Ο ιαπωνικός στρατός ανέπτυξε σήμερα στρατιώτες σε ορεινές περιοχές της χώρας προκειμένου να παγιδεύσουν αρκούδες, ύστερα από επείγουσα έκκληση των τοπικών αρχών που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυξανόμενα περιστατικά επιθέσεων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε καθώς πολλές κοινότητες αντιμετωπίζουν πρωτοφανή αύξηση στις εμφανίσεις άγριων αρκούδων κοντά σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους και ζημιές σε περιουσίες. Το φαινόμενο αποδίδεται στη μείωση των φυσικών πηγών τροφής και στις κλιματικές αλλαγές που ωθούν τα ζώα προς τα χωριά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα των τοπικών αρχών, αναπτύσσοντας στρατιωτικά συνεργεία για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση των αρκούδων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε από την πόλη Καζούνο της Ιαπωνίας, όπου οι κάτοικοι έχουν κληθεί εδώ και εβδομάδες να αποφεύγουν τα πυκνά δάση που περιβάλλουν την πόλη, να παραμένουν μέσα στα σπίτια τους όταν νυχτώνει και να φέρουν μαζί τους κουδούνια για να απομακρύνουν τις αρκούδες που πιθανόν να αναζητούν τροφή κοντά στα σπίτια τους.

Έχουν σημειωθεί περισσότερες από 100 επιθέσεις από αρκούδες που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε αριθμό ρεκόρ 12 ανθρώπων σε όλη την Ιαπωνία από τον Απρίλιο, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Δύο τρίτα από αυτούς τους θανάτους σημειώθηκαν στη νομαρχία Ακίτα, όπου βρίσκεται το Καζούνο, και στη γειτονική Ιουάτε.

“Οι κάτοικοι της πόλης νιώθουν καθημερινά τον κίνδυνο”, δήλωσε ο δήμαρχος του Καζούνο, ο Σινζί Σαζαμότο, έπειτα από συνάντηση που είχε με περίπου 15 στρατιώτες που μετέβησαν στην πόλη με στρατιωτικό φορτηγό και αρκετά τζιπ του στρατού εξοπλισμένοι με πανοπλίες και μεγάλους χάρτες.

“Εχει επηρεάσει τον τρόπο ζωής των κατοίκων αναγκάζοντάς τους να σταματήσουν να βγαίνουν ή να ακυρώνουν εκδηλώσεις”, σχολίασε ο Σαζαμότο.

Οι στρατιώτες θα βοηθήσουν στη μεταφορά, την εγκατάσταση και την επόπτευση των παγίδων που θα χρησιμοποιηθούν για την αιχμαλώτιση αρκούδων, οι οποίες κατόπιν θα θανατωθούν από εκπαιδευμένους κυνηγούς με όπλα πιο κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

Δείτε βίντεο με τον ιαπωνικό στρατό

Οι αρχές στην Ακίτα λένε ότι τα περιστατικά εμφάνισης αρκούδων έχουν εξαπλασιαστεί αυτό τον χρόνο και έχουν ξεπεράσει τις 8.000 αναγκάζοντας έτσι τον κυβερνήτη της νομαρχίας να ζητήσει βοήθεια από τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας της χώρας την περασμένη εβδομάδα.

Μετά το Καζούνο, μια πόλη περίπου 30.000 κατοίκων γνωστή για τις θερμές πηγές της, τα εντυπωσιακά τοπία της και μια ποικιλία γλυκών μήλων, οι στρατιώτες θα κατευθυνθούν στις πόλεις Οντάτε και Κιταακίτα με βάση μια συμφωνία που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του μήνα.

Επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ και σε θέρετρο

Ο αυξανόμενος πληθυσμός αρκούδων, η κλιματική αλλαγή που επηρεάζει τις φυσικές πηγές τροφής και η ερήμωση των αγροτικών περιοχών οδηγούν σε πιο συχνή ανθρώπινη επαφή με αρκούδες στην Ιαπωνία.

Τις τελευταίες εβδομάδες αρκούδες έχουν επιτεθεί σε πελάτες μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, σε έναν τουρίστα που περίμενε σε μια στάση λεωφορείου κοντά σε τοποθεσία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και ακρωτηρίασαν έναν εργάτη σε θέρετρο σε θερμές πηγές.

Ορισμένα σχολεία χρειάστηκε να κλείσουν προσωρινά όταν αρκούδες εθεάθησαν να περιφέρονται γύρω από τους χώρους τους.

Οι επιθέσεις αρκούδων κορυφώνονται συχνά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο καθώς τα ζώα αναζητούν εντατικά τροφή προτού πέσουν σε χειμερία νάρκη τον χειμώνα.

Οι μαύρες αρκούδες της Ιαπωνίας που συναντώνται στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μπορεί να φτάσουν τα 130 κιλά, ενώ οι καφέ στο βόρειο νησί Χοκάιντο ζυγίζουν έως και 400 κιλά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιαπωνία αποστέλλει στρατό για να συνδράμει στον έλεγχο της άγριας ζωής.

Πριν από περίπου δέκα χρόνια, ο στρατός παρείχε εναέρια επιτήρηση κατά τη διάρκεια του κυνηγιού των άγριων ελαφιών, ενώ τη δεκαετία του 1960 συμμετείχε στην εξόντωση θαλάσσιων λεόντων για την προστασία της τοπικής αλιείας.

Η Ιαπωνία σχεδιάζει να επιστρατεύσει περισσότερους κυνηγούς, που διαθέτουν τη σχετική άδεια, στο πλαίσιο ενός πακέτου έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τις αρκούδες που πρόκειται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στον μήνα, είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τόκιο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κέι Σάτο.

Τον Σεπτέμβριο, η χώρα χαλάρωσε τους κανονισμούς που αφορούν την οπλοκατοχή για να καταστεί ευκολότερο για τους κυνηγούς να πυροβολούν αρκούδες σε αστικές περιοχές.

protothema.gr