ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στο παρά πέντε πριν από την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Την περασμένη Κυριακή, στα Λεύκαρα, παρουσιάσθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι προτεραιότητες της Προεδρίας.

ΣΥΜΦΩΝΑ με την παρουσίαση, η κυπριακή Προεδρία θα στηριχτεί σε πέντε αλληλένδετους πυλώνες: Την αυτονομία μέσα από την ασφάλεια, την άμυνα, την ετοιμότητα, την αυτονομία μέσα από την ανταγωνιστικότητα, μια αυτόνομη Ένωση ανοιχτή προς τον κόσμο, μια αυτόνομη Ένωση αξιών για όλους και έναν προϋπολογισμό που χρειάζεται πάντα για να στηρίξει μια αυτόνομη Ε.Ε.

ΤΟ πλαίσιο καθορίσθηκε και στη βάση αυτή θα εργαστεί η Λευκωσία για να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα, που έχει διαμορφωθεί και η υλοποίησή του θα συμβάλει προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ζωής των Ευρωπαίων. Και θα ενισχύσει περαιτέρω και τον ρόλο της Ένωσης. Αυτά, βέβαια, δεν είναι υπόθεση μόνο της εκάστοτε Προεδρίας αλλά του συνόλου της Ε.Ε. Των θεσμών και των πολιτών. Είναι μια συλλογική προσπάθεια.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων, είναι έτοιμη να ηγηθεί της Ε.Ε., το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό θα γίνει για δεύτερη φορά από την ένταξή μας στην Ε.Ε., το 2004. Η πρώτη ήταν το 2012. Αυτή τη φορά, 21 χρόνια μετά την ένταξη, είμαστε πιο ώριμοι και προφανώς πιο έτοιμοι. Οφείλουμε, πάντως, να αναφέρουμε πως και τότε, το 2012, η Προεδρία ήταν απόλυτα πετυχημένη. Κι αυτό ήταν γενική διαπίστωση.

ΓΙΑ έξι μήνες, θα είμαστε η φωνή των 27 κρατών-μελών. Θα ηγηθούμε, θα προωθήσουμε πολιτικές, θα διαπραγματευτούμε ως έντιμοι διαμεσολαβητές, θα προσπαθήσουμε εκεί και όπου χρειάζεται να γεφυρώσουμε τις διαφορές και « να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Με αυτοπεποίθηση, με περηφάνια», όπως σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ αναλαμβάνεται σε μια περίοδο γεωπολιτικής ρευστότητας. Αλλά και μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητεί κοινούς βηματισμούς. Η Ε.Ε. -κι αυτό είναι ευθύνη συλλογική και των 27- πρέπει να καταστεί ισχυρή για τους πολίτες της και για την ασφάλειά της.

Ο ΒΑΣΙΚΟΣ μας στόχος ως Προεδρία, είναι μια αυτόνομη Ε.Ε., ως απαραίτητο βήμα μετεξέλιξης προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Είναι ένα διαχρονικό στοίχημα, για το οποίο οφείλουμε όλοι να παλέψουμε.

ΣΕ μερικές μέρες η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία της Ένωσης και όλοι προσβλέπουμε στην επιτυχία της.