Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Και … περαστικά μου!

Μια χαρά είμαι, στη σωματική υγεία. Σκεφθείτε ότι προχθές, Κυριακή, έτρεξα στον Μαραθώνιο της Αθήνας. Βλέποντάς τον από την τηλεόραση. Υπολογίζω ότι θα πρέπει να έχασα τουλάχιστον 2.000 θερμίδες. Τις οποίες, έννοια σας, αντικατέστησα το βράδυ στην τηλεόραση με δύο τυλιχτές «απ’ όλα», πατάτες τηγανιτές με λιωμένο τυρί Μετσοβόνε, πικάντικο, μια σαλάτα τού Καίσαρα και μία diet Κόλα.

Έλυσα το Wordle μου στο κρεβάτι στο άψε σβήσει, έξω άρχισε να ψιλοσκοτεινιάζει, βροχούλα απαλή με νανούρισε, και έπεσα στις αγκάλες του Μορφέα. Τόσο γλυκά. Τόσο απαλά, που ούτε καν πέρασαν από το μυαλό μου τα Πρόσωπα & Προσωπεία. Βοήθησαν μάλλον κάποια δέκατα που μου ανέβασαν και πυρετούλη, …, αυτό ήταν.

Όσες σαχλαμάρες κι αν σας πετάω τώρα γύρω από τον θάμνο (άθλια μετάφραση του αγγλικού round the bush), που σε δική μου ελεύθερη απόδοση σημαίνει «τα ’θελε ο κ…, σου». Συγγνώμη!

Που λέτε, πολλά φιλαράκια μου, κυπριωτάκια απόλαυσα στον Κλασσικό Μαραθώνα της Αθήνας. Από τον καναπέ μου.

Αυτό που όλοι περιγράφουν ως «μοναδική εμπειρία», δεν περιγράφεται!

Κάθε δρομέας Μαραθωνίου, οπουδήποτε στον κόσμο, έχει «κάτι» από την προσωπική του ιστορία και διαδρομή, που του δίνει την δύναμη να τρέξει. Ειδικά σε αυτόν τον αγώνα. Που, θα έπρεπε να ήταν ο Νο.1 Μαραθώνιος στον κόσμο, αλλά, δυστυχώς, δεν είναι. Το γιατί, θα το γράφω σε επόμενη στήλη.

Ο εικονιζόμενος Παναγιώτης Καραΐσκος, 37 ετών, από την Αργυρούπολη της Αττικής, δεν έχει κρύψει την προσωπική του ιστορία, επιθυμώντας με αυτήν να εμπνεύσει κι άλλους ευάλωτους στις καταχρήσεις, καθώς ως έφηβος και νεαρός ενήλικας παρασύρθηκε στον εθισμό στα ναρκωτικά, φτάνοντας μέχρι και στη χρήση ηρωίνης.

Καλή τροφή για Σκέψη χαρακτήρισα στο Facebook όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή (!) του στον Αντέννα. Άσχετά εάν η κοπέλα που έβαλαν για να την πάρει, δεν ήταν κατάλληλη. Παπαγάλισε απλώς ερωτήσεις που της έδωσαν από τον σταθμό. Το «καλή» δεν αφορά τόσο το ότι κανονική συνέντευξη δεν ήταν, όσο για τα όσα είπε σε μερικά της σημεία.

Μία κυρία, αναρωτήθηκε από κάτω σκωπτικά, σε ποιους απευθύνεται το «τροφή για σκέψη» που λέτε; Απάντηση:

«Σε αυτόν που την παρακολούθησε με προσοχή και νηφαλιότητα. Χρήσιμη, γιατί επιβεβαίωσα μέσα μου ότι ο κ. Σαμαράς, αν και ανέφερε μερικά πράγματα που έχουν σημασία (κυρίως τα εθνικά του) με τα οποία όμως δεν συμφωνώ. Έμπλεξε πολλά. Π.χ. το Κυπριακό, που το βλέπει υπό τη σκοπιά εκείνων της “μη λύσης”. Του “Όχι” στο Σχέδιο Ανάν. Που, εκ των πραγμάτων, σε τίποτα δεν ωφέλησε την Κύπρο, παρά το γεγονός ότι αυτή “βολεύεται” με την ένταξή της στην ΕΕ. Που για μένα ήταν λάθος. Ο έντιμος, συνετός και καλοπροαίρετος Σημίτης δεν δέχτηκε την απόφαση των εταίρων να μπει η Κύπρος στην ΕΕ, υπό τον όρο ότι πρώτα θα επιλυθεί το Κυπριακό. Ο Έλληνας πρωθυπουργός δέχτηκε τις διαβεβαιώσεις παραγόντων της Κύπρου ότι, εάν μπει το νησί στην ΕΕ, “θα το λύσουμε το πρόβλημα την ίδια μέρα”».

Ανάρτηση της Ημέρας στο X (πρώην Twitter), σχετική όχι τόσο με τα πιο πάνω, από τον δημοσιογράφο Κώστα Ονισένκο από την Ουκρανία, πολύτιμο συνεργάτη μου στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ, που ξέρει πολύ καλά από εισβολή και κατοχή, αλλά με αυτό:

«Βλέπω τώρα τη συνέντευξη Σαμαρά. Ανάμεσα στα άλλα, φτωχά, που λέει έχει αναφέρει καμιά δεκαριά φορές ότι είναι κατά του γάμου των ομόφυλων και ότι δεν θέλει τη woke ατζέντα. Καλέ μου κύριε Σαμαρά, ο γάμος των ομόφυλων δεν είναι woke ατζέντα, είναι το δικαίωμα Ελλήνων πολιτών να διαχειρίζονται τη ζωή τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά το δοκούν, όπως πρέπει να γίνεται στο ωραίο μας καπιταλιστικό σύστημα. Επίσης κύριε Σαμαρά, δεν χρειαζόταν να φάτε δύο ώρες από τον χρόνο μας για να εξιστορήσετε τόσο αναλυτικά την συμπάθειά σας στον κ. Τραμπ. Μπορούσατε να του στείλετε ένα SMS».