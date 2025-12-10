Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ. Με ανακοίνωση του προειδοποιεί για «εκρηκτική κρίση ασφάλειας» στις Κεντρικές Φυλακές, καταγγέλλοντας ανεξέλεγκτο υπερπληθυσμό, εγκληματικές δραστηριότητες και φόνους που σχεδιάζονται μέσα από αυτές, καθώς και έλλειψη προσωπικού. Οι δεσμοφύλακες μιλούν επίσης για κίνδυνο ασφαλείας εκείνων και των οικογενειών τους και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος. Θέση τους είναι πως οι επιχειρήσεις ελέγχου και οι έρευνες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από την Αστυνομία ή από εξειδικευμένο, ανεξάρτητο σώμα ασφαλείας εντός των φυλακών, που να μην εμπλέκεται στη διαχείριση των κρατουμένων. Θίγουν επίσης το γεγονός ότι υπόδικοι και κατάδικοι, βαρυποινίτες και μικροπαραβάτες συνυπάρχουν σε πτέρυγες, κάτι που αποτελεί γι’ αυτούς ωρολογιακή βόμβα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«Η κατάσταση στις Κεντρικές Φυλακές έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής. Δεν μιλάμε πια για προβλήματα, αλλά για μια εκρηκτική κρίση ασφάλειας που απειλεί ανθρώπινες ζωές — δεσμοφυλάκων και κρατουμένων. Ως Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, οφείλουμε να πούμε το αυτονόητο: η Πολιτεία δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να σιωπά.

Οι φυλακές λειτουργούν σε καθεστώς ανεξέλεγκτου υπερπληθυσμού, σε κτίρια που έχουν συμπληρώσει δεκαετίες φθοράς. Οι δεσμοφύλακες καλούνται να εκτελούν χρέη σωφρονισμού μέσα σε περιβάλλον που δεν εξασφαλίζει ούτε τα στοιχειώδη πρότυπα ασφάλειας. Οι συνεχείς συμπλοκές, οι φόνοι και οι εγκληματικές υποθέσεις που σχεδιάζονται μέσα από τις φυλακές αποτελούν ντροπή για ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι δεσμοφύλακες δεν είναι αστυνομικοί. Ο ρόλος μας δεν είναι η διεξαγωγή κατασταλτικών επιχειρήσεων, αλλά η φύλαξη, η διαχείριση και η αποκατάσταση των κρατουμένων. Όταν το προσωπικό εξαναγκάζεται να εκτελεί καθήκοντα διωκτικού χαρακτήρα —να συμμετέχει σε έρευνες και κατασχέσεις απαγορευμένων ουσιών ή αντικειμένων— καθίσταται άμεσος στόχος εγκληματικών στοιχείων. Κινδυνεύουμε εμείς, κινδυνεύουν οι οικογένειές μας, κινδυνεύει η κοινωνική ισορροπία.

Αυτές οι πρακτικές, πέραν του ότι παραβιάζουν τον σωφρονιστικό ρόλο, διαλύουν την ελάχιστη εμπιστοσύνη που απαιτείται για την προώθηση προγραμμάτων επανένταξης. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: οι επιχειρήσεις ελέγχου και οι έρευνες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από την Αστυνομία ή από εξειδικευμένο, ανεξάρτητο σώμα ασφαλείας εντός των φυλακών, που να μην εμπλέκεται στη διαχείριση των κρατουμένων.

Την ίδια ώρα, η συνύπαρξη υποδίκων και καταδίκων, μικροπαραβατών και βαρυποινιτών, σε κοινές πτέρυγες, είναι μια ωρολογιακή βόμβα. Παράγει βία, οργανωμένο έγκλημα και πλήρη απώλεια ελέγχου. Οι δεσμοφύλακες, αποδεκατισμένοι αριθμητικά, δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια ούτε των κρατουμένων ούτε τη δική μας.

Αυτή η κατάσταση δεν διορθώνεται με μπαλώματα ή μικροεπεμβάσεις. Το παλιό σωφρονιστικό συγκρότημα έχει εξαντλήσει τον κύκλο ζωής του. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος, μακριά από κατοικημένες περιοχές και εκτός Νεκρής Ζώνης. Ενός ιδρύματος που θα πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, διαβίωσης και εργασίας.

Καλούμε, με την ευθύνη που συνεπάγεται ο ρόλος μας, την Κυβέρνηση και όλους τους αρμόδιους θεσμούς να δράσουν τώρα. Καμία νέα τραγωδία δεν πρέπει να μας βρει απροετοίμαστους ή αδιάφορους. Η ανεκτικότητα εξαντλήθηκε. Δεν προειδοποιούμε — προειδοποιήσαμε ήδη πολλές φορές. Τώρα κρούουμε καμπανάκι κινδύνου για να μη θρηνήσουμε θύματα εν ώρα καθήκοντος.

Η ευθύνη για την ασφάλεια στις φυλακές ανήκει εξ ολοκλήρου σε εκείνους που έχουν τη δύναμη να αποφασίζουν και συνεχίζουν να καθυστερούν. Εμείς θα συνεχίσουμε να υψώνουμε τη φωνή μας, μέχρι να διασφαλιστούν η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στη δουλειά του δεσμοφύλακα.

Κλαδικό Συμβούλιο Δεσμοφυλάκων

Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ»