Να χειροκροτήσουμε τώρα επειδή ο Ερχιουρμάν δεν είπε στις δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Ερντογάν τις λέξεις «δύο κράτη»; Έτσι μας λένε. Κι ας μην είπε ούτε «ομοσπονδία». Φτάνει που δεν είπε «δύο κράτη»!

Το είπε μπροστά του ο Ερντογάν, όμως, επαναλαμβάνοντας όσα έλεγε και με τον Τατάρ. Ότι «μόνη ρεαλιστική λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών». Και ο Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε (για πολλοστή φορά) ότι στη θητεία του θα ασκήσει εξωτερική πολιτική και πολιτική στο Κυπριακό μόνο σε συνεννόηση με την Άγκυρα.

Αναρωτιέμαι, όμως, ποιες είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις του Ερχιουρμάν από τον προκάτοχό του για να ενθαρρυνθούμε; Οι προϋποθέσεις που έθετε ο Τατάρ για επιστροφή στις συνομιλίες τις θέτει κι ο Ερχιουρμάν. Τις επανέλαβε και μπροστά στον Ερντογάν, πήρε και μπράβο. Οι δηλώσεις του για «κυριαρχική ισότητα» είναι «εύστοχες», είπε.

Οι Τουρκοκύπριοι, λέει ο Ερχιουρμάν, «δεν θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες όπου η πολιτική ισότητα γίνεται αντικείμενο παζαριού, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, παλιά ζητήματα ανοίγουν ξανά ή δεν υπάρχει εγγύηση αποφυγής νέας αποχώρησης της ελληνοκυπριακής πλευράς». Μα, «κυριαρχική ισότητα» σημαίνει δύο κράτη. Και τίθεται ως προϋπόθεση. Όπως το έθετε και ο Τατάρ. «Δεν είναι προϋποθέσεις για να μην ξεκινήσουν συνομιλίες», λέει ο Ερχιουρμάν αλλά «μέθοδος που έχει διαμορφωθεί από χρόνια εμπειρίας».

Ακόμα και σε αυτό αλλάζει απλώς η ορολογία. Ο ένας το έλεγε «προϋποθέσεις», ο άλλος «μέθοδο». Η ουσία ίδια είναι. Άλλωστε, τη γραμμή την έδωσε ο Ερντογάν. Που αποδίδει την μην λύση στην «άρνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς να αποδεχθεί την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων».

Ακόμα πιο προχωρημένος ο Ερχιουρμάν επαναλαμβάνει ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι αντικείμενο παζαριού», διότι «ο τουρκοκυπριακός λαός έχει κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρη την Κύπρο». Οι Ελληνοκύπριοι, όμως, δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρη την Κύπρο. Ας το εξηγήσει ο Ερχιουρμάν ή και οι κολαούζοι του στις ελεύθερες περιοχές. Οι Τ/κ πρέπει να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρη την Κύπρο αλλά οι Ε/κ να έχουν μόνο στη μισή Κύπρο; Χωρίς λύση; Χωρίς… επανένωση;

Επειδή οι Τ/κ είναι ιδρυτικοί εταίροι και έχουν κυριαρχικά δικαιώματα, όπως λέει ο Ερχιουρμάν, «σε ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας, υδρογονανθράκων και θαλάσσιων ζωνών η βούληση των Τουρκοκυπρίων δεν μπορεί να παρακάμπτεται». Εννοεί φυσικά τις αποφάσεις που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και αφορούν το έδαφος που είναι υπό τον έλεγχο της. Τα έχει εξηγήσει πολλές φορές.

Ας πούμε ότι έτσι είναι. Το δεχόμαστε. Δεν θα έπρεπε όμως να ισχύει το ίδιο και για τους Ελληνοκύπριους; Κάνουν οτιδήποτε στα κατεχόμενα οι Τ/κ λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση των Ε/κ και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα; Έστω και μόνο στα θέματα ασφάλειας και ενέργειας, για να μην πάμε σε όλα τα άλλα. Χτίζουν βάσεις για ντρόουν και ναυτικές βάσεις, επειδή έτσι θέλει η Τουρκία, αλλά όταν θα κάνει στρατιωτική άσκηση η Εθνική Φρουρά με τη Γαλλία ή με το Ισραήλ ή όταν θα ελλιμενιστεί στη Λεμεσό ένα αμερικάνικο πλοίο για ανεφοδιασμό, θυμούνται ότι παρακάμπτονται οι Τ/κ.

Ακόμα και η άρση του εμπάργκο όπλων της Νορβηγίας, που ισχύει από το 1959 και είναι μια τυπική πράξη, τον ενόχλησε τον Ερχιουρμάν. «Είναι ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση των εξοπλισμών και των στρατιωτικών συνεργασιών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα», λέει, και «δεν βοηθούν στη δημιουργία κλίματος για λύση στο νησί» (9/11/25). Ενώ τα τουρκικά ντρόουν και ο στρατός σαράντα χιλιάδων Τούρκων δημιουργούν κλίμα για λύση. Όπως και οι σημερινοί εορτασμοί για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Έχουν οι Ελληνοκύπριοι «κυριαρχικά δικαιώματα» στο ψευδοκράτος, κ. Ερχιουρμάν; Γιατί παρακάμπτεται η βούλησή τους;



Υ.Γ. Ως ιδρυτικούς εταίρους και για να μην παρακάμπτονται στις διαδικασίες ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τι πιο σημαντικό!), ο Γλαύκος Κληρίδης είχε προτείνει επίσημα στον Ραούφ Ντενκτάς να διορίσει ομάδα Τουρκοκυπρίων η οποία να ενταχθεί στη διαπραγματευτική ομάδα της Δημοκρατίας (υπό τον Γιώργο Βασιλείου, μάλιστα και όχι κανέναν «τουρκοφάγο») για να προωθήσει τα συμφέροντα των Τ/κ. Ο Ντενκτάς αρνήθηκε. Μετά ζητούσαν τα ρέστα! Όπως κάνουν πάντα.