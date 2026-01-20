ΤΟ επεισόδιο άγριου ξυλοδαρμού και πυροβολισμών σε κεντρικό σημείο της Λάρνακας, εκατό μόλις μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση, δεν ήταν ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο, το οποίο επιβεβαιώνει εν πολλοίς ότι υπάρχει μια ανεξέλεγκτη δράση οργανωμένων ομάδων του υπόκοσμου. Κι αυτό προφανώς και δεν διαπιστώνεται μόνο στη Λάρνακα, αλλά σε όλες τις περιοχές της νήσου.

ΤΗΝ ίδια ώρα δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε το γεγονός ότι στις προσπάθειες του υπόκοσμου για έλεγχο της κατάστασης, δρουν και ομάδες αλλοδαπών. Τα τελευταία επεισόδια σε Λεμεσό και Λάρνακα το επιβεβαιώνουν. Κι αυτό δεν το επισημαίνουμε με οποιανδήποτε διάθεση ενάντια στους αλλοδαπούς, αλλά το παρουσιάζουμε ως ένα δεδομένο, το οποίο είναι γνωστό σε όλους.

ΔΕΝ κομίζουμε οποιονδήποτε καινούργιο εάν επισημάνουμε ότι στη χώρα μας το οργανωμένο έγκλημα ανθεί. Διαχρονικά η εγκληματικότητα συνιστά μια σοβαρή απειλή, ιδιαίτερα σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών και την οικονομική εγκληματικότητα. Αλλά και τις δολοφονίες.

Είναι εδώ που καλείται η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη να δρουν αποφασιστικά αλλά πρωτίστως αποτελεσματικά.

ΔΕΝ είχε κανένας καμία αμφιβολία ότι οι εγκληματικές ενέργειες συνδέονται με τις προσπάθειες διαφόρων φατριών του υπόκοσμου για έλεγχο της νύκτας.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για έναν πόλεμο, ο οποίος μαίνεται εδώ και καιρό. Πρόκειται, όπως φαίνεται, για έναν εξοντωτικό πόλεμο.

ΥΠΑΡΧΕΙ έντονος προβληματισμός και ανησυχία για τα όσα συμβαίνουν με τις εγκληματικές ενέργειες. Δεν αρκεί το γεγονός ότι μετά από ένα έγκλημα, οι αρμόδιοι σπεύδουν να εξαγγείλουν μέτρα. Εκείνο, το οποίο προέχει είναι διά των μέτρων να αισθανθούν οι πολίτες ασφάλεια. Γιατί σήμερα, πρέπει να το αναφέρουμε, αισθάνονται ανασφάλεια.

ΔΕΝ υπάρχει, κατά την άποψή μας, πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί. Δεν ισχυριζόμαστε ότι θα «εξαφανιστεί» η εγκληματικότητα. Ούτε θα σταματήσει να υπάρχει οργανωμένο έγκλημα. Ούτε ο υπόκοσμος θα εγκαταλείψει τις παρανομίες. Μπορούν, όμως, να ληφθούν τέτοια μέτρα, που θα λειτουργούν και αποτρεπτικά. Να περιορίσουν σημαντικά το φαινόμενο.

ΓΙΑ παράδειγμα, αυτό που εξαγγέλθηκε πως όσοι αλλοδαποί εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες να απελαύνονται, πρέπει να γίνει πράξη. Σε ό,τι δε αφορά τους Κυπρίους, οι οποίοι είναι γνωστοί για τη δράση τους, να μπουν στο μικροσκόπιο της διερεύνησης. Να κάνουν οι διωκτικές Αρχές «φύλλο και φτερό» τις όποιες δραστηριότητές τους.

Ο ΣΤΟΧΟΣ είναι να μην υπάρχει στην κοινωνία αίσθημα ανασφάλειας. Αυτό, κατά την άποψή μας, μπορεί να γίνει από τη στιγμή κατά την οποία θα υπάρχει μια πιο συστηματική και συγκροτημένη προσπάθεια.