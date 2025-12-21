«Καταδικάζουμε τα “Ματωμένα Χριστούγεννα” κατά τα οποία, πριν από 62 χρόνια (21 Δεκεμβρίου 1963), οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί μας σφαγιάστηκαν βάναυσα από τη ρωμαίικη τρομοκρατική οργάνωση ΕΟΚΑ, και καταδικάζουμε εκείνους που διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με βάρβαρες και αποτρόπαιες δολοφονίες».

Είναι η προχτεσινή ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πάνω από έξι δεκαετίες από εκείνα τα γεγονότα κι ακόμα η ιστορία βρίσκεται στα χέρια των Τούρκων για να την φέρνουν στα μέτρα τους –με τη σιωπή και την ανοχή των Ελλήνων του εκάμαμεν τζι εμείς πολλά. Πλύση εγκεφάλου γκεμπελικών διαστάσεων. Που πέρασε και στους ελληνικούς εγκέφαλους και δεν βρίσκεις άκρη. Ούτε που διερωτάται κανένας πού βρέθηκε ΕΟΚΑ το 1963 όταν διαλύθηκε και παρέδωσε τα όπλα της από το 1959.

Το τι έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 1963 είναι λίγο πολύ γνωστό. Περιπολικό με τρεις αστυνομικούς έκανε έλεγχο στην οδό Ερμού στη Λευκωσία. Όταν ζήτησαν στοιχεία από Τουρκοκύπριους βρέθηκαν αίφνης περικυκλωμένοι από πλήθος Τουρκοκυπρίων με άγριες διαθέσεις. Τους πυροβόλησαν προσπαθώντας να τους αφοπλίσουν και οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Αλλά, ήταν μεμονωμένο κακό, ήταν τυχαίο; Ή ήταν προσχεδιασμένο για να οδηγήσει στη σύγκρουση, που τελικά οδήγησε σε όσα ακολούθησαν με την αποχώρηση των Τ/κ από τις κρατικές δομές και τη δημιουργία των θυλάκων της πρώτης διχοτόμησης.

Διαβάζοντας τον Φιλελεύθερο της 22/12/1963 (τον επανακυκλοφορούμε αύριο επετειακά μαζί με την έκδοση της ημέρας), μπορεί ο καθένας να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Ανέφερα σε αυτή τη στήλη πολλές φορές τι προηγήθηκε αυτών των επεισοδίων, πριν το 1963. Οι λεηλασίες και τα φονικά επεισόδια του 1958 στη Λευκωσία και αλλού. Οι πρώτοι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες από το 1958, από τη Λεύκα, τον Άγιο Κασσιανό, την Ομορφίτα. Η ΤΜΤ, που τοποθετούσε βόμβες και ξεσήκωνε τον τουρκοκυπριακό όχλο, για να κάνει επιδρομές εναντίον ελληνοκυπριακών περιουσιών. Έκαιγαν καταστήματα, εκκλησίες, δολοφονούσαν αθώους πολίτες, ξεσπίτωναν οικογένειες. Πριν τα γεγονότα του 1963. Η ομαδική σφαγή οκτώ Κοντεμενιωτών στο Κιόνελι τον Ιούνιο του 1958. Και πολλά άλλα, μην τα επαναλαμβάνω.

Σήμερα καταγράφω από τον Φιλελεύθερο της 22/12/1963, τι ακολούθησε του επεισοδίου που έγινε στην Ερμού κατά τις 2 μετά τα μεσάνυκτα. Δεν έγινε ένα επεισόδιο και έληξε. Όσα ακολούθησαν δείχνουν ότι επρόκειτο για οργανωμένο τουρκικό σχέδιο αναταραχής και σκοτωμών, που θα οδηγούσε εκεί που οδήγησε. Την ίδια μέρα, λοιπόν, διαβάζουμε ότι συνέβησαν τα εξής (αφήνω σε μερικές φράσεις τη γλώσσα της εποχής):

Περιπολικό που συνόδευε τον υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων υπέστη επίθεση διά ράβδων, λίθων και φιαλών υπό μεγάλου αριθμού μαθητών του τουρκικού λυκείου.

