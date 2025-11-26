Είναι πολλές οι φορές που νομίσαμε πως το κουμπί πατήθηκε, δεν πάει άλλο, δεν γίνεται άλλο. Μετά από αυτό (όποιο κι αν ήταν αυτό) κάτι θα γίνει, κάτι θα αλλάξει, δεν μπορεί να συνεχίσουμε λες και δεν συμβαίνει τίποτα.

Κι όμως γίνεται. Ακόμα ένα πυροτέχνημα έσκασε πάνω από τα κεφάλια μας και ψάχνουμε να βρούμε ποιος το εκτόξευσε και γιατί. Ήθελε, στα αλήθεια, να παραιτηθεί ο βοηθός γενικός εισαγγελέας; Ήθελε να εκθέσει Αστυνομία, Φυλακές, Αρχή κατά της Διαφθοράς, Υπουργό Δικαιοσύνης; Ήθελε να εκμαιεύσει από τον πρόεδρο τα περί αναντικατάστατου; Ή μήπως ήταν ο πρόεδρος που ήθελε να τον εκθέσει; Ή μπας και ήθελαν και οι δυο από κοινού να εκθέσουν τους υπόλοιπους; Όλο και πιο πολύ με αστυνομικό μυθιστόρημα μοιάζει η δημόσια ζωή: Ποιος δολοφόνησε τον Θανάση Νικολάου; Ποια ευθύνεται για το τροχαίο του 2012 στο οποίο σκοτώθηκε ο 17χρονος Αντρέας Λοΐζου; Τι τρέχει με τα έγγραφα των φυλακών; Ποιος τα τίναξε στον αέρα στον Γκραν Μοντανά; Τι γίνεται με το περίφημο καλώδιο, ποιοι έχουν συμφέροντα να γίνει, ποιοι να μην γίνει και τι ανάμεσο τους; Και άλλα πολλά μυστήρια προς εξιχνίαση.

Τελευταίο κεφάλαιο, του αστυνομικού μας μυθιστορήματος, η παραίτηση του Σάββα Αγγελίδη από την θέση του βοηθού γενικού εισαγγελέα. Ο οποίος –πάντως- ούτε παραιτήθηκε, ούτε επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε. Ο δε πρόεδρος το αφήνει πάνω του. Αν θέλει να παραιτηθεί μπορεί να το κάνει (όπως λέει δημόσια, δεν ξέρουμε αν κατ’ ιδίαν λέει πως ο Αγγελίδης είναι αναντικατάστατος). Αν πάλι δεν θέλει να παραιτηθεί, θα το δεχτούμε και θα το αντέξουμε. Είναι ελεύθερος να κάνει ότι επιθυμεί. Μπορεί να παραμείνει στη θέση του με τρεις τέσσερεις καταγγελίες εναντίον του ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς, απαξιωμένος από την κοινή γνώμη και εκβιαζόμενος από τον υπόκοσμο. Κι όλα καλά.

Ο πρόεδρος δεν μπορεί να παρέμβει, ανεξάρτητος θεσμός είναι. Οπόταν συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Που είχαμε μείνει; Σε ένα σημείο στο οποίο εγκληματίες κάνουν κουμάντο από τις φυλακές όπου μπήκαν για να τιμωρηθούν και να αναμορφωθούν. Σε ένα σημείο όπου μια πυρκαγιά έκαψε 125 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σε ένα σημείο όπου τα φράγματα στέρεψαν και το μόνο πρακτικό που είδαμε να συμβαίνει είναι η περιφορά της εικόνας της Παναγίας η οποία ναι μεν έκανε το θαύμα της, αλλά επήλθε καταστροφή. Σε ένα σημείο όπου ο τομέας της εκπαίδευσης είναι για άλλη μια φορά μπάχαλο, εγκληματίες αλλά και νοικοκυραίοι μπορούν να σκοτώνουν μέσα στους δρόμους, ξένες πρεσβείες μπορούν να στέλνουν ντιρεκτίβες…

Όλα καλά όμως κι όλοι στη θέση τους. Πεπεισμένοι πως είναι αναντικατάστατοι.