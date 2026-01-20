Υπάρχουν, ευτυχώς, σε όλο το πολιτικό και στρατιωτικό φάσμα της Αμερικής, άνθρωποι ακέραιοι που υψώνουν ανάστημα στον Ντόναλντ Τραμπ, εγκαλώντας τον για τον τυχοδιωκτικό, όπως λένε, τρόπο με τον οποίο κυβερνά «τη μεγαλύτερη Δημοκρατία του κόσμου».

Ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι (φωτογραφία) μήνυσε τον υπουργό Άμυνας (Πολέμου, όπως το έχει μετονομάσει ο Τραμπ), Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι το Πεντάγωνο προσπάθησε να τον υποβαθμίσει ηθικά και οικονομικά, ως αντίποινα για την κριτική του προς την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Κέλι, πρώην αξιωματικός και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών του Πολεμικού Ναυτικού, προκάλεσε την οργή του Χέγκσεθ και του Τραμπ, όταν «γύρισε» ένα βίντεο στο οποίο έλεγε στο στρατιωτικό προσωπικό ότι έχει δικαίωμα να αρνηθεί να υπακούσει «σε παράνομες εντολές».

Ο Τραμπ τον κατηγόρησε για «στασιασμό» και ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι θα κινήσει διαδικασίες για τη μείωση του βαθμού του Κέλι, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε σημαντική μείωση της σύνταξής του.

Οι έγκυροι πολιτικοί αναλυτές στην Ουάσινγκτον και στην Ευρώπη, συμφωνούν ότι «εδώ έχουμε σαφή παραβίαση της ελευθερίας του λόγου. Γι’ αυτό και ο γερουσιαστής είπε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ιδού τι είπε στο βίντεο που ανάρτησε και έχει «πάει παντού»:

«Για πάνω από 25 χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, 39 πολεμικές αποστολές και 4 στο διάστημα, ρίσκαρα τη ζωή μου για τη χώρα μου, υπερασπιζόμενος το Σύνταγμά μας – μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα κάθε Αμερικανού, όπως προβλέπονται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος. Ποτέ δεν περίμενα ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Υπουργός Άμυνας θα μου επιτίθονταν επειδή έκανα ακριβώς αυτό.

Ο βαθμός και η συνταξιοδότησή μου είναι πράγματα που κέρδισα με τις υπηρεσίες και τις θυσίες μου για αυτήν τη χώρα. Με πυροβόλησαν. Έχασα αργίες και γενέθλια. Διοίκησα μια αποστολή διαστημικού λεωφορείου, ενώ η σύζυγός μου Γκάμπι ανάρρωνε από ένα τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι – όλα αυτά ενώ «φορούσα» περήφανα την αμερικανική σημαία στον ώμο μου. Γενιές στρατιωτικών έχουν κάνει τις ίδιες πατριωτικές θυσίες για αυτήν τη χώρα, κερδίζοντας τον σεβασμό, την εκτίμηση και τον βαθμό που τους αξίζει.

Ο Πιτ Χέγκσεθ θέλει να στείλει το μήνυμα σε κάθε απόστρατο, ότι αν πει κάτι που δεν αρέσει σε αυτόν ή τον Ντόναλντ Τραμπ, θα τους κυνηγήσουν με τον ίδιο τρόπο. Είναι εξωφρενικό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αντιαμερικανικό από αυτό.

Αν αυτός, ο πιο ανειδίκευτος υπουργός Άμυνας στην ιστορία της χώρας μας, νομίζει ότι μπορεί να με εκφοβίσει με μομφή ή απειλές για υποβάθμιση ή δίωξη, έχει πέσει έξω. Θα το πολεμήσω αυτό με ό,τι έχω – όχι για τον εαυτό μου, αλλά για να στείλω ένα μήνυμα ότι ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν τι θα πουν οι Αμερικανοί σε αυτή τη χώρα για την κυβέρνησή τους».

ΥΓ: Κάποια καλά πληροφορημένα αμερικανικά sites, γράφουν ότι εν όψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, προαλείφεται για αντιπρόεδρος ή ακόμα και για πρόεδρος, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι στο κόμμα των Δημοκρατικών.

Πάμε τώρα και στο δικό μας, εδώ στην Ελλάδα, πολεμικό μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών.

Παλικάρι της φακής. Ο «αγροτοπατέρας» που βγήκε χθες στα κανάλια. Ήταν θυμωμένος. Με τους δημοσιογράφους, τους πολιτικούς, και τους πολίτες!

Τους πολίτες, που δεν εκτιμούν ότι από τα δικά μας προϊόντα ζουν. Πάνε, λέει, στα σουπερμάρκετ και αγοράζουν μισό κιλό φακές για 8 ευρώ.

Ώπα, μεγάλε! Ακούγοντάς τον, πολλοί από μας μπήκαμε αμέσως στα sites των μεγάλων σουπερμάρκετς. Ιδού:

Φακές ψιλές, 500γρ, από τα My Market 0,94€. Τρία Άλφα €2,30. Αγρινό Φαρσάλων Ψιλές €2,44 και Άροσις Φακές Ψιλές Γρεβενών Βιολογικές 500gr €3,81.

Οι πιο ακριβές απ’ όλες, είναι οι φακές Εγκλουβής, που παράγονται στην Εγκλουβή το πιο ορεινό χωριό της Λευκάδας και θεωρούνται από τις καλύτερες και νοστιμότερες φακές της Ελλάδας. Αυτές ναι, είναι ακριβές. Κοστίζουν €14,50 κατά μέσο όρο.

Αλλά ο μεγαλο-αγρότης δεν είχε ιδέα! Σου λέει, ρύζια είναι όλα…