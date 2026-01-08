ΤΟ θράσος της κατοχικής δύναμης και του εγκάθετου της είναι χωρίς όρια. Διαμαρτύρεται η κατοχική πλευρά επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό, θεωρούν, «θα είναι σε βάρος της»! Διαμαρτύρονται οι Τούρκοι επειδή η Κυπριακή Δημοκρατία αναπτύσσει πρωτοβουλίες και συνεργασίες με άλλα κράτη της περιοχής, αλλά και ευρύτερα.

ΤΟ τι θέλουν και ζητούν είναι λίγο- πολύ γνωστό. Να αποδεχθεί η Λευκωσία τις παράνομες και παράλογες αξιώσεις τους. Να μη πράττει οτιδήποτε η Άγκυρα θεωρεί ότι δεν την συμφέρει και εξυπηρετεί.

ΣΤΟ παιχνίδι αυτό έχει μπει εξαρχής και ο νέος κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος σχολιάζοντας τις συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ελλάδα και το Ισραήλ, που προωθούνται στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας, έσπευσε να τις χαρακτηρίσει ως έναν «αντι-τουρκικό άξονα»! Αυτά τα ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του, ως εκ τούτου ήταν μια τοποθέτηση που προέκυψε μετά από συζήτηση με τους συνεργάτες του. Και με την Άγκυρα ασφαλώς.

ΙΣΧΥΡΙΣΘΗΚΕ δε πως, ενώ ο κ. Χριστοδουλίδης ιεραρχεί ως προτεραιότητα τη λύση του Κυπριακού, οι κινήσεις που γίνονται στην περιοχή μέσω δηλώσεων και συνεργασιών διαμορφώνουν ένα κλίμα αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Μιλά εκ μέρους της Τουρκίας; Τον ενοχλεί επειδή ενοχλείται η Άγκυρα; Προφανώς και ναι.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, σχολιάζοντας το γεγονός ότι δρομολογείται το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου, παρουσίασε τη θέση του, που είναι εκείνη της Τουρκίας. Είπε ότι η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Κύπρου, Τουρκίας και Ελλάδας θα αποτελούσε ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Σε ποια βάση; Και μπορεί να γίνει τούτο όσο η Τουρκία κατέχει εδάφη της Κύπρου; Προφανώς και όχι.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως με την… ευκαιρία, αν και δεν το είπε ευθέως, επανέφερε τη θέση για εμπλοκή της Τουρκίας στα ενεργειακά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντί, δηλαδή, να ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση, εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από τη χώρα μας και το λαό της, θέλει να έχει ρόλο και λόγο και η Τουρκία. Για ποιο λόγο, μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί.

ΤΟ καλό κλίμα, το οποίο επικαλείται δεν κτίζεται με την προβολή, την πρόταξη των σχεδιασμών άλλων χωρών, στην προκειμένη περίπτωση της Τουρκίας. Το καλό κλίμα κτίζεται όταν προτάσσονται πολιτικές υπέρ της Κύπρου και του συνόλου του λαού της.