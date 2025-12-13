Στις Κεντρικές Φυλακές επικρατούν υψηλά επίπεδα βίας μεταξύ των κρατουμένων. Η χρόνια έλλειψη αξιωματικών πρώτης γραμμής έχει επιτρέψει στις ισχυρότερες ομάδες κρατουμένων να κυριαρχούν και να επιβάλλουν άτυπες τιμωρίες, υπονομεύοντας την ασφάλεια και την τάξη. Οι συνθήκες διαβίωσης παραμένουν πολύ κακές. Επιδεινώνονται εξαιτίας του σοβαρού υπερπληθυσμού. Έως και τέσσερις κρατούμενοι μοιράζονται κελιά μικρότερα από 6 τ.μ., στα οποία δύο άτομα αναγκάζονται να κοιμούνται σε στρώματα στο πάτωμα, ενώ τα κελιά αυτά είναι σχεδόν ανεπαρκή ακόμη και για ένα άτομο. Η πρόσβαση στις τουαλέτες παραμένει ανεπαρκής. Κρατούμενοι αναγκάζονται να ουρούν σε μπουκάλια και να αφοδεύουν σε σακούλες. Παιδιά και νέοι ενήλικες κρατούνται σε ακατάλληλες και ανθυγιεινές συνθήκες στις κεντρικές Φυλακές.

Μερικές μόνο από τις αναφορές που γίνονται στην έκθεση της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT) η οποία επισκέφθηκε την Κύπρο τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ξέρω ποιοι συμμετείχαν στην εν λόγω Επιτροπή. Προφανώς, όμως, η έκθεσή τους είναι στοχευμένη. Και κακοπροαίρετη. Με εμφανή πρόθεση να εκθέσουν την Κύπρο.

Αράδιασαν όλες αυτές τις κατηγορίες οι αφιλότιμοι για να μας ρεζιλέψουν. Ευτυχώς, που ο τέως υπουργός Δικαιοσύνης κατά την παράδοση του υπουργείου στο νέο υπουργό, φρόντισε να προβεί σε λεπτομερέστατο και μακροσκελή απολογισμό δράσης.

Διαβάστε τι είπε ο κ. Χαρτσιώτης: «Ως μέτρο αντιμετώπισης του υπερπληθυσμού των φυλακών μετατρέψαμε και αναδιαμορφώσαμε υφιστάμενους χώρους. Ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν το 2024 τρεις νέες δομές στις Φυλακές για αντιμετώπιση του προβλήματος του υπερπληθυσμού. Νέα Ανοικτή Φυλακή, νέο Κέντρο Καθοδήγησης Εξωιδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Καταδίκων και νέα κλειστή φυλακή η οποία αύξησε κατά 240 θέσεις τη συνολική χωρητικότητα».

Και πρόσθεσε: «Στελέχωση των Φυλακών με 72 δεσμοφύλακες και άλλες 120 θέσεις υπό πλήρωση για το 2026. Αναβάθμιση της Σχολής Δεσμοφυλάκων. Παροχή πρόσθετου επιδόματος βάρδιας στους δεσμοφύλακες. Εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή συστήματος εντοπισμού κινητών τηλεφώνων. Εκσυγχρονισμός συστήματος παρακολούθησης καμερών». Είπε και άλλα πολλά αλλά δεν μας παίρνει ο χώρος.

Ορίστε κύριοι του ΣτΕ ποια είναι η κατάσταση. Όχι αυτήν την οποία θέλετε να πλασάρετε για να διασύρετε την Κύπρο μας. Σας τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί ο Χαρτσιώτης. Δηλαδή, τον άκουγα και διερωτήθηκα γιατί τον αντικατέστησε ο Χριστοδουλίδης. Με την ταχύτητα φωτός με την οποία επέφερε τόσες αλλαγές στις Φυλακές, αν έμενε μέχρι το 2028, θα τις έκανε να μοιάζουν με τη φημισμένη φυλακή Leoben Justice Centre στην Αυστρία. Θυμίζει περισσότερο ξενοδοχείο πολλών αστέρων και λιγότερο σωφρονιστικό ίδρυμα. Οι 205 κρατούμενοι απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας διαμονή, ενώ υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής!