Ελληνοκύπριος οδηγούσε έξω από τη Λουρουτζίνα όταν δέκα άγνωστοι τον διέταξαν να σταματήσει. Δεν σταμάτησε και τον πυροβόλησαν. Τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Έλληνας Κύπριος (έτσι τους έγραφαν τότε, εμείς οι νεότεροι καθιερώσαμε το Ε/κ και Τ/κ) από την Ομορφίτα, ενώ οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του προς Λευκωσία πυροβολήθηκε με πιστόλια από τρεις Τούρκους Κύπριους οι οποίοι ήταν επικεφαλής τουρκικού πλήθους.

Λεωφορείο οδηγούμενο υπό Έλληνος Κύπριου και μεταφέρον τρεις Έλληνας Κυπρίους επιβάτας, επί της οδούς Κυρηνείας – Λευκωσίας επυροβολήθη δις υπό τουρκικού πλήθους.

Ιδιωτικό όχημα οδηγούμενο υπό Έλληνος Κύπριου με τρεις επιβάτες, επυροβολήθη πλειστάκις υπό τουρκικού πλήθους επί της οδού Κυρηνείας – Λευκωσίας.

Όχημα βαν οδηγούμενο υπό Έλληνος Κύπριου, επί της οδού Κυρηνείας – Λευκωσίας περιεκυκλώθη από πλήθος πενήντα περίπου Τούρκων, οίτινες ανέτρεψαν το βαν και επιτέθηκαν κατά του οδηγού και του επιβάτη.

Ελληνοκύπριος υπάλληλος των Δημοσίων Έργων, μαζί με τρεις συναδέλφους του, διήρχετο με αυτοκίνητο από την περιοχή της πλατείας Ατατούρκ και πυροβολήθηκαν ανεπιτυχώς από Τούρκους.

Στην ίδια περιοχή πυροβολήθηκε ανεπιτυχώς αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο Ελληνοκύπριοι μέλη του Κυπριακού Στρατού.

Κάτοικος της Ομορφίτας μετέβαινε στη Λευκωσία με ποδήλατο και δέχθηκε επίθεση υπό 100μελούς ομάδος νεαρών Τούρκων και έριξαν εναντίον του πυροβολισμούς.

Λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Έλληνες Κύπριοι δέχθηκε επίθεση υπό οπλοφόρων με πυροβολισμούς στην πλατεία Ατατούρκ.

Περιπολικό της χωροφυλακής στο οποίο επέβαιναν τρεις Τούρκοι και δύο Έλληνες χωροφύλακες έξω από τον Άγιο Σωζόμενο έπεσαν σε ενέδρα Τούρκων που άρχισαν να τους πυροβολούν με κυνηγετικά όπλα. Τραυματίστηκαν οι δύο Έλληνες και ο ένας Τούρκος.

Τουρκοκύπριος ταξίδευε οικογενειακώς με ταξί προς Λευκωσία και έξω από τη Λακατάμια, άγνωστοι πυροβόλησαν κατά του οχήματος. Αυτού του επεισοδίου προηγήθηκαν πυροβολισμοί εναντίον της οικίας του ιερέα της Λακατάμιας. Μακάριος και Κουτσιούκ πήγαν στην Λακατάμια και ο Τούρκος κοινοτάρχης Λακατάμιας «εδήλωσε προς τον Μακακαριώτατο ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι του χωρίου ζουν εν αρμονία».

Όλα αυτά και πολλά άλλα, που δεν πρόλαβαν να τα γράψουν σε εκείνη την έκδοση, έγιναν σε μια μέρα. Ως να περίμεναν αφορμή για το ξέσπασμα μίσους. Έτσι λέει η ιστορία. Τα παραμύθια για ελαφρόμυαλους τα λέει η τουρκική προπαγάνδα.