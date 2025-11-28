ΠΡΟΔΗΛΟΣ είναι ο εκνευρισμός της Άγκυρας για τις συμφωνίες της Κύπρου και του Λιβάνου για τον καθορισμό θαλάσσιων συνόρων, ΑΟΖ, καθώς και για την ηλεκτρική διασύνδεση. Και η αντίδραση δεν άργησε να έλθει. Μερικές ώρες μετά τις υπογραφές στη Βηρυτό, η Άγκυρα εξαπέλυσε απειλές.

ΑΥΤΗ τη φορά ανέλαβε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, να επαναλάβει αυτό που αναφέρει συχνά- πυκνά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ότι, δηλαδή, «δεν θα γίνει κανένα έργο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο που θα αγνοεί την Τουρκία» ή «να σφετερίζεται τα δικαιώματά της».

ΚΑΙ, βέβαια, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δεν απέφυγε τον πειρασμό να εξαπολύσει ευθέως απειλές λέγοντας πως θα αντιδράσει με διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά μέσα. «Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια και ουράνια πατρίδα μας και διεξάγουμε αποτελεσματικά τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα», είπε χαρακτηριστικά ο Γκιουλέρ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ο Τούρκος αξιωματούχος συντήρησε το αφήγημα για εξοπλισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος «εξοπλίζεται» αναπτύσσοντας «στρατιωτικές και πολιτικές σχέσεις με χώρες εντός και εκτός της περιοχής». Ανακάλυψε δε πως αυτές οι κινήσεις «θα αυξήσουν την ένταση και θα βλάψουν τη σταθερότητα». Δεν απέφυγε να θυμηθεί και τους Τουρκοκύπριους. Επανέλαβε πως η Τουρκία θα υπερασπισθεί τα δικαιώματα και τα τα συμφέροντα των αδελφών μας στην Κύπρο!

ΣΤΗΝ προκειμένη περίπτωση ταιριάζει απόλυτα η λαϊκή ρήση «φωνάζει ο κλέφτης, για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Πώς μπορεί η Τουρκία να διαμαρτύρεται για τους εξοπλισμούς της Κύπρου, όταν αυτή θεωρείται πρωταθλήτρια στο πεδίο αυτό;

ΣΤΟ χορό των αντιδράσεων μπήκε και ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος λίγο-πολύ διαμήνυσε πως τίποτε δεν θα γίνεται από το κυπριακό κράτος χωρίς τη συγκατάθεση των Τουρκοκυπρίων. Και πώς θα συμβεί τούτο από τη στιγμή που δεν συμμετέχουν, με δική τους επιλογή, στο κράτος;

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ πλευρά, σε Άγκυρα και κατεχόμενα, δεν έχει κανένα δικαίωμα να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ θεωρεί ότι οι κινήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας την περικυκλώνουν και της αφαιρούν πλεονεκτήματα. Αυτή η προσέγγιση είναι αποτέλεσμα της λογικής ότι θέλει να είναι κυρίαρχη και να έχει και την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή. Δεν παίζει, όμως, μόνη της η Άγκυρα στην περιοχή.