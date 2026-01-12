Πείτε τες και «γλυκές αμαρτίες». Όπως σας βολεύει. Κάθε μία, έχει τη δική της σημασία. Από τις πιο χαρακτηριστικές είναι να βουτάς το δάχτυλο στο μέλι.

Αν είσαι μικρό παιδί και το κάνεις στα μουλωχτά, η γλύκα έχει απέραντη αξία. Πας στον Παράδεισο. Ιδίως άμα σε «τσιμπήσουν» οι γονείς σου. Μπορεί να πονάει αρχικά το μάλωμα (η κατσάδα, που λέμε στη πατρίδα), αλλά το αποτέλεσμα είναι αξεπέραστο.

Προφανώς, δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο και για τους μεγάλους. Ιδίως εάν είναι στολισμένοι με υψηλά αξιώματα. Ιδίως εάν βασιλεύουν ή κυβερνούν σε χώρες με ευνομία και πολίτευμα δημοκρατικό.

Άλλη σταθερή αξία είναι, όταν σε πιάνουν με τη μπουκιά στο στόμα, μη μιλάς. Είναι αγένεια. Never talk with your mouth full, μας έλεγαν από παιδιά στα εγγλέζικα σχολεία που φοιτούσαμε στην ωραία Αφρική.

Κι όταν απορούσαμε «μα, γιατί;» («but, why?»), απαντούσαν «δεν είναι ευγενικό», και «δεν επιτρέπεται». End of story.

Εάν δεν υπάκουγες, οι συνέπειες ήταν βαριές. Για παράδειγμα:

Αν ήσουν αρχηγός στην ομάδα του κρίκετ ή του ράγκμπι, έχανες το περιβραχιόνιο για πάντα, έχανε και τα 3 επόμενα παιχνίδια στη σειρά.

Φυσικά και αντιδρούσαμε. Πιο πολύ με στεναχώρια, και λιγότερο με θυμό. Το «σύστημα» μας βοήθησα να καταλάβουμε και να νοιώσουμε ότι το ήθος σου είναι απείρως πιο πολύτιμο από τις όποιες ικανότητές σου.

Δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, αλλά ήδη έχει κάνει μεγάλο κακό στην Κύπρο, που αναλαμβάνει και την Προεδρία της ΕΕ. Το κεφάλαιο «Διαφθορά», μοιάζει να είναι ατελείωτο.

Και το χειρότερο απ’ όλα, είναι ότι το συνηθίσαμε.

Κατά τα λοιπά, από το ρεπορτάζ που κάναμε στη Κύπρο και στην Ελλάδα, στο «Σκάνδαλο του Προεδρικού», όπως αναφέρεται σε πολλά ευρωπαϊκά ΜΜΕ:

1. Ο Γενικός Εισαγγελέας, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, συνομίλησε κατ’ ιδίαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι είπαν, δεν γνωρίζουμε. Εν συνεχεία επέστρεψε στην Λεμεσό, με μικρό σταθμό σε προσφιλές του ταβερνάκι στην Παρεκκλησιά.

2. Σε ανάλογες περιπτώσεις Γ. Εισαγγελέας «έπρεπε να παρέμβει αμέσως», μας είπε το βράδυ εκείνο εξέχων δικαστής του Αρείου Πάγου στην Αθήνα. Δική του δουλειάείναι να ερευνήσει τι έγινε, όπως κάνουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ οι θεσμικές αρχές.

3. Αυτό, πχ σημαίνει ότι έπρεπε: Να κατασχεθούν στοιχεία. Να κλείσουν αμέσως και να κατασχέσουν το λάπτοπτου σύγαμπρού του. Εν ολίγοις, να μαζευτούν στοιχεία από την πρώτη στιγμή. (Ο γράφων δεν έχει λόγους ή/και να αμφισβητήσει ότι έγιναν αυτά).

4. Δουλειά του Γενικού Εισαγγελέα είναι να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του κράτους.

5. Αν ζούσε σήμερα ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Αλέκος Μαρκίδης (1943-2020), εξέχον νομικός, που έχαιρε καθολικής εκτίμησης, «θα παρενέβαινε αμέσως, και δεν θα έφευγε εάν δεν είχε συλλέξει όλες τις πληροφορίες που έκρινε ως απαραίτητες», μας είπε ένας στενός φίλος του εδώ στην Κύπρο.

Όπως γράφει η Νεκταρία Σταμούλη, μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες δημοσιογράφους και ανταποκρίτριες, στο έγκυρο ευρωπαϊκό σάϊτ Politico:

«Ακριβώς τη στιγμή που η κυβέρνηση της Κύπρου θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην προεδρία της στο Συμβούλιο της ΕΕ, βρίσκεται τώρα σε μία αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας σχετικά με ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και καταγγέλλει διαφθορά σε υψηλόβαθμο κλιμάκιο.

Ο σάλος επικεντρώνεται σε ένα μυστηριώδες βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X με ένα μοντάζ ανώτερων στελεχών που προφανώς περιγράφουν τρόπους παράκαμψης των ορίων δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας με δωρεές σε μετρητά, και ταυτόχρονα να συζητούν ένα σχέδιο που επιτρέπει σε επιχειρηματίες να έχουν πρόσβαση στον Πρόεδρο και στην Πρώτη Κυρία. Ένα απόσπασμα (του βίντεο) αναφέρεται και στην παροχή βοήθειας (από την Κύπρο) στους Ρώσους για την αποφυγή των κυρώσεων της ΕΕ.»