Ε, βέβαια. Εν πράματα τούτα; Να υπογράφει συμφωνίες με τον Λίβανο ο Πρόεδρος και να μην ρωτά τους Τουρκοκύπριους; Καλά τα λέει ο Ερχιουρμάν.

Πρόκειται, λέει, για «μια ακόμη συμφωνία στην οποία δεν περιλαμβάνεται η βούληση των Τουρκοκυπρίων». Και γιατί θα έπρεπε να περιλαμβάνεται; Διότι, κύριε, είναι «ένας από τους δύο ισότιμους ιδιοκτήτες του νησιού και ένας από τους δύο ισότιμους συνιδρυτές με κυριαρχικά δικαιώματα». Κατάλαβες; Είναι ιδιοκτήτες και συνιδρυτές. Άσχετα αν εδώ και εξήντα χρόνια προσπαθούν να διαλύσουν αυτό που ιδρύθηκε και έγιναν συνιδρυτές του. Άλλο αυτό.

Κανονικά, από το 64 και μετά δεν έπρεπε να λειτουργεί τίποτα στην Κύπρο. Να παγώσουν όλα. Και το κράτος και οι δουλειές του και οι πολίτες του και όλα. Γιατί συνέχισαν να λειτουργούν; Πάνε, ας πούμε, και δίνουν τα αεροδρόμια σε Γάλλους. Διορίζουν Εισαγγελείς και Ελεγκτές και δικαστές, κρατούν όλο τον χρυσό της Δημοκρατίας, μεγαλώνουν τα λιμάνια, κάνουν μαρίνες, κτίζουν πύργους… Γιατί κύριε; Ρώτησες τους συνιδρυτές;

Ξέρουμε όλοι τη βούληση των συνιδρυτών να γίνει η Κύπρος κομμάτι της Τουρκίας. Γιατί δεν έγινε σεβαστή η βούλησή τους και πάει ο Χριστοδουλίδης και κάνει συμφωνίες με άλλες χώρες; Με τον Λίβανο, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Ενώ η βούληση των συνιδρυτών είναι άλλη!

Και όχι μόνο αυτό. Αλλά βγαίνει και λέει ότι δεν υπάρχει λύση χωρίς κατάργηση των τουρκικών εγγυήσεων και αποχώρηση του κατοχικού στρατού; Μα, δεν ντρέπεται να λέει τέτοια πράματα ακραία και προκλητικά; Πώς θα δημιουργηθεί καλό κλίμα με αυτές τις προσεγγίσεις; Του την είπε και γι΄ αυτά ο καλός κύριος Ερχιουρμάν. «Σε αυτό το νησί», λέει, «χωρίς τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει υπογράψει πλήθος στρατιωτικών συμφωνιών με κράτη που δεν φέρουν τον τίτλο του εγγυητή, να επιχειρεί να θέσει μια τέτοια προϋπόθεση είναι καθαρή ανοησία!».

Έτσι είναι, ας μην κρυβόμαστε. Διότι με το πλήθος στρατιωτικών συμφωνιών που υπέγραψε ο Χριστοδουλίδης με ξένα κράτη, βάζει σε κίνδυνο τον τουρκικό στρατό της ειρήνης. Και τους Τουρκοκύπριους. Χωρίς να τους ρωτά κιόλας. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να υπογράφει συμφωνίες μόνο με την Τουρκία που είναι εγγυήτρια χώρα. Δικά μας πλάσματα, δηλαδή. Δεν έχει σημασία που ως εγγυήτρια της Κυπριακής Δημοκρατίας αντί να την προστατεύσει την μοίρασε στη μέση και την θεωρεί εκλιπούσα. Αν δεν θέλει, κύριε, να υπογράψει η Τουρκία συμφωνίες μαζί σου να μην υπογράφεις ούτε με άλλα κράτη. Έτσι είναι το σωστό. Για να φέρουμε στο νησί την κλιματική αλλαγή που επιθυμεί ο κ. Ερχιουρμάν και ο κ. Ερντογάν.

Και κακώς παρενέβη η πρόεδρος της γυναικείας οργάνωσης του δικού του κόμματος, η Ντογούς Ντεριά, για να του πει ότι «αν η κοινωνία ήθελε μια τέτοια προσέγγιση θα είχε εκλέξει τον Ερσίν Τατάρ». Γιατί κυρία μου; Ποιος σε κάλεσε να ανακατευτείς; Δεν βλέπεις ότι εμείς συμφωνούμε με τον Ερχιουρμάν και όχι με τον Χριστοδουλίδη;

Για να πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζουν να αναπνέουν οι Ελληνοκύπριοι χωρίς να ρωτούν τους Τουρκοκύπριους αν συμφωνούν να μοιράζονται το οξυγόνο. Είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και συνιδρυτές και δεν επιτρέπεται οι άλλοι ιδιοκτήτες να τους αγνοούν και να συνεχίζουν τη ζωή τους. Αδιανόητα πράματα. Και πήγαν και μπήκαν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ η βούληση των Τ/κ είναι να μπει το νησί στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας. Και επίσης, χωρίς την βούλησή τους η ΕΕ τους στέλνει εκατομμύρια.

Μέχρι πέρσι τους έδωσε 688 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επανένωση της Κύπρου. Γιατί να τους αναγκάζουν να εισπράττουν τόσα λεφτά χωρίς τη βούλησή τους; Ποιος τους είπε στην ΕΕ ότι θέλουν λεφτά για την επανένωση οι Τ/κ; Μπορούν να την κάνουν και δωρεάν την επανένωση. Έτσι, τους έρχεται να τα δώσουν πίσω τα εκατομμύρια!