Προφανώς και αστειευόμαστε. Η πραγματικότητα είναι σκληρή δυστυχώς. Και είναι αυτή την οποία περιγράφει η Επιτροπή του ΣτΕ. Δυστυχώς για το κυπριακό κράτος, τα ρεζιλίκια επιβεβαιώνουν και δικοί μας. Εκείνοι οι οποίοι τα βιώνουν από πρώτο χέρι καθημερινά.

Σε μια ανακοίνωση απόγνωσης, οι δεσμοφύλακες της Ισότητας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Προειδοποιούν για εκρηκτική κρίση ασφαλείας, για ανεξέλεγκτο υπερπληθυσμό, εγκληματικές δραστηριότητες και φόνους που σχεδιάζονται εντός των Φυλακών. Γενικώς, ομιλούν για συνθήκες οι οποίες αποτελούν ντροπή για ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.

Εν ολίγοις, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από όσα γνωρίζουμε όλοι. Από όσα με την ψυχή στο στόμα παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Από αυτά που μας εξοργίζουν. Διότι πόσα χρόνια να ακούς ότι σχεδιάζονται εγκλήματα μέσα από τις φυλακές και να αδυνατούν οι Αρχές να το σταματήσουν.

Αρλούμπες μας αραδιάζουν για χρόνια οι διάφοροι που περνούν από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Αρλούμπες οι διάφοροι που περνούν από την ηγεσία της Αστυνομίας. Αρλούμπες και οι διάφοροι οι οποίοι περνούν από την διεύθυνση των Φυλακών.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, όμως, και ο κάθε διεθνής οργανισμός που ασχολείται με το θέμα, δεν παραμυθιάζονται. Ιδίως όσοι από αυτούς έρχονται επί τόπου για να ελέγξουν τα δεδομένα. Και βεβαίως, όλοι αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να μας χαριστούν και να χαϊδέψουν τα αφτιά μας. Μας τραβάνε μια έκθεση και μας διασύρουν σε όλο τον κόσμο.

Επειδή ακριβώς το παραμύθιασμα δεν πάει άλλο, το ίδιο και οι διασυρμοί, είναι καιρός να ληφθεί μια θαρραλέα απόφαση. Όποιο και αν είναι το κόστος. Είναι ευκαιρία τη δεδομένη στιγμή, που βρέθηκε στο πηδάλιο του αρμόδιου υπουργείου ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προέρχεται από τη συνήθη φάρα των γιαλαντζί πολιτικών.

Ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Φυτιρής είναι στρατιωτικός. Υπηρετήσας μάλιστα σε ανώτατα αξιώματα. Άρα πρέπει να ξέρει να παίρνει αποφάσεις τολμηρές, γρήγορες και αποτελεσματικές.

Ας αφήσει λοιπόν κατά μέρος τις μεσοβέζικες λύσεις που πιθανότατα θα του προτείνουν οι τεχνοκράτες του υπουργείου του. Ας αποφύγει ενδιάμεσες αποφάσεις, που λειτουργούν σαν ασπιρίνες σε χρόνιες παθήσεις. Και ας προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει τις πιθανότατες αντιρρήσεις για οικονομικούς λόγους που αναμένεται να υπάρξουν.

Η ενδεδειγμένη λύση είναι η ανέγερση νέων Φυλακών. Έξω από την πόλη. Σε περιοχή όπου θα μπορεί ανεπηρέαστα να λειτουργήσει σύστημα αποκλεισμού των τηλεφώνων. Και με εσωτερικά ισχυρά μέτρα ασφαλείας τα οποία θα αποκλείσουν επιτέλους το σωφρονιστικό ίδρυμα από το να λειτουργεί σαν επιτελείο του οργανωμένου εγκλήματος. Και επειδή δεν αρκούν μόνο τα κτήρια, αφού οι δεσμοφύλακες δεν καταφέρνουν να τα βάλουν με τους κατάδικους, βάλε επί μονίμου βάσεως και μονάδα της ΜΜΑΔ. Για να υπάρξει αποτέλεσμα!

Τολμήστε κύριε Φυτιρή… Θα είναι ό,τι καλύτερο θα αφήσετε κάποια στιγμή πίσω σας…