Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, όπως έγινε γνωστό, ζητεί να έχει την αρμοδιότητα, την εξουσία, να αφαιρεί την άδεια οδήγησης από οδηγούς, οι οποίοι προβαίνουν σε σοβαρές παρανομίες. Συγκεκριμένα, να αφαιρείται η άδεια από οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι ενώ είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ή και συνδυασμός και των δυο. Κι αυτό γιατί τούτο είναι πολύ επικίνδυνο. Και για τους οδηγούς, τους συνεπιβάτες τους, αλλά και για όσους βρίσκονται εκείνη την ώρα στους δρόμους.

ΣΥΜΦΩΝΑ με ρεπορτάζ του «Φ», η Αστυνομία οδηγείται σε αυτή τη λύση λόγω του ότι όλο και περισσότεροι οδηγοί εντοπίζονται να οδηγούν είτε μεθυσμένοι είτε μετά που έκαναν χρήση ναρκωτικών ή ακόμη να έχουν συνδυάσει και τα δυο. Αυτή η «τάση» πρέπει να αντιμετωπισθεί αμέσως και αποτελεσματικά. Γιατί τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο για όλους. Άλλωστε τα στοιχεία για το 2025 επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία κατά τον περσινό χρόνο υπήρξαν 11 νεκροί, οι οποίοι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλης ή και ναρκωτικών, ή και τα δύο μαζί. Σημειώνεται δε πως η Τροχαία το 2025 είχε προβεί μέχρι και τον Οκτώβριο, σε 3.226 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου αλκοόλης και 869 καταγγελίες για οδηγούς θετικούς σε νάρκοτεστ. Προφανώς και οι αριθμοί, για το μέγεθος της χώρας, είναι υπερβολικά μεγάλοι.

ΓΙΑ να μπορεί η Αστυνομία να έχει αυτές τις αρμοδιότητες θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας. Και η Αστυνομία το ζητεί τούτο, ώστε να μπορεί να επιδίδει επί τόπου επιστολή-ειδοποίηση σε κάποιον οδηγό ότι αναστέλλεται η άδεια οδήγησής του για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ενώ θα κινείται και η διαδικασία ποινικής του δίωξης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει μια άμεση επίπτωση σε έναν οδηγό που οδηγεί κάτω από απαράδεκτες συνθήκες και από την άλλη θα γλιτώνει η Τροχαία γραφειοκρατικές διαδικασίες που πολλές φορές είναι και ατέρμονες.

ΜΕ βάση τα όσα έχουν αναφερθεί και δημόσια από τους αρμοδίους το θέμα της αλλαγής της νομοθεσίας προχωρά και σύντομα θα υπάρξει αποτέλεσμα. Θα προχωρήσει, δηλαδή, η αλλαγή της νομοθεσίας.

ΑΥΤΗ η αλλαγή θα σώσει ζωές. Γι αυτό και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σύντομα. Θα αποφευχθεί με αυτό τον τρόπο και η γραφειοκρατία, που καθυστερούσε τις όποιες αποφάσεις. Νομική Υπηρεσία, Αστυνομία και Τμήμα Οδικών Μεταφορών συντονισμένα φαίνεται ότι προχωρούν στην αλλαγή αυτή. Ίδωμεν.