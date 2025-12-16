Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ, πολλά εγκλήματα με κοινό στοιχείο τη στοχοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία γυναικών από άντρες που δεν τις γνώριζαν προσωπικά. Το ζήτημα των γυναικοκτονιών, που διαπράττονται από άγνωστους, αφού προηγηθεί σεξουαλική επίθεση, ήρθε στην αμερικανική επικαιρότητα για άλλη μια φορά, με την πολύ πρόσφατη εκτέλεση –στις 11 Δεκεμβρίου 2025– του 64χρονου θανατοποινίτη Harold Wayne Nichols. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον βιασμό και τη δολοφονία της 20χρονης φοιτήτριας Karen Pulley πριν σχεδόν σαράντα χρόνια, το μακρινό 1988(!) στην πόλη Chattanooga της Πολιτείας Τενεσί. Είχε, επίσης, κριθεί ένοχος για βιασμό ή απόπειρα βιασμού 12 γυναικών σε μια περίοδο τριών μηνών. Αν και εξέφρασε μεταμέλεια στη δίκη του, παραδέχτηκε ότι θα συνέχιζε τη βίαιη συμπεριφορά του, αν δεν είχε συλληφθεί.

Μνημονεύω εδώ κάποιες άλλες περιπτώσεις, μια από τις οποίες αφορά 45χρονο εργάτη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία πέντε νεαρών εκδιδόμενων γυναικών στο Λος Άντζελες, σε ένα διάστημα δύο μηνών. Ο φαινομενικά ήσυχος οικογενειάρχης, τις «ψώνιζε» αργά τα βράδια στον δρόμο, τις μετέφερε με το αυτοκίνητό του έξω από την πόλη, τις στραγγάλιζε και τις έθαβε πρόχειρα σε ερημικές αγροτικές περιοχές.

Μια άλλη υπόθεση αφορά 35χρονο υπάλληλο εστιατορίου που καταδικάστηκε σε ισόβια δεσμά για τον άγριο φόνο 18χρονης. Της επιτέθηκε σε δρόμο κοντά στο σπίτι της, τη μαχαίρωσε πολλές φορές και τη βίασε, ενώ η κοπέλα ήταν πιθανόν νεκρή… Ο δολοφόνος είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν με ελαφρύτερες ποινές, αφού άρχισε να επιτίθεται σε γυναίκες από τα 16 του χρόνια.

Σε ισόβια φυλάκιση καταδικάστηκε και 37χρονος νυχτοφύλακας για τον στραγγαλισμό δυο 20χρονων κοριτσιών και για απόπειρα φόνου μιας τρίτης κοπέλας που κατάφερε να επιβιώσει, παρά τα σοβαρά τραύματά της. Τις ακολουθούσε οδηγώντας, τις προσέγγιζε, τους πρότεινε σεξ και όταν αυτές αρνούνταν, τις απήγαγε για να τις σκοτώσει.

Είναι πάντα ανησυχητικό, γιατί αυτή η άγρια επιθετικότητα κατά του θηλυκού ανθρώπου, έστω κι αν αφορά εξαιρέσεις εγκληματικής συμπεριφοράς διαταραγμένων αντρών, συμβαίνει και στις πιο δημοκρατικές και εξελιγμένες κοινωνίες στον πλανήτη, όπου η ισότητα αντρών και γυναικών, είναι νομικά και πολιτισμικά κατοχυρωμένη. Πρόκειται για την επιθετικότητα που ασκείται ως πολιτική εξουσία και διακυβέρνηση με διάφορες μορφές θεσμικής βίας (π. χ. με δημόσιες εκτελέσεις γυναικών για «ηθικά παραπτώματα») σε τριτοκοσμικά θεοκρατικά καθεστώτα και περιοχές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση, έχει στη βάση της το μίσος για τις γυναίκες.