ΝΕΟΣ φόνος στις Κεντρικές Φυλακές. Κατάδικος φέρεται να σκότωσε συγκρατούμενο. Την ίδια ώρα, υπάρχει παραδοχή από αρμοδίους, ότι εγκληματικές ενέργειες καθοδηγούνται μέσα από τις Φυλακές. Αυτά, τα πιο πάνω και μια σειρά άλλα ζητήματα, επιβεβαιώνουν τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις Κεντρικές Φυλακές. Προβλήματα διαχρονικά, πλην όμως, άλυτα. Προβλήματα, που διαιωνίζονται.

ΔΙΕΡΩΤΑΤΑΙ κανείς, γιατί δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά αυτά τα ζητήματα. Ακόμη και το θέμα των κινητών τηλεφώνων χρονίζει. Κάθε φορά που γίνεται λόγος για τα κινητά, οι αρμόδιοι παραπέμπουν στην ενεργοποίηση μηχανισμού, ο οποίος θα εμποδίζει τη λειτουργία κινητών τηλεφώνων εντός των Κεντρικών Φυλακών. Έχουμε σταματήσει να μετρούμε πόσες φορές έχει αναφερθεί τούτο. Άπειρες.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στις Κεντρικές Φυλακές είναι ανησυχητική. Και είναι ανησυχητική επειδή πολλά και επικίνδυνα διαδραματίζονται. Αλλά και γιατί μέτρα λαμβάνονται, και όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, τα προβλήματα παραμένουν. Δηλαδή, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί ακόμη και νομοθετικές ρυθμίσεις, εξακολουθούν να είναι άλυτα.

ΔΕΝ είναι αρκετό να αναγνωρίζεις το πρόβλημα και να το συζητάς. Το ζητούμενο είναι μετά την αναγνώριση των προβλημάτων να βρεθεί και η συνταγή της επίλυσης. Δεν θεωρούμε πως υπάρχουν ζητήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν και να επιλυθούν.

ΣΥΝΕΠΩΣ πολλοί και διάφοροι παράγοντες μπορούν να ευθυγραμμιστούν και να συνεργασθούν με στόχο να αλλάξει η κατάσταση στις Φυλακές. Δεν θεωρούμε δύσκολο να εντοπιστούν, για παράδειγμα, εκείνοι εντός των Φυλακών, οι οποίοι διατηρούν επαφές και πολύ περισσότερο συνεργάζονται με τον υπόκοσμο. Με εγκληματικά στοιχεία, τα οποία δρουν εκτός των Φυλακών.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ κατάδικου, που δεν είναι η πρώτη φορά, είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη που θέτει σε κίνδυνο τους ίδιους τους φυλακισμένους.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Κεντρικές Φυλακές είναι ανοικτός εδώ και πολλά χρόνια. Διευθυντές πάνε και έρχονται αλλά κανείς δεν καταφέρνει να τον κλείσει. Οι πολίτες έχουν βαρεθεί τις αναλύσεις, τις δικαιολογίες, και τα πολλά «θα».

ΣΥΝΕΠΩΣ ένα είναι το ζητούμενο που πρέπει να απασχολήσει: Είτε μπορούν να κάνουν τομές και να φέρουν σε μηδενικά επίπεδα τις παρανομίες εντός των Κεντρικών Φυλακών, είτε να δηλώσουν ευθέως την αδυναμία τους

ΕΙΤΕ μπορούν να λύσουν προβλήματα, είτε αφήνουν τη θέση τους σε άλλους που μπορούν. Ή τουλάχιστον που θα παρουσιαστούν αποφασισμένοι να προχωρήσουν να καθαρίσουν τον στάβλο του Αυγεία και να δώσουν λύσεις σε έναν Οργανισμό, που συχνά πυκνά απασχολεί αρνητικά τη δημόσια σφαίρα.