα (στη φωτογραφία η έκπληξη που της έκαναν), που έκλεισε τα 80 της χρόνια, ταλαιπωρημένη εσχάτως από προβλήματα υγείας, πολύ καλύτερα είναι τώρα. Ιδιαίτερα συγκινημένη στη μικρή γιορτή που έκαναν οι σύντροφοί για την μακροβιότερη αρχηγό κόμματος μετά την Μεταπολίτευση, 22 συνεχή χρόνια στη θέση της γενικής γραμματέως του ΚΚΕ. Εξελέγη για πρώτη φορά το 1991 και παρέδωσε τη σκυτάλη στον κ. Κουτσύμπα το 2013.

Το προηγούμενο διάστημα η κα Παπαρήγα είχε προβλήματα υγείας και νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο.

Στη δήλωσή της ευχαρίστησε πολύ συγκινημένη το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του συνόλου της Καρδιολογικής Κλινικής, του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, της ΜΕΘ και γενικά όλου του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα τους και την επιστημονική αρτιότητα που επέδειξαν.

Στα χρόνια της ηγεσίας της, της πήρα μια συνέντευξη στο «Σπίτι του Λαού», όπως λέγεται, ένα πραγματικό φρούριο στην συνοικία του Περισσού. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα εκεί. Το σκηνικό, «πάρα πολύ» για μένα. Μου θύμιζε (και ακόμα είναι) εκείνα τα εμβληματικά κτήρια του πάλαι ποτέ κομμουνισμού.

Από τη στιγμή όμως που μπήκα στο γραφείο της, σχεδόν την αγάπησα αστραπιαία. Σταθερή στα πιστεύω της, αλλά από τους λίγους σε αυτόν τον δογματικό χώρο που ήθελε (μου το ζήτησε, μάλιστα) να της λένε τα μειονεκτήματα του κόμματος. «Όχι ιδεολογικά, αλλά πρακτικά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν τα κάνουμε».

Δεν είχα απάντηση. Με έπιασε εξαπίνης. Το μόνο που μου ήρθε, ήταν «να μιλάτε πιο απλά και να αναδεικνύετε, αντί να κρύβετε, τις αδυναμίες σας».

Το άλλο πρόσωπο, είναι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, 63 ετών, με μπριγιαντίνη στα μαλλιά και με περιορισμένο πολιτικό βεληνεκές. Μιλώντας χθες το βράδυ στην ραδιοφωνική μου εκπομπή στην ΕΡΤ με τον καθηγητή Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, Δημήτρη Παπαδημητρίου, μου είπε ότι τα τελευταία ποσοστά δημοτικότητάς του είναι «σε μεγάλη πτώση». Βασικός λόγος, η οικονομία. Και πιέζεται πολύ να ανεβάσει τους φόρους, κάτι που δεν αρέσει σε κανέναν. Πόσο μάλλον στους Άγγλους.

Είναι πολύ μεγάλο το έλλειμα του προϋπολογισμού. Και το ερώτημα είναι αν μια κεντροαριστερή κυβέρνηση, με έναν μάλλον άχρωμο και άτολμο πρωθυπουργό, είναι ικανή να κλείσει το «κενό».

Υπάρχει, λέει ο καθηγητής Παπαδημητρίου, σταδιακή μετατόπιση της πολιτικής συζήτησης για το Brexit. Η κυβέρνηση λέει ότι το Brexit έβλαψε την χώρα, ιδίως οικονομικά.

Πρόσωπο της Ημέρας, που συζητείται πολύ στα ελληνικά μίντια (ιδίως τα λεγόμενα «κοινωνικά»), είναι η αναπληρώτρια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, 32, η οποία σε περίπτωση που εκκενωθεί μία έδρα, για όποιον λόγο, τον καταλαμβάνει αυτή. Σε συνέντευξή της στο «Πρώτο Θέμα», χρησιμοποίησε έναν αγγλισμό, μιας και είναι γεννημένη στο Λίβερπουλ και κατέχει τη γλώσσα άριστα, για να πει ότι «είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα στην Βουλή».

Σύμφωνα με το λεξικό Merriam-Webster, από τα καλύτερα στον κόσμο, η φράση «it took my breath away», ελληνικά, «μου κόπηκε η ανάσα», είναι μεταφορική και χρησιμοποιείται όταν κάποιος θέλει να πει ότι είδε, ή και άκουσε κάτι τόσο φοβερό – συγκλονιστικό – απροσδόκητο κ.λπ., που για μερικά δευτερόλεπτα «δεν μπορούσα να αναπνεύσω».

Για να έρθουμε λοιπόν στα συγκαλά μας, λέω να ακούσουμε από το YouTube, ή το Spotify, το τραγούδι «Take my Breath Away», με τους Berlin!