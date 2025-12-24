Δεκέμβρης του 1980. Εν αναμονή των Χριστουγέννων από την 1η του μηνός. Δεν είχαμε Advent Calendars τότε. Μόνοι μας μετρούσαμε τις μέρες.

Στις 8 του μηνός πάγωσε το αίμα μας, με την είδηση που μετέδιδαν όλα τα ραδιόφωνα. Σε όλο τον κόσμο.

O Τζον Λένον, μέλος του θρυλικού συγκροτήματος των Beatles, δολοφονήθηκε εκείνη τη νύχτα έξω από την κατοικία του στη Νέα Υόρκη. Πυροβολήθηκε από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν, καθώς επέστρεφε σπίτι με τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο, μετά από μια ηχογράφηση.

Ο Τσάπμαν, ο οποίος είχε δείξει προηγουμένως σημάδια εμμονής με τον Λένον, τον πλησίασε με το πρόσχημα ότι θα του ζητούσε ένα αυτόγραφο. Αστραπιαία έβγαλε το όπλο από την τσέπη του και πυροβόλησε πέντε φορές. Τέσσερεις από τις σφαίρες χτύπησαν ακαριαία τον Λένον, που έπεσε νεκρός.

Ο Τσάπμαν παρέμεινε στο σημείο διαβάζοντας ένα βιβλίο μέχρι τη σύλληψή του.

Η πρώτη και πιο διάσημη ανακοίνωση της δολοφονίας του Τζον Λένον έγινε ζωντανά στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια του «Monday Night Football», από τον αθλητικό παρουσιαστή Χάουαρντ Κόσελ. Η είδηση ​​μεταδόθηκε, επίσης, σε διάφορα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα, καθώς και από τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο.

Ο θάνατος του Λένον δεν ήταν απλώς μια σημαντική απώλεια για τον κόσμο της μουσικής, αλλά αντιπροσώπευε και μια ευρύτερη πολιτιστική και συναισθηματική αναταραχή ανά την υφήλιο. Σε πολλές χώρες, σε όλες τις ηπείρους, ο κόσμος βγήκε σε δρόμους και πλατείες, με μια βουβή θλίψη, κρατώντας κεριά που δεν τα άφηναν να σβήσουν.

Για πολλούς, ο θάνατός του έσβησε τις ελπίδες για μια επανένωση των Beatles και αποτέλεσε πλήγμα για το κίνημα που και αυτός είχε υιοθετήσει για τα ιδανικά της ειρήνης και της αγάπης που χαρακτήριζαν τη δεκαετία του 1960. Το γεγονός είχε βαθιά απήχηση στους θαυμαστές, οι οποίοι θρήνησαν όχι μόνο την απώλεια ενός αγαπημένου καλλιτέχνη, αλλά και το τέλος μιας εποχής που είχε υποσχεθεί κοινωνική αλλαγή και καλλιτεχνική ελευθερία. Η δολοφονία του Λένον παραμένει μια οδυνηρή υπενθύμιση της ευθραυστότητας της ζωής και των επιπτώσεων της βίας στην κοινωνία.

Τέτοιες μέρες, ακούω συνεχώς σε λούπα και παίζω ανελλιπώς στο ραδιόφωνο το τραγούδι του «Happy Xmas» (War Is Over).

Δυστυχώς, κάθε άλλο παρά «over» είναι. Στην Ουκρανία, ο αναίτιος πόλεμος που κήρυξε ο Πούτιν εναντίον ενός ανεξάρτητου κράτους, μετράει σήμερα 1.400 μέρες.

Στην Γάζα, σήμερα 810 μέρες από την έναρξη του πολέμου την επομένη της 10ης Οκτωβρίου 2023, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν σε δύο εβραϊκούς οικισμούς όπου γινόταν ένα φεστιβάλ μουσικής, έσφαξαν περίπου 1.200 απλούς ανθρώπους (άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένους) και πήραν μαζί τους φεύγοντας περίπου 210 ομήρους. Όσοι επέζησαν αντηλλάγησαν με περίπου 2.000 μαχητές της Χαμάς που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές.

Φωτογραφία: Από τις τελευταίες μέρες του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη, μαζί με τη γυναίκα του Γιόκο Όνο, πριν τον δολοφονήσει ο Τσάπμαν.

ΥΓ: Όπως κάθε χρόνο, στο φύλλο της 27ης Δεκεμβρίου (τελευταίο για το έτος), η στήλη θα ανακοινώσει το δικό της Πρόσωπο της Χρονιάς, 2025.

(*) … και δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε του χρόνου!