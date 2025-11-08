0 (μηδέν) οι πιθανότητές σου να επιτύχεις στον Δήμο της Νέας Υόρκης, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ στον νεοεκλεγέντα Ζοράν Μαμντάνι.

> Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ότι αν κερδίσει ο Ζοράν Μαμντάνι, «είναι απίθανο να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κονδύλια, πέρα από το ελάχιστο απαιτούμενο, στην αγαπημένη μου πρώτη πατρίδα, λόγω του γεγονότος ότι, ως κομμουνιστής, αυτή η κάποτε μεγάλη πόλη δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας, ή ακόμα και επιβίωσης!».

24 ώρες πριν από την έναρξη της συζήτησης του νομοθετικού πακέτου για τη φορολογική μεταρρύθμιση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών την Παρασκευή, η Βουλή άρχισε να παραλαμβάνει ραβασάκια από διάφορους φορείς.

> Τις επόμενες ημέρες, γράφει ο «Φ», αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα τέτοια, ωραία ραβασάκια. Μιλάμε, πάντως, για σημαντική συζήτηση, καθώς η προηγούμενη έγινε πριν από 23 χρόνια!

85 ευρώ είναι το ύψος προστίμου που καθορίστηκε για συνολικά 22 αδικήματα σε νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προχθές, Πέμπτη στη Βουλή. Το «ωραίο» είναι ότι ενώ μερικά από αυτά έχουν νόημα, τα άλλα όμως δεν μπορεί κάποιος να τα πει και συνηθισμένα. Ορίστε:

> Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται η ίππευση με υπερβολική ταχύτητα, το τίναγμα χαλιών, η παρακώλυση της κυκλοφορίας με… άμαξα ή με σκάφος, το γαύγισμα του σκύλου, το άνοιγμα λάκκου στον δρόμο, η παρακώλυση οδού με το άνοιγμα παραθυρόφυλλων, η μεταφορά βαρελιών ή ξυλείας επί πεζοδρομίου και άλλα.

51 χρόνια σκλαβωμένη-λαβωμένη η Κύπρος.

> Οι μόνοι που φωνάζουν πολύ, είναι αυτοί που ρεαλιστική λύση δεν έχουν. Το συζητούσα προχθές με έναν Κρητίκαρο στα Σφακιά. Με όλη τη γνήσια και ανόθευτη υπερβολή του, είπε: «Εδώ έπρεπε να εισβάλουν οι Τούρκοι. Πεντοζάλη θα τους χορεύαμε». Και το εννοούσε. Δεν συνέχισα την κουβέντα. Απλώς την παραθέτω… ΥΓ: Όπως και να έχει, είναι αδιανόητο να δαιμονοποιείται η όποια άποψη.

40 αεροδρόμια θα κλείσουν αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αμερική, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να μειώσει κατά 10% την εναέρια κυκλοφορία στα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας. Χιλιάδες πτήσεις θα ακυρωθούν.

> Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των συνθηκών εργασίας για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι εργάζονται άμισθοι από τότε που ξεκίνησε το κλείσιμο πριν από περισσότερο από έναν μήνα.

80 χρόνια έχει να εμπλακεί σε πόλεμο η Ιαπωνία. Η κυβέρνησή της όμως αποφάσισε και παρέταξε στρατεύματά της για να πολεμήσει έναν …εσωτερικό εχθρό: Τις αρκούδες!

> Φέτος έχουν σημειωθεί περισσότερες από 100 επιθέσεις από τα ζώα –συμπεριλαμβανομένων σε θερμές πηγές, σε στάση λεωφορείου, ακόμα και μέσα σε σούπερ μάρκετ– με αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων, αριθμός-ρεκόρ. Ο υπερπληθυσμός και οι ελλείψεις φυσικής τροφής οδηγούν πια τις αρκούδες σε κατοικημένες περιοχές για να παχύνουν ενόψει της χειμέριας νάρκης τους. (Στη φωτογραφία: Βιντεοκάμερα σε σουπερμάρκετ στο Τόκιο «συλλαμβάνει» μια αρκούδα … κλέφτρα!)

491 χρόνια μετά το σχίσμα της Εκκλησίας της Αγγλίας από το Βατικανό, αυτήν την εβδομάδα σε μια στιγμή θρησκευτικής και ιστορικής σημασίας, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ προσευχήθηκε δίπλα στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

> Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν και δώρα: Ο Κάρολος έδωσε στον Λέοντα μια ασημένια φωτογραφία του Αγίου Εδουάρδου του Ομολογητή και σε αντάλλαγμα, ο Ποντίφικας παρέδωσε στον Βασιλιά μια κλίμακα του μωσαϊκού «Χριστός Παντοκράτορας».

140 νεκροί και 127 αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός από το πέρασμα του τυφώνα «Καλμάγκι» στις Φιλιππίνες. Οι επιπτώσεις από τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας έχει βυθίσει την οικονομία της περιοχής. Ενώ οι βασικές υποδομές όπως δρόμοι, γέφυρες και σχολεία να έχουν υποστεί πολλές και μεγάλες ζημιές.

(*) Μερικές φορές γίνονται και οι ίδιοι νούμερα…