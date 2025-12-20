Τι μπορεί να γνωρίζουν παιδιά, μαθητές για τον ναζισμό; Γιατί να είναι ίνδαλμά τους ο Χίτλερ και έμβλημά τους η σβάστικα; Όποια ερμηνεία, εξήγηση και να δοθεί, το όλο θέμα δεν μπορεί ποσώς να υποβαθμιστεί. Ούτε και να θεωρηθεί «μια φάση της εφηβείας», μια… εφηβική τρέλα. Πρέπει να απασχολήσει το γεγονός ότι μαθητές φωτογραφίζονται με τη σβάστικα. Ότι υιοθετούν μια ιδεολογία μίσους.

Μαθητές, σύμφωνα με μαρτυρίες, τρομοκρατούν τους συμμαθητές τους, ενώ έχουν εμπλακεί και σε επεισόδια εκτός σχολείου (σε εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους στη Λάρνακα). Ακόμη, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, στην κρατική τηλεόραση, ομάδα νεαρών μετέβη στην Ελλάδα και είχε επαφές με ακραίες οργανώσεις. Είπε δε, πως ο αριθμός της ομάδας αυτής «είναι τριψήφιος». Συνεπώς, είναι οργανωμένη και πολύ πιθανόν καθοδηγούμενη ομάδα. Δεν είναι αντίδραση της στιγμής, μια εφήμερη συμπεριφορά. Υπάρχει οργάνωση και δράση.

Είναι σημεία των καιρών; Είναι σημεία της κατάντιας, μιας κοινωνίας, που υποφέρει μέχρι σήμερα από τον φασισμό.

Η ακροδεξιά στην Κύπρο, με βάση τις δημοσκοπήσεις, καταγράφει διψήφιο ποσοστό. Και ποια είναι η πολιτική εξήγηση; Είναι το ρεύμα της εποχής, το οποίο ενισχύεται και με την εκλογή Τραμπ, που έφερε τον αέρα του απόλυτου ετσιθελισμού και της προσπάθειας κατάργησης του διεθνούς δικαίου; Είναι η αδυναμία της Ευρώπης να βρει λύσεις και όταν τις βρει δεν μπορεί να τις εφαρμόσει; Είναι η παγκοσμιοποίηση που δεν έφερε λύσεις, αλλά προκάλεσε προβλήματα και παρατεταμένες κρίσεις; Είναι πολλά και διάφορα, που αφορούν την αδυναμία ενός συστήματος, το οποίο σπρώχνει πολίτες προς την ακροδεξιά.

Κι αυτό δεν είναι φαινόμενο σημερινό, ούτε και μεμονωμένο. Δεν εμφανίζεται ξαφνικά. Επωάζεται για καιρό, εκφράζει ακραίες συμπεριφορές, φασιστικές και έχει χρώμα κατάμαυρο.

Και αυτή η τάση δεν καταγράφεται μόνο διά της πολιτικής εκπροσώπησης. Υπάρχουν στην κοινωνία ακροδεξιές ρατσιστικές συμπεριφορές, χωρίς τούτο να εκφράζεται πάντα και εκλογικά. Είναι ο ρατσισμός, κοινωνικός και εθνικιστικός, που κρύβεται στο έρεβος και εμφανίζεται παντού. Στη γειτονιά, στον χώρο εργασίας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εκφράζεται όταν και όποτε θεωρούν κάποιοι ότι επηρεάζονται τα συμφέροντά τους. Ή έτσι νομίζουν.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο και τείνει να καταστεί επικίνδυνο. Φθάσαμε στο σημείο, θλιβερό και απαράδεκτο, μικρά παιδιά, μαθητές να αυτο-διαφημίζουν με αναρτήσεις την… ιδεολογία τους

Η ακροδεξιά, το ΕΛΑΜ, άρχισε να απασχολεί το πολιτικό γίγνεσθαι όταν πλέον ενισχύθηκε. Προηγήθηκαν πολλά ώστε να εισέλθει σε έναν δρόμο «κανονικότητας». Ξεπλύθηκε από το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Ψηφίζει μαζί με άλλες δυνάμεις στη Βουλή, ταυτίζεται μαζί τους. Μέχρι και Πρόεδρο της Βουλής ψήφισε μετά από παρασκηνιακές συνεννοήσεις. Χρειάζονταν οι ψήφοι τους, έγιναν οι έχοντες την ανάγκη χαλί να τους πατήσουν. Αυτό δεν μπορεί να ξεχαστεί και υπάρχουν ευθύνες. Πότε απασχόλησε το «φαινόμενο ΕΛΑΜ»; Όταν άρχισε να… δέχεται εισροές ψηφοφόρων σχεδόν από όλους. Τότε… ξύπνησαν! Τώρα, ενδεχομένως να είναι και αργά. Υπάρχει χρόνος.

Την ίδια ώρα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αφεθεί στα… χαλαρά ενόψει και των γιορτών, των διακοπών, η περίπτωση με τα παιδιά στη Λάρνακα με τη σβάστικα και τους χιτλερικούς χαιρετισμούς.

ΥΓ. Τον Σεπτέμβριο του 2013, ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, είχε παραδώσει στον τότε υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Ιωνά Νικολάου, στοιχεία και φωτογραφίες, που έδειχναν Ελαμίτες σε κατασκήνωση να ασκούνται στρατιωτικά (με ψεύτικα όπλα). Ο φάκελος παραπέμφθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα. Τι απέγινε;