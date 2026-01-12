Ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος έχει μια ακόμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Την Πέμπτη η Πρόεδρος της Κομισιόν έρχεται μαζί με όλο το Κολλέγιο για σημαντικές συνεδρίες με Κυπρίους υπουργούς. Σύνοδος προέδρων κοινοβουλευτικών επιτροπών Ευρωπαϊκών Θεμάτων στη Λευκωσία.

Αυτά είναι μόνο από τα… άλλα νέα, που χάνονται πίσω από τον κουρνιαχτό που σήκωσε ένα βίντεο που είχε μια πολύ καλή στόχευση. Και πρέπει να παραδεχθούμε ότι πέτυχε το σκοπό του και τον στόχο του, ανεξαρτήτως του τι μπορεί αύριο, μεθαύριο, να δείξουν οι έρευνες, ανεξαρτήτως του ποιοι κρύβονται ή εμπλέκονται.

Σήμερα, ό,τι διαφορετικό και να λεχθεί κανείς δεν είναι έτοιμος να το ακούσει ή να το αποδεχθεί. Οι ατάκες που έπαιξαν στο βίντεο ήταν ακριβώς εκείνες που χρειάζονταν για να προκληθεί όλη αυτή η αναταραχή. Η οποία σίγουρα ήταν προσχεδιασμένη ως προς την ημέρα που θα κυκλοφορούσε.

Αυτοί που «έπαιξαν» στο βίντεο, προσπαθούν άμεσα ή έμμεσα να εξηγήσουν το τι είπαν, ποιο ήταν το περιεχόμενο της συζήτησης που είχαν, από που προέκυψαν οι συγκεκριμένες ατάκες.

Αλλά ποιος έχει τη διάθεση να τους ακούσει και κυρίως να τους πιστέψει;

Είμαι εξ εκείνων που θεωρούν ότι όφειλαν κάποιοι να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι έλεγαν και πώς ενεργούσαν, γιατί έδωσαν αφορμή, έδωσαν την ευκαιρία σ’όσους την έψαχναν.

Αλλά, αλήθεια, μεταξύ μας, ας διερωτηθούμε εάν ως λαός ξέρουμε να μετρούμε τα λόγια μας. Σπανίως και ελάχιστοι είναι εκείνοι που δεν ανοίγουν εύκολα το στόμα τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να πείσουν κάποιον τρίτο.

Όλα αυτά θα συνεχίσουν να απασχολούν την πολιτική ατζέντα το επόμενο διάστημα, κρατώντας εκτός κάδρου άλλα σημαντικά θέματα που μπορεί να συμφέρει καλύτερα στον τόπο – ίσως και σε εκείνους που σήμερα πρωτοστατούν στις επικρίσεις.

Σε άλλα νέα, λοιπόν…

Ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, αυτή είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που οι δύο υπουργοί συνομιλούν στον ένα χρόνο που ο Ρούμπιο ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ενώ είχαν και κοινή συνάντηση στην Ουάσιγκτον.

Και για όσους μπορεί να ενδιαφέρονται και γι’αυτά τα νέα, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και ως ΗΠΑ με Προεδρία ΕΕ. Στην ατζέντα τα διμερή ζητήματα αλλά και όλα τα θέματα στη διεθνή ατζέντα, όπως Ιράν, Βενεζουέλα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειος.

Σημαντική κοινοβουλευτική παρουσία στο νησί από τους προέδρους των επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γνωστή ως COSAC. Στην Κύπρο δεν θα έρθουν μόνο αντιπροσωπείες των κοινοβουλίων των χωρών-μελών της ΕΕ, αλλά θα έρθουν και των υποψηφίων χωρών καθώς και παρατηρητές.

Την Πέμπτη επιστρέφει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αυτή τη φορά συνοδεία όλων των μελών της Κομισιόν (το Κολλέγιο των Επιτρόπων), σε μια από τις πιο σημαντικές συνόδους που θα πραγματοποιηθούν επί κυπριακού εδάφους στη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φον ντερ Λάιεν και οι Επίτροποι θα ξεκινήσουν από την Πράσινη Γραμμή για να δουν από κοντά την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία.

Την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις των Επιτρόπων με τους Υπουργούς και Υφυπουργούς της Κυπριακής Δημοκρατίας στο νέο λιμάνι Λεμεσού, οργανωμένες σε τέσσερις θεματικές ομάδες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συναντήσεις θα ακολουθηθούν από συνεδρία της ολομέλειας και συνέντευξη Τύπου.

Στη διάρκεια της εβδομάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συζητηθεί το ψήφισμα για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Άκρως σημαντική συνεδρία, έστω κι αν θεωρείται δεδομένη η ανανέωση.

Όλα αυτά είναι βεβαίως ειδήσεις «για μετά τον καιρό», όπως συνηθίζεται να λέγεται από τηλεοπτικούς συντάκτες για θέματα ήσσονος σημασίας, γιατί υπάρχουν άλλα πιο πιασάρικα που μπορεί να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του πλήθους. Φτάνει να σηκώνεται κουρνιαχτός…