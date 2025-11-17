ΗΤΑΝ η κορύφωση μιας αντι-δικτατορικής δράσης η ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, στην Αθήνα. Ήταν μια παλλαϊκή εκδήλωση, η οποία και προανήγγειλε την πτώση της χούντας των συνταγματαρχών. Ήταν η αρχή του τέλους. Την 17η Νοεμβρίου 1973 οι φοιτητές εξεγέρθηκαν ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία.

Η ΝΕΟΛΑΙΑ, κυρίως φοιτητές, σήκωσε το βάρος της αντίστασης κατά του φασιστικού, ξενοκίνητου και όπως αποδείχθηκε προδοτικού καθεστώτος της ελληνικής χούντας. Της εξέγερσης του Πολυτεχνείου προηγήθηκαν οι κινητοποιήσεις στη Νομική. Ήταν οι πρώτες οργανωμένες, μαζικές, κινητοποιήσεις κατά της χούντας.

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να αναφέρουμε πως παρόντες, όπως πάντα, στους αγώνες του ελληνισμού για ελευθερία και δημοκρατία, ήταν και Κύπριοι φοιτητές, που έγραψαν τη δική τους ιστορία. Είχαν τη δική τους συμβολή στην προσπάθεια ανατροπής του χουντικού καθεστώτος. Τους τιμούμε με περηφάνια.

ΗΤΑΝ σημαντικές οι κινητοποιήσεις. Τον Γεώργιο Παπαδόπουλο διαδέχθηκε κάτω από το βάρος της αποτυχίας διαχείρισης της εξέγερσης, ο… αόρατος δικτάτορας, Δημήτριος Ιωαννίδης. Η κατάρρευση της χούντας, ωστόσο, προκλήθηκε από την τραγωδία της Κύπρου. Το δικτατορικό καθεστώς δεν άντεξε και κατέρρευσε κάτω από το βάρος της προδοσίας. Της προδοσίας, που έφερε με βάση σχεδίου, τους Τούρκους στο νησί. Γιατί οι χουντικοί παρέδωσαν την Κύπρο στους Τούρκους με το πραξικόπημα κατά του Προέδρου Μακαρίου, στις 15 Ιουλίου 1974. Και όπως αποδεικνύεται εκ των υστέρων υπήρξε και συνεννόηση.

Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ του Πολυτεχνείου ήταν μια ιστορική και καθοριστικής σημασίας κινητοποίηση των φοιτητών, που είχαν δίπλα τους και πολλούς εργαζόμενους. Ήταν η αρχή τους τέλους για τη χούντα.

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιωαννίδης ανέλαβε να διανύσει η χούντα το «τελευταίο μίλι» μέχρι και την καταστροφή της Κύπρου. Και τούτο έπραξε αυτός και το επιτελείο του. Ο Δημήτριος Ιωαννίδης ήταν άνθρωπος με έξωθεν εξαρτήσεις. Ήταν, κι αυτό θα το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, ο άνθρωπος που ανέλαβε να καταστρέψει την Κύπρο.

Η ΗΡΩΙΚΗ εξέγερση του Πολυτεχνείου, την οποία τιμούμε αποτελεί σημείο αναφοράς και ημέρα τιμής. Τα μηνύματα είναι ξεκάθαρα. Πρέπει να προστατεύουμε όλοι τη δημοκρατία, να την ενισχύουμε. Να υπάρχει σεβασμός στα δικαιώματα των πολιτών. Η ελευθερία και η δημοκρατία είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουν οι κοινωνίες. Γι αυτό και θα πρέπει, ως κοινωνίες, να λειτουργούμε αποτρεπτικά στο φασισμό.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ αναφέρει ότι την απαλλαγή από τη δικτατορία την πλήρωσε και την πληρώνει μέχρι σήμερα η Κύπρος. Η απαλλαγή της Κύπρου από την κατοχή είναι υπόθεση όλων.